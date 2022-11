Vous avez sûrement entendu parler de Starlink dans l’actualité récente liée à la guerre en Ukraine. Il s’agit d’une constellation de satellites de télécommunication en basse orbite appartenant au milliardaire Elon Musk. C’est grâce à ce réseau que les Ukrainiens ont été capables de continuer à communiquer efficacement malgré les lourdes offensives des soldats russes.

Contrairement aux réseaux de communication terrestres, les réseaux par satellite présentent de nombreux avantages dont celui d’être toujours fiables et efficaces même dans une situation aussi extrême que la guerre. Découvrez les 5 principaux avantages de la communication par satellite.

Une couverture de communication accrue grâce aux satellites

La communication par satellite présente de nombreux avantages, mais si l’on devait n’en citer qu’un, ce serait certainement sa zone de couverture exceptionnelle. Il nous est déjà arrivé de nous retrouver dans des endroits où l’on ne capte plus, impossible de passer des appels ou de recevoir des messages. En montagne par exemple, à la campagne, sans parler d’endroits bien plus isolés comme le désert, les forêts, etc.

Avec les satellites, ce problème n’en est plus un. Les constellations de satellites placées en orbite permettent de communiquer même dans des endroits très éloignés, peu fréquentés, inhabités… Il est par exemple tout à fait possible de pouvoir recevoir des appels en haute mer, loin de tout réseau classique. Par exemple, vous pouvez partir en déplacement en toute tranquillité, car avec une communication par satellite iridium PTT, vous pouvez rester en contact lors d’expéditions en terres inconnues, que ce soit dans un cadre professionnel ou privé.

Une équipe scientifique qui embarque pour une mission au Pôle Nord aura la possibilité de rester joignable pendant son périple, tenir au courant des avancées en direct, appeler pour demander l’envoi de matériel spécifique, de l’aide…, ce qui n’est bien évidemment pas envisageable via des opérateurs de téléphonie classique. Il en est de même pour les opérations de sauvetage, les ONG se rendant dans des lieux risqués, les chefs d’entreprise qui voyagent fréquemment, etc.

Communication satellitaire : une réduction des coûts d’infrastructure

Câbles terrestres et sous-marins, antennes-relais, fibre, installations longues, complexes, aux coûts très élevés : c’est ce que nécessite la communication terrestre téléphonique ou internet. Pour se rendre compte du niveau d’investissement que cela requiert, il faut s’imaginer qu’un simple kilomètre de fibre revient entre 30 000 et 60 000 dollars pour les opérateurs. Ces coûts exorbitants ont tendance à freiner les investisseurs et, comme nous l’apprend un article de Jeune Afrique, cela a été le cas sur le continent africain où en 2018, seulement 25 % de la population était connectée au réseau.

En effet, malgré les dizaines de milliers de kilomètres de câbles enterrés, la couverture était loin d’être suffisante, il en fallait beaucoup plus. Cependant, le coût de ces infrastructures a fait fuir les investisseurs. Le satellite était alors apparu comme la solution la plus rentable en termes de coût et de couverture. Étant donné que l’internet par satellite ne nécessite pas d’infrastructure complexe pour fonctionner, les entreprises ont là l’occasion de diminuer les coûts liés à la construction et la connectivité au sol.

Cela explique que les satellites représentent un avantage financier non négligeable : des infrastructures peu coûteuses en comparaison des infrastructures utilisées dans le cadre de l’internet par fibre optique par exemple.

Amélioration de la sécurité et de la confidentialité avec la communication par satellite

La communication satellitaire est particulièrement sécurisée, c’est l’une des raisons pour laquelle elle est appréciée lors des opérations militaires. Chaque réseau, chaque modem, fonctionne avec des paramètres uniques, différents de ceux des autres réseaux satellitaires. Avec des séquences de transmission et des caractéristiques de signal propres à chaque modem, il n’est pas possible de restituer le même signal ou le décoder à partir d’un autre modem d’un autre constructeur.

Une intrusion illégale sur un tel réseau nécessiterait de nombreux équipements en plus d’être à proximité de la station à écouter. Selon la société LCDC SA, il est impossible de changer, modifier, supprimer ou ajouter des informations pendant la transmission sur un tel réseau sans posséder d’autorisation.

Les tentatives de clonage de stations légitimes enclenchent un dysfonctionnement et une alarme de la gestion du réseau. Pour une intrusion réussie, il faudrait un modem identique, être capable de décoder les données transportées et donc connaître les paramètres propres au réseau. Les barrières de sécurité sont très élevées pour un réseau satellitaire fonctionnant sous le protocole d’accès multiple TDMA à allocation dynamique de bande passante, à porteuse multiple et à allocation dynamique de l’intervalle de temps de transmission. En clair, il faudrait des moyens énormes et un niveau de connaissance accru pour tenter de pirater un réseau de ce type.

Efficacité et fiabilité accrues disponibles avec un bon système de communication satellitaire

Lorsque vous êtes chef d’entreprise, il y a des appels que vous ne pouvez pas vous permettre de rater, des comptes-rendus dont vous ne pouvez retarder la vérification, des consignes qui ne peuvent être envoyées trop tard. Pour tout cela, un téléphone relié au réseau des opérateurs historiques ne peut faire l’affaire. Une connexion internet dépendant du câble ou de la fibre ne saurait vous satisfaire. La seule solution disponible à présent reste les moyens de communication satellitaires.

Grâce à des appareils qui utilisent les réseaux de satellites, vous profitez d’une efficacité accrue et d’une fiabilité bien supérieure à ce qui se fait ailleurs sur le marché de la télécommunication. Prenons l’exemple d’une société de forage. Comment le responsable sur place pourrait-il communiquer dans des délais raisonnables avec ses supérieurs ou collaborateurs s’il se trouve sur un chantier en haute mer ? Il en est de même pour un chef d’entreprise qui se déplace souvent, il peut rester joignable partout sur terre. Oui partout ! Quel opérateur de téléphonie classique peut proposer la même chose ? Vous pourriez même vous trouver en Antarctique ou au milieu de la jungle amazonienne, un réseau satellitaire vous garantit une joignabilité et une connexion à internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Communiquez via satellite et réduisez votre impact environnemental

Dernier point à aborder dans cet article, un sujet qui est particulièrement d’actualité : l’écologie. La communication par satellite réduit l’impact négatif sur l’environnement pour les raisons que nous expliquerons brièvement ci-dessous.

Si vous avez lu attentivement les paragraphes précédents, alors il ne vous est pas étranger qu’un réseau internet câblé, ou dernièrement la fibre optique, nécessite énormément d’infrastructures. Des câbles sont enterrés par dizaines de milliers de kilomètres sous nos pieds, ayant non seulement un coût énorme, mais également des besoins en matières premières très élevés. Le satellite quant à lui n’a pas besoin de tant d’infrastructures. Ceci permet des économies financières comme dit plus haut, mais également environnementales : beaucoup moins de ressources premières sont nécessaires pour la fabrication d’un satellite.

Plus encore, il faut ajouter qu’un seul émetteur satellitaire suffit pour des millions de connectés à travers la planète, rien de comparable avec l’immense infrastructure requise par la fibre optique. Il est vrai que restent encore en suspens les questions des débris spatiaux, de la pollution lumineuse ou des éventuels effets d’un trop grand nombre de satellites dans l’espace sur la santé humaine. Il n’en reste pas moins qu’en l’état actuel des connaissances, le satellite offre des avantages au niveau de l’impact écologique que ne présentent pas les concurrents dans le domaine de la télécommunication.

Pour conclure, les satellites sont un atout majeur pour une entreprise dont les besoins en communication sont plus élevés que la moyenne. Il s’agit surtout des entreprises d’envergure internationale, avec des déplacements fréquents, des équipes à l’étranger, etc. Et c’est une technologie qui est évidemment d’une grande aide pour les cas d’urgences, de sauvetages ou autres.