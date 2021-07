Quels sont les meilleurs stylos scanners du marché ?



Un stylo scanner ressemble à un surligneur ordinaire et permet de capturer les informations nécessaires, qu’il s’agisse d’une seule phrase ou d’un paragraphe entier.

De tels appareils sont vraiment petits, donc pratiques à transporter et à utiliser, de sorte que de plus en plus de gens sont intéressés à les obtenir.



Avec une attention particulière sur leurs caractéristiques clés, nous avons sélectionné 5 stylos scanners fiables et répertorié leurs points forts et leurs points faibles pour que vous puissiez faire un choix éclairé. À la fin de l’article, vous trouverez des sections avec des conseils qui ne manqueront pas de simplifier votre processus de prise de décision.



Description des meilleurs stylos scanners

1. Le stylo scanner Lecteur C-Pen

Notre choix

C-Pen Reader Pen | Scanner de Texte à Parole | Inclusion sur Le Lieu de Travail Entendez des mots et des lignes de texte lus à voix haute. Complètement autonome, AUCUN ordinateur ou Wi-Fi requis pour utiliser la fonction de lecture

Multiple built-in dictionaries to search definitions including the Oxford Primary Dictionary

Scans in multiple English accents and languages, including French and Spanish, Record audio to review later, helping people with a limited working memory

Plage de tailles de police : 6,5 – 22 pt | Vitesse de numérisation : 15 cm/sec| Interface : USB | Capacité de la batterie : 1200mAh

⊕ Scanner autonome

⊕ Nombreux dictionnaires intégrés

⊕ Scans dans différentes langues anglaises

⊖ Pas pour les acheteurs à budget limité

C’est sans aucun doute le meilleur stylo scanner pour quiconque apprend l’anglais comme seconde langue, ainsi que pour les personnes ayant des difficultés d’alphabétisation (dyslexie par exemple). Le scanner est très petit et léger, vous pouvez donc l’emporter facilement avec vous partout où vous irez.

Il vous suffit de déplacer le scanner sur le texte imprimé et il lira les mots à voix haute et affichera même la définition de chacun d’eux. C-Pen Reader permet de télécharger des paragraphes sur des ordinateurs Windows et Mac pour une édition ultérieure. Doté d’un moteur OCR précis, le scanner saisit parfaitement le texte imprimé et l’enregistre instantanément.

2. Le stylo scanner à air Scanmarker

Poids léger

Plage de taille de police : 6-24 pt | Vitesse de numérisation : 10 cm/sec | Interface : Bluetooth | Capacité de la batterie : 100 mAh

⊕ Petite taille

⊕ Ne pèse presque rien

⊕ Belle forme

⊖ Laisse des traces après numérisation

Scanmarker Air Pen peut aider toute personne qui traite régulièrement des documents volumineux et souhaite filtrer les points clés et les enregistrer pour une utilisation future de manière pratique. Cela concerne principalement les enseignants, les étudiants, les écrivains, les journalistes, les avocats, les scientifiques, etc.

L’appareil vous permet de numériser du texte et de l’envoyer à votre smartphone ou à toute application associée sur les ordinateurs Win et Mac. Que vous souhaitiez capturer un fragment particulier dans un manuel, un magazine, une facture ou d’autres documents, voici un excellent outil à utiliser.

3. Le stylo scanner Penpower

Peu coûteux

LLC-POWER Scanner de Stylo d'air avec USB-Scanner de Stylo et traducteur pour Windows/Mac,... Scannez et numérisez des documents horizontaux ou verticaux en quelques secondes sans taper de mot. L'utilisateur peut éditer directement les données numérisées dans Microsoft Word, Excel,...

Reconnaissez l'anglais, le chinois, le japonais, le coréen, le Français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'arabe, etc. Prise en charge des codes à barres et des polices bancaires (OCR-A, OCR-B,...

Fournissez une traduction multilingue pour les applications métier ou les demandes d'apprentissage. Facile à vérifier le vocabulaire, la prononciation, les requêtes étendues dans les...

Plage de tailles de police : 6-22 pt | Vitesse de numérisation : 10 cm/sec | Interface : USB | Capacité de la batterie : 600mAh

⊕ Économique

⊕ Scanne les codes-barres et les polices bink

⊕ Peut extraire le texte des captures d’écran

⊕ Traduit dans de nombreuses langues

⊖ Peut parfois mal numériser

Fréquemment présenté comme le stylo scanner le plus fiable pour les utilisateurs Mac et Windows, cet outil attire également avec quelques fonctionnalités supplémentaires, principalement la traduction multilingue agile (prend en charge 200 langues). Après la numérisation, vous pouvez enregistrer le texte dans plusieurs applications et continuer à l’utiliser plus tard. Lors du choix des langues cibles, vous pouvez spécifier si vous avez besoin d’une traduction commerciale ou ordinaire.

Sans taper un seul mot, il est possible de numériser un document volumineux à la fois verticalement et horizontalement. L’appareil prend en charge la sortie de fragments de texte sur des ordinateurs de bureau et leur modification à l’aide de Microsoft Word, Outlook, Excel et de programmes similaires.

4. Le stylo scanner Connect

Universel

Connect Pen | Scanner de texte à parole | Inclusion sur le lieu de travail Scannez le texte imprimé dont vous avez besoin, faites glisser la connexion et il apparaît instantanément sur votre appareil

Enregistrez le texte de votre choix directement dans l'application cloud que vous avez choisie ou partagez-la via n'importe quelle application de messagerie / e-mail en un seul clic

Écoutez votre texte lu à haute voix via iOS, Android, Windows PC ou Mac ou traduisez des mots pour les principales langues parlées via google translate

Plage de taille de police : 6,5-24 pt | Vitesse de numérisation : 12 сm/sec | Interface : Bluetooth | Capacité de la batterie : 850 mAh

⊕ Conçu pour durer

⊕ Connectivité riche

⊕ Batterie intégrée

⊖ Texte mal orthographié reconnu

Connect Pen est un excellent scanner de surligneur qui peut être associé à des appareils iOS, Android, Windows et Mac pour un travail pratique avec du texte. Une fois que vous l’activez, la lumière s’allume et lorsque vous faites glisser le scanner sur le texte, les mots capturés apparaissent sur l’écran de l’appareil.

Connect Pen est un outil vraiment efficace si vous devez numériser du texte dans des livres, des magazines et d’autres supports imprimés. L’application dédiée permet d’enregistrer, de partager, d’activer la lecture à voix haute et la traduction.

5. Le stylo scanner Scanmarker

Facile à utiliser

Scanmarker Surligneur Numérique - Stylo Scanner OCR - Version USB (Mac & Win) 2018 Create outlines and reports faster than ever before! Just slide your handheld pen scanner across a line of printed text and watch it appear instantly on your computer screen

Super accurate and fast multilingual ocr digital higlighter ideal for students and professionals

Edit, read aloud & translate on Windows (7+) & Mac (10.10+) computers

Plage de taille de police : 6-24 pt | Vitesse de numérisation : 10 cm/sec | Interface : USB | Capacité de la batterie : 200 mAh

⊕ Prix raisonnable

⊕ Numérisation très précise

⊕ Opération simple

⊕ Traitement de texte rapide

⊖ Quelques problèmes lors de la numérisation

Semblable aux autres appareils décrits ci-dessus, Scanmarker bénéficie d’un design incroyablement portable. Il s’agit d’un stylo scanner sans fil qui se connecte à votre ordinateur de bureau, tablette ou téléphone via Bluetooth. Il utilise une technologie de numérisation interactive pour capturer du texte et le convertir en un document modifiable.

Une telle approche est utile lorsque vous prenez des notes à partir de documents de recherche, distinguez des fragments de manuels historiques, etc. Étant un stylo scanner OCR, il capture le texte avec précision et vous fournit des documents modifiables pour un travail futur. Le scanner peut fonctionner avec les appareils Windows, Mac, Android et iOS.

Résumé de notre sélection en liste :

Source : fixthephoto.com