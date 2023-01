Une stratégie d’entreprise consiste à mettre en place un ensemble d’actions afin d’atteindre les objectifs fixés tout en tenant compte de l’environnement interne et externe.

C’est par son biais que l’entreprise définit sa vision. Elle lui permet d’établir des objectifs et une mission et de mettre en œuvre les moyens pour les atteindre. Ceci, en maximisant les opportunités et en minimisant les risques.

Une stratégie d’entreprise solide peut se construire en suivant les 5 étapes que nous exposons ci-dessous.

Il est également possible de faire appel aux services de cabinets de conseil en stratégies pour vous accompagner dans votre parcours.

Etape 1 : Analyser l’environnement

Analyser l’environnement est l’une des premières étapes pour mettre en place une stratégie d’entreprise efficace. Le but est de déterminer les points forts et les points faibles internes de l’entreprise, les opportunités et les menaces externes, de même que les tendances du marché et les attentes des clients.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la matrice SWOT (outil d’analyse stratégique), surveiller les tendances du marché, réaliser des études de marché, analyser la concurrence, etc.

Vous pouvez vous atteler seul à la tâche ou prendre contact avec un cabinet de conseils en stratégies et management comme ici https://www.advaloris.ch/ pour vous orienter et vous accompagner.

Etape 2 : Définition des objectifs

Vous devez définir des objectifs clairs et mesurables pour l’entreprise. L’intérêt des objectifs est qu’ils permettent d’établir une direction claire à suivre. Ils vous poussent à vous concentrer sur des résultats à atteindre, sans vous disperser.

Ces objectifs sont d’ordre financier, commercial et opérationnel.

Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels (SMART).

Etape 3 : Développer la stratégie

Une fois que les objectifs sont clairement définis, il est temps de développer une stratégie pour atteindre ces objectifs. L’entreprise va déterminer les actions à mettre en place en se basant sur les résultats escomptés.

Des outils ont été développés dans le domaine de la stratégie pour optimiser cette étape. Il y a par exemple la matrice de Boston Consulting Group (BCG) ou celle de McKinsey. Toutes deux permettent de déterminer les actions à mettre en place en fonction des activités et des produits de l’entreprise et leur part de marché.

Etape 4 : Mettre en place un plan d’action

Il s’agit d’un document qui décrit de manière claire et détaillée les étapes à suivre en vue d’atteindre les objectifs fixés. Ce plan d’action doit comporter les tâches à accomplir, les délais à respecter, les ressources nécessaires, les responsabilités et les indicateurs de performance.

Un système de suivi et de contrôle doit être mis en place pour s’assurer du bon déroulement du plan.

Etape 5 : suivi et ajustement

Quand la stratégie est mise en place et le plan d’action mis en œuvre, l’entreprise doit suivre de près les résultats et s’adapter s’il le faut. Les indicateurs de performance tels que les ventes, les bénéfices ou les taux de satisfaction des clients sont là pour vous indiquer si les objectifs sont atteints ou pas.

Si nécessaire, vous devrez procéder à des ajustements, en modifiant quelque peu votre stratégie.