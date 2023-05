Si vous souhaitez vous faire une place sur le web, avoir de la visibilité et attirer des clients, l’un des meilleurs moyens est le référencement naturel, également appelé SEO. De nombreuses agences proposent leurs prestations de référencement naturel et accompagnent leurs clients dans la poursuite de leurs objectifs d’une meilleure présence sur internet. Laquelle choisir ?

Pour vous, nous avons sélectionné 3 agences SEO situées à Toulouse. Il est toujours plus agréable et plus convivial de traiter avec un prestataire face à face que par visioconférence. C’est pour cela que vous trouverez dans cet article 3 agences qui comptent parmi les meilleures de votre ville dans le domaine du référencement naturel.

Comment avons-nous sélectionné ces 3 agences ?

Nous n’avons pas choisi ces 3 agences de référencement naturel de manière aléatoire. Les principaux critères de sélection comprennent :

L’emplacement géographique : les 3 agences de notre liste sont toutes situées à Toulouse. C’est un point très important. Vous constaterez en effet, que parmi les agences qui prétendent être toulousaines, certaines sont en réalité implantées à Paris ou ailleurs, mais pas dans la ville rose. En l’occurrence, nous avons pris soin de ne citer que des entreprises dont les locaux sont réellement présents à Toulouse.

La spécialisation : nous avons également privilégié les agences spécialisées dans le référencement naturel. Le SEO est la forme de référencement la plus durable, contrairement au SEA dont les effets cessent quand vous arrêtez de payer. Une agence spécialisée dans le SEO sera plus à même d’actionner les bons leviers pour des résultats à long terme.

Le positionnement sur la SERP : si vous tapez sur Google “agence seo toulouse” vous constaterez que les 3 agences sont positionnées sur la première page des résultats de recherches. C’est un indice plutôt rassurant pour un prestataire dont la mission est de positionner correctement votre site sur Google.

L’agence La Mandrette

Basée à Toulouse, l’agence de référencement naturel La Mandrette dispose d’un large éventail de prestations SEO. Avec plus de 20 ans d’expérience, elle a su affiner ses compétences et développer des stratégies gagnantes pour les clientes.

C’est une agence qui s’est spécialisée dans le SEO et peut se vanter de pouvoir travailler sur des mots-clés hyper concurrentiels et atteindre le top 3 ou le top 1 même face à des sites d’autorité.

Les prestations sont variées : référencement naturel, stratégie de contenu, sites web en phase de lancement ou en refonte, e-réputation, etc.

Paul Digital

Paul Digital Consulting est une agence pluri-disciplinaire constituée d’experts en web marketing. Cette agence toulousaine propose ses services depuis 5 ans avec pour spécialité le référencement naturel.

Sa connaissance du secteur et son équipe investie et solidaire lui permettent de convaincre et d’accompagner de nouveaux clients dans leur quête de résultats.

Pour atteindre les objectifs des clients, ils se basent sur le SEO mais pas seulement. En fonction des besoins de chaque entreprise, ils peuvent fournir des prestations de référencement payant (SEA), de la création de sites web vitrines et e-commerce, du data marketing, travailler sur l’identité visuelle, la stratégie d’influence, etc.

L’agence Objectif Papillon

Objectif Papillon est une agence spécialisée dans le SEO à Toulouse. Son équipe de consultants, jouissant de plus de 15 ans d’expérience, base sa stratégie sur 4 axes de travail : comprendre l’intention de l’utilisateur sur internet, créer du contenu optimisé pour le référencement naturel, des bases techniques solides et un accompagnement permanent du client.

Les consultants de l’agence s’investissent en profondeur dans la stratégie de référencement du client en proposant des services poussés comme du coaching SEO pour former les équipes du client, des notes de synthèse régulières, des contrôles des facteurs techniques, de l’analyse data, etc.

Vous pensez que votre entreprise / votre site peut aider nos lecteurs et vous souhaitez apparaître dans cet article ? Contactez-nous !