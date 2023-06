Les 3 meilleures agences SEO à Bordeaux

Une agence SEO, c’est bien. Mais une agence SEO située dans votre ville, à Bordeaux, c’est encore mieux.

Avec une agence SEO à proximité, vous aurez l’occasion de rencontrer physiquement les consultants de la boîte. Ce qui favorise l’établissement d’une relation de confiance et un suivi régulier. La communication sera plus fluide qu’à travers des réunions en visioconférence.

Une agence de référencement située dans votre ville aura également une meilleure connaissance du marché local, ses particularités, ses tendances. Ce sera bien plus facile pour elle de développer une stratégie adaptée à vos besoins et à l’environnement concurrentiel.

Choisir une agence SEO à Bordeaux, c’est en outre la possibilité de profiter d’un réseau professionnel local pour améliorer votre visibilité et attirer plus de clients.

C’est pour ces raisons que nous avons rédigé cet article traitant de 3 agences SEO comptant parmi les meilleures de Bordeaux.

Nos critères de sélection

Des agences SEO, il y en a de plus en plus, y compris à Bordeaux. Trouver les meilleurs nécessite donc certains critères de choix afin de ne pas proposer une liste trop subjective ou incohérente. Pour cela, nous avons accordé de l’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, parmi lesquels :

La proximité : toutes les agences que nous listons dans notre article disposent de locaux à Bordeaux . Nous n’avons pas retenu les agences se disant bordelaises ou girondines mais qui sont en réalité implantées à Paris ou ailleurs.

La capacité à se positionner sur la SERP de Google : bien entendu, ce n'est pas une preuve de maîtrise du référencement en soi, mais les 3 agences ci-dessous étaient correctement positionnées sur le mot-clé " agence seo bordeaux ".

La spécialité SEO : beaucoup d'agences proposent des prestations de référencement naturel mais sont loin d'être expertes dans le domaine. Nous avons, pour notre part, privilégié les agences spécialisées dans le SEO.

209 Agency

209 Agency est une agence girondine de référencement naturel. Depuis 2015, elle aide ses clients à acquérir plus d’audience. Spécialisée dans les sites à très forte volumétrie de pages et de visiteurs, elle fournit des prestations de SEO, SEA et des formations internes. Parmi ses clients les plus notables on peut citer Le Manège à Bijoux des centres E. Leclerc, le journal d’informations Sud Ouest ou encore le magazine sportif L’Equipe.

L’agence SEO 209 Agency propose des prestations sur-mesure aux petites et moyennes entreprises bordelaises et contribue à développer le tissu économique local.

L’agence SEO Design

Née de l’association d’un consultant UX/UI Design et d’un consultant SEO, l’agence SEO Design s’est spécialisée dans le développement du trafic naturel sur Google.

Procédant de manière méthodique, l’entreprise bordelaise commence par réaliser un audit segmenté et minutieux : audit technique, sémantique et de popularité. Elle crée ensuite du contenu adapté, optimisé pour le e-commerce, les pages de sites ou les blogs. Enfin, elle travaille sur le netlinking pour améliorer la popularité de l’entreprise cliente. Le tout, en accompagnant ses clients sur la durée et en leur communiquant les rapports pour qu’ils puissent suivre l’avancée du projet.

L’agence Rankey

L’agence Rankey, disposant de locaux à Paris et à Bordeaux, est une agence spécialisée dans le SEO. Elle fournit des prestations sur-mesure en fonction du client et de ses besoins.

Avant de développer et mettre en œuvre une stratégie de référencement naturel, elle prend soin d’effectuer un audit de votre site internet et de votre environnement concurrentiel.

L’agence Rankey s’est entourée d’experts SEO et d’outils performants afin de fournir à ses clients des résultats efficaces. Elle accorde également une grande importance à la data et s’appuie sur de larges volumes de données pour développer des stratégies gagnantes.

