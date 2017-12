Pourquoi l'économie marocaine est au creux de la vague?

Le Haut Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi, a publié, mercredi 20 décembre, son étude sur "Les sources de la création de la richesse au Maroc et sa répartition". Dans cet interview, El Mehdi Fakir, expert comptable et analyste économique, décrypte pour La Dépêche les difficultés que rencontre le Maroc dans la création et la distribution de la richesse.

Dans sa présentation, Ahmed Lahlimi a affirmé que l'économie marocaine, en plus de ne pas réaliser de croissance chez les individus, creuse les disparités sociales. Dans quelles mesures le modèle économique marocain amplifie les inégalités?

Aujourd’hui, on parle de moins en moins de modèle économique. Ce qui doit être mis en avant, c’est le modèle de développement économique, qui intègre un projet et une vision de la société. Au Maroc, notre grande problématique est la question de la productivité. C’est-à-dire que nous ne profitons pas de notre modèle démographique, avec une population majoritairement jeune. Au lieu de pousser les jeunes à être créatifs et innovants, notre modèle de société les encourage à vouloir intégrer la fonction publique, et ainsi à choisir le chemin le plus court. Ce sont des handicaps qu’il faut dépasser pour créer un modèle de développement productif, créateur de richesse et, surtout, équitable en matière de répartition.

Malgré une augmentation annuelle moyenne de 3,2% entre 2001 et 2015, le PIB par habitant du Maroc reste un des plus faible de la région (13e en Afrique). Pourquoi sommes-nous à la traine?

La situation actuelle est due au fait que nous ne profitons pas de notre atout démographique. Notre rythme de création de richesse n’est pas à la hauteur de la croissance démographique du Maroc. La problématique de la productivité doit être placée au centre sur tous les plans.

C’est bien de parler d’un Maroc industriel comme le présente le gouvernement, mais en plus de l’industrie, c’est tout un modèle de développement qu’il faut revoir.

Le roi l’a rappelé plusieurs fois dans ces discours, proposant un nouveau modèle de développement pour le pays. Ce qui est normal car, pendant longtemps, nous avons effectué des efforts en matière économique sans apporter des solutions à la problématique de la productivité.

La dernière étude de l'HCP (sortie en 2009) sur la classe moyenne marocaine évaluait cette catégorie à 16 millions de personnes, dont 30% perçoivent un revenu un deçà de la moyenne nationale (3.500 dirhams). Cette classe est-elle aujourd'hui le pilier de l'économie marocaine?

Il faut rester prudent quand on parle de classe moyenne au Maroc, en l’absence de critères qui identifient cette catégorie de la société. C’est une classe qui évolue dans le temps, et dont l’évolution n’est pas mesurable. On sait par exemple que le pouvoir d’achat a nettement baissé ces dernières années.

Ce qui revient à dire que cette classe n’est pas capable de consommer.

Le modèle économique marocain ne compte que sur son marché intérieur. La classe moyenne dont on a besoin doit donc être capable de consommer et d’épargner. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, puisque le modèle de développement est mal conçu, et la richesse mal répartie.

Selon Lahlimi, la précarité en milieu rural freine la croissance économique du Maroc. Sachant que l'agriculture emploie 40% de la population et contribue à hauteur de 14% au PIB, que faut-il faire pour tirer ce secteur vers le haut ?

Instaurer un modèle agricole à l'américaine. C'est à dire qui fonctionne en professionnalisant l'agriculture. Plus qu'un secteur employeur, il faut que l'agriculture soit exploitée pour en faire un secteur créateur de richesses. Le modèle agricole marocain dépend toujours des précipitations de pluie et connaît des problèmes liés à l’exode rurale.

Il ne faut pas oublier que l’agriculture emploi en majorité des vieux, et pas des jeunes.

Il faut d’abord créer les conditions qui incitent à la stabilité de la population en milieu rurale, et qui encouragent les jeunes à travailler. C’est en dotant ce secteur des moyens suffisants et des infrastructures nécessaires qu’on pourra favoriser l’émergence d’une activité économique à long terme dans le secteur.

Le gouvernement a chargé en 2012 le Fonds de développement rural de financer les programmes de développement en zones rurales, et a injecté 50 milliards dirhams dans son budget entre (2016 et 2022). Pourquoi l'espace rural reste marginalisé malgré les fonds importants qui lui sont destinés?

On ne peut pas résumer ce problème au volume des fonds qui lui sont réservés. L’approche actuelle du gouvernement n’est pas la bonne. Pour réussir un développement rural, il faut d’abord concevoir la manière de le faire avant de parler des moyens financiers. Est-ce que la vision actuelle comprend une stratégie de développement agricole à long terme? J’en doute.

Prenons les céréales, sur lesquels repose principalement notre activité agricole. Leur production demeure dépendante des chutes de pluie, sans parler de l’absence d’une politique exportatrice. Et même concernant le financement, pour moi, 50 milliards dirhams n'est pas un budget suffisant pour mettre sur pied l'agriculture marocaine.

