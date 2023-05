La santé et la sécurité au travail sont des points à ne surtout pas négliger pour une entreprise. C’est au contraire un sujet qu’il faut prendre très au sérieux et régler dans les détails au plus vite, avant qu’un drame ne se produise.

L’un des aspects à prendre en compte est la manutention de charges lourdes. Pour un grand nombre d’entreprises, il s’agit d’une tâche réalisée quotidiennement par ses employés. Et certaines entreprises ne réagissent malheureusement qu’une fois qu’un accident est survenu.

C’est un pourtant un risque contre lequel il est facile de se prémunir, à l’aide d’un simple transpalette manuel. D’ailleurs, le risque d’accident est loin d’être le seul lié à la manutention manuelle au sein d’une entreprise, d’autres risques existent.

Les risques liés à la manutention manuelle de charges lourdes

Porter manuellement des charges lourdes peut être dangereux et entraîner des blessures ou des maladies professionnelles. Ces risques sont liés à divers facteurs comme l’intensité de l’effort physique, la durée, la fréquence et bien entendu le poids des charges à porter. Parmi les risques liés à la manutention de charges lourdes, il y a :

Les accidents et les blessures : porter des charges lourdes peut entraîner des accidents comme des renversements de charges, des chutes, des blessures aux articulations (foulure de chevilles, poignets, etc.) ou au dos. Ces accidents peuvent survenir à cause de la fatigue ou de la distraction.

: porter des charges lourdes peut entraîner des accidents comme des renversements de charges, des chutes, des blessures aux articulations (foulure de chevilles, poignets, etc.) ou au dos. Ces accidents peuvent survenir à cause de la fatigue ou de la distraction. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) : les TMS sont une dégradation des muscles, nerfs ou tendons dus à une surutilisation ou un stress répété exercé sur ces derniers. Les salariés qui portent régulièrement des charges lourdes constituent des personnes à risque accru de développer des TMS : bursites, douleurs aux épaules, douleurs lombaires, douleurs aux bras, tendinites, etc.

Les maladies professionnelles : on y pense moins souvent mais la manutention manuelle peut également entraîner chez les salariés des maladies professionnelles. Un salarié trop exposé à la manutention manuelle peut en effet souffrir de maladie respiratoire, de maladie cardiovasculaire ou d'une hernie discale.

Si les salariés encourent des risques pour leur santé et leur sécurité, les entreprises ont également tout intérêt à éviter les accidents et les maladies professionnelles. Les conséquences financières peuvent en effet être importantes en raison des coûts liés aux soins, à l’indemnisation mais également aux absences et arrêts de travail entraînant une baisse de la productivité.

Les avantages liés à l’utilisation d’un transpalette manuel

En s’équipant de transpalettes manuels, l’entreprise profite de plusieurs avantages, comme le fait de réduire les risques de blessures pour les salariés qui n’ont plus besoin de soulever manuellement des charges lourdes et qui pourront travailler plus sereinement.

Les risques de TMS et maladies professionnelles sont également réduits.

D’autres avantages, hors santé et sécurité, rendent l’utilisation d’un transpalette encore plus intéressant. Ce dernier permet en effet de réduire les coûts et sont très faciles à utiliser, une simple formation en interne suffit