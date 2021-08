Le monde de l’informatique et des logiciels nous offre régulièrement de nouveaux termes dont la plupart des personnes ignorent l’existence. Parmi ces mots, noms ou expression on trouve le SD-WAN. De quoi s’agit-il ? A quoi est-ce que cela peut bien servir ? C’est ce que nous allons découvrir maintenant.

Qu’est-ce que le SD-WAN ?

Nous allons voir quelles sont les bases du SD WAN pour les nuls.

Le SD-WAN peut se définir comme une approche logicielle de la gestion du réseau WAN.

Ce réseau a pour fonction traditionnelle de connecter les utilisateurs de plusieurs sites distants ou de divers réseaux locaux aux applications qui sont hébergées sur des serveurs dans des datas centers mais aussi dans le cloud.

Le problème est que le trafic se multiplie et que les solutions doivent de ce fait rapidement évoluer et ne plus se limiter au réseau de l’entreprise.

Quels sont les avantages du SD-WAN ?

Avec le SD-WAN, les entreprises utilisatrices vont avoir plusieurs évolutions qui permettent une meilleure performance.



Tout d’abord, le service va devenir plus prévisible grâce à une haute disponibilité et un réseau plus étendu, plus intelligent et plus flexible. C’est ainsi que les membres d’une même entreprise qui ne travaillent pas sur le même lieu pourront bénéficier d’un même niveau de service : accès sûr, rapide mais aussi permanent.

Le SD-WAN permet en fait d’utiliser les connexions des fournisseurs d’accès à Internet qui sont les moins couteuses et relativement disponibles. Cela permet de gagner en autonomie par rapport aux lignes MPLS qui sont fondées sur des technologies bien plus anciennes et de ce fait beaucoup plus couteuses.

Les avantages d’un SD-WAN sont donc nombreux ce qui explique leur succès : réduction des coûts de connectivité en orientant vers la fibre optique, le câble et les technologies mobiles aériennes.

La performance va être meilleure pour les applications cloud. En effet, il est simple de rajouter de nouvelles lignes afin de gagner en capacité. De plus, le fait de relier directement les sites à Internet va faire disparaitre les retards fréquents dus aux goulets d’étranglement avec des technologies plus anciennes.

Enfin, parmi les autres avantages on peut citer l’agilité car il devient plus facile de configurer très rapidement des réseaux parfaitement fiables mais aussi la robustesse grâce à la possibilité de bénéficier de plusieurs points d’entrée.