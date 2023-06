Le contexte économique auquel nous faisons face pousse les entreprises à devoir faire plus d’économie. Les standards virtuels ip sont d’excellents moyens pour optimiser les coûts liés à la téléphonie de l’entreprise. Grâce à sa technologie ip qui est simple d’utilisation, les organismes peuvent se développer en bénéficiant d’une flexibilité optimale. En effet, le système de communication virtuel répond aux besoins des sociétés en disposant de toutes les fonctionnalités d’un système téléphonique traditionnel tout en étant entièrement dématérialisé. Dans cet article, on vous explique quel est le rôle du standard téléphonique ip et ses bénéfices.

Le standard téléphonique hébergé, qu’est-ce que c’est ?

Un standard téléphonique virtuel est un outil de communication qui fonctionne via la technologie ip communément appelé VoIP (voix sur IP). En outre, le standard téléphonique spécialement conçu pour les entreprises utilise internet sous forme de Saas. La voix est donc numérisée et regroupée en données numériques pour être transportée par le réseau. Pour bénéficier d’un standard téléphonique professionnel, il suffit de contacter un fournisseur spécialisé comme Ringover. Ce dernier propose un standard hébergé dans le cloud personnalisable en quelques minutes et facile à utiliser afin de permettre à leur client de mieux gérer leurs appels.

Pourquoi l’utiliser en entreprise ?

Étant donné que les standards téléphoniques VoIP sont externalisés auprès du fournisseur, vous n’aurez pas besoin d’installer des équipements dans vos locaux d’entreprise. La seule chose que vous devez avoir est une ligne internet. Ce qui signifie que ce type de système téléphonique est facile à installer et à paramétrer en fonction de vos besoins. Cette technologie est flexible et peut donc être employée n’importe où tant qu’il y a un accès internet sécurisé. De plus, en disposant d’un numéro d’entreprise professionnel avec une messagerie personnalisée, vous aurez la possibilité d’optimiser la gestion des appels clients.

Comment choisir son standard téléphonique virtuel ?

Le choix du système idéal dépend de plusieurs facteurs. Pour commencer, il est important que le standard virtuel possède toutes les fonctionnalités utiles aux entreprises (distribution d’appels, gestion d’annonces d’accueil et des horaires d’ouverture…). Il vous est aussi conseillé de vous tourner vers une société fiable et reconnue, mais aussi de veiller :

Au prix de la solution

À la qualité du support technique

Aux fonctionnalités de personnalisation

À la sécurité/protection des données.

Les bénéfices des standards téléphoniques

Avec une solution de téléphonie ip vous allez pouvoir faire des économies. Le standard virtuel coûte moins cher à installer qu’un standard téléphonique physique. Ainsi, il vous sera possible de réduire les coûts de votre structure. De plus, vous pourrez offrir un accueil professionnel à vos clients et par conséquent améliorer votre image de marque très facilement. En effet, le standard ip optimise la relation client de manière innovante. Cette solution est mobile et elle peut se développer en fonction du développement de votre entreprise (ajout de fonctionnalités, modifications, déménagement…). Par ailleurs, elle offre aussi plus de sécurité grâce au réseau privé.

En conclusion, les standards téléphoniques hébergés par le cloud sont aujourd’hui indispensables aux entreprises. Avec un tel système de communication, les sociétés peuvent améliorer la gestion des appels et la relation client tout en faisant des économies. De plus, elles bénéficient d’un grand nombre d’autres bénéfices via la technologie VoIP.