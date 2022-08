Vous avez besoin d’un supportpromotionnel pour réaliser une campagne de communication ? Vous avez un nouveau produit à vendre, un nouveau service à proposer, mais les agences de communication sont hors de portée de votre budget ? Le flyer est peut-être la solution pour vous ! Prenez le temps de lire cet article afin de savoir en quoi un flyer est un outildecommunication efficace pour les grandes entreprises comme les petits artisans.

Qu’est-ce qu’un flyer ?

Un flyer, ou prospectus, est un tract publicitaire distribué de main à main, ou déposé dans des boîtes aux lettres, dans des commerces ou sur les pare-brise de voitures.

Le flyer véhicule un message, il a pour but de faire connaître un produit, d’informer du déroulement d’un évènement. Il peut prendre plusieurs formes, être conçu dans des dimensions diverses, tantôt appelé prospectus, tantôt brochure ou mini affiche publicitaire.

C’est un outil de communication, qui malgré l’avènement du numérique et d’internet continue d’être utilisé. Son efficacité n’a pas été mise à mal par les nouvelles technologies, au contraire, le flyer a su s’adapter, se moderniser, tout en restant abordable et rentable.

Pourquoi le flyer continue-t-il d’être utilisé ?

Il y a plusieurs raisons à cela, la plus évidente étant le prix. Le flyer est en effet un outil de communication bon marché, dont peuvent profiter les grandes entreprises comme les petits artisans. Mener une campagne publicitaire via des flyers est très rentable car il suffit d’imprimer ces-dits flyers puis les distribuer, sans besoin de passer par une agence de communication coûteuse. La distribution peut se faire par l’intéressé lui-même, surtout quand il s’agit de communiquer pour un évènement à proximité.

Le flyer est également prisé à cause de son potentiel à « marquer » les esprits. A l’heure où les gens sont submergés d’informations sur leurs smartphones, tablettes ou autres écrans, le tract se pose quant à lui comme quelque chose de concret, de tangible, que l’on peut toucher, dont on peut ressentir la texture. Ceci n’est pas un élément négligeable, un prospectus physique peut avoir bien plus d’efficacité qu’un message diffusé sur un écran numérique et disparu la seconde d’après.

Enfin, le flyer a une capacité de ciblage très importante: en choisissant un lieu de distribution, le publicitaire délimite une zone de chalandise précise, un public trié sur le volet. Par exemple, une papeterie qui vient d’ouvrir ses portes peut distribuer des tracts à la sortie des écoles, des universités à proximité et touchera ainsi son cœur de cible d’une manière précise, efficace, rapide et très peu coûteuse.

Le contenu d’un flyer

Si l’on veut optimiser le recours à la communication via le flyer, il faut respecter certains critères concernant le contenu. Gardez en effet à l’esprit que ce tract sera un « représentant » de votre entreprise, il doit porter les marques de votre identité visuelle. Cette identité sera restituée sur le tract à travers les tons de couleurs, le logo, le style d’écriture et l’ambiance visuelle en générale.

Le flyer doit également comporter vos coordonnées : ainsi il ne faut pas oublier d’y mentionner le nom (le vôtre, celui du magasin ou de l’entreprise selon les cas), le numéro de téléphone, l’adresse mail ainsi que l’adresse de votre site internet. Le prospect qui reçoit le tract entre ses mains doit être en mesure de vous contacter pour obtenir un supplément d’information ou se procurer vos produits.

Vous pouvez également y ajouter un QR Code dirigeant vers votre site web ou détaillant vos offres de produits ou services.

La conception du flyer

Le flyer doit diffuserunmessage, pour cela, il doit attirerl’attention. Pour que votre flyer soit attractif le message doit être clair et précis, rédigé en de courtes phrases, avec des mots simples. Au niveau de la couleur, n’abusez pas de la quantité, ne dépassez pas trois couleurs afin de conserver une certaine cohérence. Quant à la typographie, elle doit être adaptée au message ; et les images doivent avoir un lien avec l’activité de l’entreprise ou de l’évènement.

Veillez à ce que le flyer soit lisible au premier coup d’œil, aérez le document, ne surchargez pas d’images ni de texte.

L’étape de l’impression

Arrivés au stade de l’impression, trois choix de formats standards s’offrent à vous : vous pouvez imprimez aux dimensions A5, A6 ou en 100 x 210 mm.

Vos tracts peuvent être imprimés en recto ou en recto / verso, en mat ou en brillant.

La plupart du temps les flyers sont imprimés en format portrait, avec une couche de vernis pour la finition.