Une meilleure communication est un facteur indispensable qui garantit la réussite d’une entreprise. Et pour y arriver, il ne faut pas se baser essentiellement sur les solutions digitales. Les goodies peuvent également vous aider à faire la différence. En effet, la communication par l’objet vous permet d’avoir toujours votre marque, votre logo ou quelque chose qui représente votre marque aux côtés de vos clients, prospects et partenaires.



Il s’agit d’une excellente idée pour se démarquer de la concurrence et créer un lien de proximité avec la clientèle. Cependant, pour que ce type de communication soit efficace, il faudra opter pour un objet publicitaire original, fonctionnel, durable et pratique comme le carnet personnalisé. Ce dernier est la tendance actuellement. Il vous permet de faire la promotion de vos produits et d’accroître votre chiffre d’affaires de manière optimale. On vous dit tout. Privilégiez une imprimerie française éco-responsable comme blocpublicitaire.fr afin de limiter au mieux les dégâts environnementaux.



Un outil publicitaire idéal pour promouvoir un produit ou un service

Saviez-vous que près de 70 % des Français sont toujours attachés au papier, bien que nous sommes à l’ère de la digitalisation. De ce fait, offrir un carnet personnalisé comme goodie est la solution parfaite pour toucher un maximum de personnes. Très pratique, cet accessoire peut s’utiliser en tout temps et en tout lieu, contrairement à d’autres objets publicitaires.



Très rapidement, ce cadeau promotionnel va se transformer en un compagnon indispensable pour son utilisateur. Que ce soit pour les conférences, les réunions, les séminaires, les cours au collège ou au lycée, etc., il pourra être utilisé pour tous les besoins. Sur cet outil figurent le slogan, le nom et le logo de l’entreprise ou encore les informations de votre produit qui seront constamment vues par les clients et partenaires qui le reçoivent. Cela va alors les impacter.



Vous ne trouverez pas mieux, si vous désirez faire connaitre un nouveau service. Ce carnet promotionnel est la stratégie parfaite pour atteindre votre objectif de marketing.

Le carnet personnalisé : un outil publicitaire pour séduire de nouveaux prospects

Peu importe l’occasion au cours de laquelle le carnet personnalisé est offert, il marque l’esprit des bénéficiaires. Moderne et réalisé avec des matériaux de haute qualité, ce livret personnalisé porteur d’un message publicitaire attirera à coup sûr l’attention de vos prospects. Certaines entreprises optent pour la sublimation pour augmenter l’esthétique de leur carnet personnalisé.



En effet, pendant l’utilisation du carnet personnalisé par les bénéficiaires, votre marque sera certainement vue par les personnes aux alentours. Tout cela augmente votre visibilité. Notez que ce cadeau publicitaire est adapté à tous les profils de clients puisqu’il est disponible en plusieurs formats.



Ce type d’objet est aussi un vecteur de réputation, car il vous aide à faire savoir votre image de marque auprès de ceux qui ne vous connaissent pas. Pour finir, cette stratégie de communication peut servir à fidéliser vos anciens clients, collaborateurs et prospects.

Pour choisir un carnet personnalisé, vous devez prendre en compte vos besoins et vos cibles. Pour ceux qui misent sur un usage à long terme, le nombre de pages est un élément essentiel à prendre en compte. Le grand format demeure également une excellente option pour une utilisation dans le temps.



Par contre, si vous voulez améliorer votre visibilité, optez pour un petit format. Cela donne la possibilité à l’utilisateur d’emporter le carnet personnalisé partout. Vous avez également le choix entre choisir une page blanche qui permet à la fois de prendre des notes et de faire des dessins ou un modèle à page rayée. Pour finir, vous ne devez pas négliger la couverture de votre carnet personnalisé.



Elle doit être originale et unique, car c’est la première chose qui saute aux yeux des utilisateurs. Vous avez le choix entre une couverture à motif, une couverture unie, une couverture en cuir, etc. Vous disposez de tout un panel de choix que vous pouvez personnaliser selon votre goût.