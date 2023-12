Leboncoin fait partie de ces sites qui ont profondément influencé la manière d’acheter et de vendre. S’il fait aujourd’hui partie intégrante du paysage français, il faut rappeler que la vente d’articles d’occasion en ligne était loin d’être banale au départ. Les français se rendaient au marché aux puces pour vendre ou acheter de bonnes affaires, ou bien ils organisaient des brocantes dans leur quartier.

Depuis 2006 et la fondation du site leboncoin, les habitudes ont largement évolué.

Acheter et vendre entre particuliers avait alors pris une autre dimension. Il était désormais possible de réaliser des transactions commerciales avec des utilisateurs partout en France, en quelques clics.

Acheter un jeu de société usagé, vendre sa voiture, trouver un déménageur…les possibilités sont tellement nombreuses que tout le monde peut trouver chaussure à son pied.

Leboncoin, version française du site suédois Blocket.se fondé en 1996, est devenu l’un des sites internet les plus visités en France à partir de 2011. Son succès attire de plus en plus de vendeurs et d’acheteurs, de même qu’il engendre de plus en plus de questions. Nous essayons de répondre aux questions les plus fréquentes dans cet article.

I. Foire aux questions fréquentes

A. Comment publier une annonce sur Le Bon Coin ?

Vous désirez vendre un produit sur leboncoin ou proposer un service ? Il vous suffit de poster une annonce sur le site en procédant comme suit :

Sur la page d’accueil du site leboncoin, cliquez sur Déposer une annonce. Pour ce faire, il est nécessaire de vous connecter à votre compte ou d’en créer un si vous n’en possédez pas. Renseignez les informations les plus importantes : titre de l’annonce, catégorie, complétez les différents champs, ajoutez les informations que vous jugez utiles et indiquez le prix de vente. Choisissez le mode de paiement et la remise. Le mode par défaut est le paiement sécurisé avec livraison (c’est le plus efficace, mais vous pouvez en choisir un autre). Il faut également renseigner le poids du colis et les modes de livraison (Colissimo, Mondial Relay…). Illustrez votre annonce avec des photos. L’ajout de photos est gratuit jusqu’à 3 photos par annonce (jusqu’à 10 dans certaines catégories comme la décoration, les vêtements bébé, etc.). Finalisez votre annonce et publiez-la. Parmi les finalisations auxquelles il faut procéder : indiquer la localisation, votre numéro de téléphone et votre adresse mail et cliquer sur Continuer.

Vous recevrez un mail de confirmation de publication de votre annonce et pourrez la suivre en vous rendant dans la section Annonces de votre compte.

B. Comment contacter un vendeur ou un acheteur en toute sécurité ?

Vous disposez de deux moyens pour contacter un annonceur sur Le Bon Coin : la messagerie sécurisée du site ou directement par téléphone.

Mais avant cela, il faut vous connecter à votre compte leboncoin puis cliquer sur Envoyer un message ou Voir le numéro.

Si l’annonceur n’a pas renseigné son numéro de téléphone, la seule solution reste de lui envoyer un message sur le site.

Vos échanges restent enregistrés donc vous pourrez les consulter (et continuer les échanges) en vous rendant dans Messages.

C. Quelles précautions prendre lors d’une transaction en personne ?

Lorsque vous êtes amené à réaliser une transaction en personne, il est nécessaire de prendre certaines précautions pour votre sécurité.

Il convient tout d’abord de privilégier les transactions de proximité en exigeant systématiquement une adresse postale et un numéro de téléphone fixe vérifiable sur l’annuaire téléphonique.

Il est aussi conseillé d’exiger un paiement cash et d’éviter les règlements par chèque. Si vous êtes acheteur, vérifiez la conformité du produit avec l’annonce.

En cas de paiement par Paypal, il est possible de recevoir des courriels mensongers vous informant du versement de la somme convenue. Vérifiez l’information en vous connectant à votre compte Paypal, le courriel peut être frauduleux.

Si malgré ces précautions vous êtes victime d’une arnaque, informez au plus tôt la direction départementale de la protection des populations (DDPP), le site du Bon Coin et déposez plainte au commissariat le plus proche.

D. Comment signaler une annonce frauduleuse ou suspecte ?

Si vous tombez sur une annonce suspecte, n’y répondez pas, n’envoyez aucun paiement si vous n’avez pas vérifié qu’il ne s’agit pas d’une arnaque et signalez l’annonce.

Pour signaler une annonce, connectez-vous et cliquez sur Signaler l’annonce en bas de l’annonce. On vous demandera de choisir un motif de signalement et de rédiger un message.

Pour signaler un utilisateur depuis une annonce, cliquez sur le nom de l’utilisateur, puis sur l’icône des trois petits points en haut à droite de l’écran et enfin sur Signaler cet utilisateur (choisissez un motif dans la liste).

Pour signaler un utilisateur depuis une conversation, cliquez sur les trois petits points puis sur Signaler cet utilisateur.

E. Quelles sont les fonctionnalités premium et leurs avantages ?

De nouvelles fonctionnalités ont été mises en place sur Le Bon Coin pour permettre aux professionnels d’augmenter leurs ventes en ligne. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités et leurs avantages :

Une boutique multi-catégories pour accueillir tous les produits du vendeur professionnel. Une solution qui simplifie les démarches en réunissant au même endroit les produits de catégories différentes, et qui permet d’améliorer la visibilité en ligne de tout le catalogue.

Un suivi de stock amélioré. Il suffit d’indiquer le nombre d’articles disponibles pour le même produit et ainsi pouvoir vendre plusieurs articles à partir de la même annonce. Il en va de même en indiquant les déclinaisons du produit en termes de couleur, de taille, de prix, etc., sur une seule et même annonce. Une procédure simplifiée pour multiplier les opportunités de vente.

Une gestion des commandes plus facile avec un suivi en temps réel du colis depuis la commande jusqu’à la livraison. Ce qui permet d’être disponible auprès des clients et d’être bien plus réactif.

Un accès à la page Performances pour visualiser entre autres le taux d’acceptation, le taux d’envoi, la note vendeur, le taux de retour…un ensemble de données précises qui permettent d’assurer un service client efficace et construire une relation de confiance avec ses clients.

II. Sécurité : Mécanismes intégrés pour assurer la sécurité des transactions.

Le Bon Coin dispose d’un système de paiement sécurisé afin que les utilisateurs puissent réaliser des transactions rapides, directement depuis le site ou l’application, en toute tranquillité.

Ce système de paiement est valable pour les ventes en ligne ou les transactions réalisées de main à main.

Concrètement, voici le fonctionnement du paiement sécurité sur leboncoin :

Si le produit est livré par colis, l’acheteur vérifie l’état de l’article lors de sa réception et confirme sa conformité. L’argent qu’il a payé est alors débloqué par le site et le vendeur voit sa vente lui être réglée.

Si la transaction se fait en personne, l’acheteur vérifie l’état du produit. S’il est conforme à l’annonce, il déclenche le paiement via la messagerie et l’argent est versé au vendeur.

L’argent est donc sécurisé jusqu’à la fin de la transaction et vous êtes protégé contre les arnaques fréquentes par téléphone ou mail. De plus, ce système de paiement est valable dans toute la France.

III. Comment négocier les prix de manière efficace ?

Il ne faut pas hésiter à négocier sur leboncoin, cela fait partie du jeu. Tâchez de rester courtois et avenant, sans déprécier la valeur du produit ni vous montrer trop critique à l’égard du vendeur.

Ne proposez pas des prix trop éloignés du prix d’origine, limitez-vous à demander 15% de réduction, jusqu’à 25% selon les cas. Si vous sentez que le vendeur est embarrassé ou irrité, alors revoyez vos exigences à la baisse. Argumentez votre demande de baisse de prix en proposant par exemple de lui prendre le produit le jour-même et de le payer en cash.

La messagerie du site dispose d’une option Faire une offre qui permet de proposer un prix plus bas au vendeur qui aura 48h pour accepter ou refuser l’offre.

IV. Cas d’utilisation spécifiques

Comme nous l’avons vu, Le Bon Coin peut servir à acheter ou vendre des produits très variés et à proposer ou rechercher des services très divers.

Vous pouvez par exemple chercher un logement sur leboncoin, de manière détaillée et précise en choisissant le lieu, la taille et le prix du logement que vous souhaitez acheter ou louer.

De même, vous pouvez acheter ou vendre des véhicules. Dans toute la France, vous pouvez choisir avec minutie vos critères de recherche en renseignant la marque, le modèle, la motorisation, le prix, etc.

Si vous recherchez un employé, Le Bon Coin peut également faire l’affaire. Il est possible en effet d’effectuer un recrutement sur le site en consultant les offres de services proposés ou en publiant vous-même une annonce de recherche d’un profil particulier d’employé.

V. Conclusion et ressources supplémentaires

Le Bon Coin est bien plus qu’une plateforme de petites annonces, c’est une nouvelle manière de faire des transactions commerciales. C’est un site simple d’utilisation, basé sur la diversité des offres et possibilités et l’ouverture à tous.

Ce site joue un rôle central dans les échanges économiques en France en connectant des individus à travers tout le pays.

Pour avoir une réponse aux autres questions que vous pourriez vous poser, voici un lien vers la FAQ officielle du bon coin : https://assistance.leboncoin.info/hc/fr

Voici également le lien pour contacter le support client du site : https://assistance.leboncoin.info/hc/fr/articles/360007576779-Comment-contacter-le-service-clients-leboncoin-