L'Afrique du Sud a-t-elle lâché l'Algérie pour le Maroc?

Après plus d'une décennie de "relations froides", Rabat et Pretoria décident de rétablir leurs relations aux plus hauts niveaux. Un réchauffement qui fait suite aux entretiens tenus mercredi 29 novembre à Abidjan entre Mohammed VI et le Président sud-africain, Jacob Zuma. Le rapprochement va-t-il se faire aux dépens de l'alliance Alger-Pretoria?

C'était sans doute l'image marquante du sommet Union africaine-Union européenne tenu fin novembre dernier à Abidjan. Les Chefs d'État des deux antipodes de l'Afrique, historiquement liés mais divisés sur la question du Sahara, posent face caméra, souriants, main dans la main.

Dans un climat "chaleureux et empreint de franchise et de bonne entente", pour reprendre la terminologie de la MAP, Mohammed VI et Jacob Zuma sont convenus d’échanger des ambassadeurs "de haut niveau" (pour remplacer leurs simples chargés d’affaires) et de "se lancer dans un partenariat économique et politique (...) pour dépasser ainsi l’état qui caractérisait les relations bilatérales".

Chez nos voisins de l'Est, motus et bouche cousue sur la rencontre des deux Chefs d'État marocain et sud-africain. Aucune information sur cet entretien n'a été rapportée par les principaux quotidiens algériens Echourouk et El Watan, traditionnellement opposés au royaume sur la question du Sahara.

Il faut dire qu'Alger a pendant longtemps été l'allié préféré du pays arc-en-ciel en Afrique du Nord. Peut-on pour autant parler de revirement de la diplomatie sud-africaine à l'encontre de son partenaire algérien? Pretoria a-t-elle tourné le dos à Alger en faveur de Rabat?

Des liens historiques, mais pas que...

Dans une déclaration à La Dépêche, une source diplomatique affirme que le rapprochement entre le Maroc et l'Afrique du Sud "n'est pas nouveau", et qu'il "couronne l'histoire commune de lutte contre les atrocités de la colonisation par les deux peuples, ainsi que l'appartenance mutuelle à des puissances régionales montantes".

"Aujourd'hui, les deux États veulent aller de l'avant dans leurs relations, en tournant la page des divergences politiques. Le Maroc est déterminé à bâtir une relation exemplaire avec cette puissance continentale, et un ambassadeur de haut niveau sera bientôt nommé à Pretoria", assure la même source.

"Le Maroc et mon pays partagent également des liens historiques, datant des années 1960", rembobine Ndumiso Ntshinga, Représentant permanent de l'Afrique du Sud à l'Union africaine, présent lors de l'entretien de Mohammed VI et Jacob Zuma.

Au lendemain de son indépendance, le royaume avait en effet soutenu le combat des Sud-africains contre l'Apartheid, régime de ségrégation pratiqué par la minorité blanche, représentée par le Parti national, à l'encontre de la majorité noire. Et de 1960 à 1962, le leader de la lutte sud-africaine, Nelson Mandela, séjournait au Maroc sous la protection du roi. Mais Madiba entretenait des liens étroits avec l'Algérie également, qu'il qualifiait de sa "deuxième patrie".

L'Algérie a d'ailleurs été pendant longtemps le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud dans la zone: 43 % des exportations de Pretoria en Afrique du Nord étaient dirigées vers l'Algérie entre 2011 et 2015.

Pas assez, selon l'ambassadeur sud-africain Alger qui regrettait dans une déclaration à la presse que "les relations économiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud ne [soient] pas à la hauteur de la profondeur des relations historiques liant les deux pays", ainsi que "la faiblesse des échanges commerciaux" entre les deux pays.

L'heure est donc à la diversification des accords pour Pretoria en Afrique du Nord. Et le Maroc pourrait devenir un partenaire de qualité, au vu de sa montée en puissance sur le marché africain et de sa proximité avec l'Europe.

Pour Khalid Chegraoui, professeur à l'Institut des Études Africaines, si aujourd'hui il existe un rapprochement entre le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est d'abord parce qu'il existe "des intérêts communs entre les deux pays". Ce rapprochement résulterait donc d'une vision pragmatique et d'une "conscience des intérêts stratégiques des deux pays", nuance Chegraoui.

Quand le Maroc formait les troupes de Mandela

En 1962, le leader du combat sud-africain contre l'Apartheid a vécu au Maroc et a reçu une formation militaire, aux côtés de ses frères d'armes du fameux Umkhonto we Sizwe, le bras militaire de l'ANC. C'est lors d'un congrès de l'ANC en 1995, un an après l'accession de Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud, que l'ex-détenu politique a exprimé sa gratitude envers le Maroc qui fut, selon lui, un des "architectes de [leur] lutte armée". Dans son discours, Mandela est revenu sur sa visite au Dr Mohamed El Khatib, au terme de laquelle. Celui qui était Ministre d'État chargé des Affaires africaines lui a assuré que le royaume lui apporterait le soutien logistique nécessaire pour former ses troupes, raconte Madiba, avant d'inviter El Khatib sur le podium et le faire applaudir par l'audience. À l'issue de cette rencontre, raconte Mandela, El Khatib lui a demandé "d'amener [ses] hommes à Dar Es-Salam (capitale de la Tanzanie, ndlr)", qui monteront à bord d'un avion marocain, direction le royaume, où ils seront entraînés. En plus de la formation militaire, le Maroc a également soutenu financièrement Mandela, en lui offrant la somme de 5.000 livres britanniques, l'équivalent de 5 millions livres en 1994, rappelle le leader sud-africain dans son allocution.

Renouer des relations "gelées" depuis 13 ans

La poignée de main entre le roi Mohammed VI et le Président Zuma est "synonyme de renforcement des relations bilatérales, plus qu'elle ne reflète un renouement", affirme un proche collaborateur du Ministre des Affaires étrangères marocain. Car, faut-il le rappeler, les relations économiques entre les deux pays ne connaissent pas de rupture, même en période de vide diplomatique qui date de 2004, lorsque l'Afrique du Sud a décidé de reconnaître la République arabe sahraouie démocratique.

"Les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique du Sud sont importants, dépassant même les volumes des échanges avec des pays amis du Maroc en Afrique de l'Ouest", note Chegraoui.

Rabat et Pretoria avaient en effet signé plusieurs accords de coopérations en mai 1998 au Cap, lors de la première session de la Commission mixte maroco-sud-africaine. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que ces échanges ont connu un ralentissement en raison de la position ambivalente de Pretoria vis-à-vis de la question du Sahara.

Mais aujourd'hui, la rencontre des Chefs d'État des deux pays semble signer une nouvelle ère. Selon l'ambassadeur Ntshinga, les relations bilatérales étaient jusque-là "boiteuses mais, poursuit-il, le Maroc est un acteur important du développement de l'Afrique, avec qui l'Afrique du Sud a besoin d'avoir des relations".

Volumes des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique du Sud en millions de dirhams

L'Afrique du Sud est le premier partenaire du Maroc en Afrique australe

Les exportations du Maroc vers l’Afrique du Sud, sont prédominées par les produits de l’industrie alimentaire et l’industrie chimique

Les importations du Maroc de l’Afrique du Sud, se concentrent davantage sur les produits d’extraction de houille, de lignite et de tourbe

Source: Office des Changes

Un partenaire nécessaire

Abritant 75% des plus grandes sociétés en Afrique, le pays arc-en-ciel est une des plus puissantes économies du continent. Totalisant 314 milliards dollars de PIB en 2016 (données de la Banque Mondiale), l'Afrique du Sud a le troisième PIB le plus élevé d'Afrique, derrière le Nigéria et l'Égypte.

Mais pour Chegraoui, le pays de Madiba est le "numéro 1 en Afrique, du fait de sa puissance économique et militaire, sa stabilité politique et son poids sur la scène internationale". Bref, un partenaire incontournable pour une puissance régionale montante comme le Maroc.

Pour le chercheur, en plus de la symbolique qu'il porte, l'entretien du roi Mohammed VI et du président Zuma devra "ouvrir la voie du marché sud-africain pour le Maroc, ainsi que les pistes de contact entre les gouvernements des deux pays".

Des opportunités semblent donc s'offrir aux investisseurs des deux pays, surtout dans un contexte de régression des rapports économiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud".

Briser l'axe Alger-Pretoria-Abuja

Si la présence économique du Maroc en Afrique constitue un atout considérable, le royaume dirige principalement sa diplomatie dans le continent vers la quête des soutiens sur la question de son intégrité territoriale. En atteste le rapprochement avec des pays comme l'Afrique du Sud, ou encore le Nigéria, soutien historique de la thèse indépendantiste, avec qui le Maroc a signé un accord de gazoduc géant annoncé en grande pompe fin 2016.

LIRE: La politique du Maroc en Afrique expliquée par Bourita

Au même titre que la décision du roi de nommer un ambassadeur "de haut niveau à Pretoria", le changement d’ambassadeurs du Maroc en Algérie et au Nigeria en octobre 2016 révèle la volonté de la diplomatie marocaine d’être plus impliquée dans le fameux axe Alger-Pretoria-Abuja.

Le risque de l'après-Zuma

Alors que le président Jacob Zuma et le roi Mohammed VI viennent de poser les bases d'une nouvelle ère des relations entre les deux pays, l'approche des élections présidentielles en Afrique du Sud pourrait pousser le prochain gouvernement à remettre en question le rapprochement avec le Maroc, notamment avec l'élection à la tête de l'ANC de Cyril Ramaphosa, chef des voix syndicalistes, soutiens du Polisario.

Ramaphosa a en effet de bonnes chances de devenir le prochain président du pays en 2019, à la fin du deuxième quinquennat de Jacob Zuma puisque l'ANC domine la vie politique en Afrique du Sud depuis 1994. Quelle position adopterait-il envers la réconciliation maroco-sudafricaine?

"Le changement du président n'aura pas d'effet direct sur la nouvelle forme des relations entre Rabat et Pretoria", objecte Chegraoui.

"Dans un tel régime démocratique, la politique étrangère ne change pas avec le changement des personnes, mais reste définie par les institutions qui, elles, sont durables", explique le professeur.

