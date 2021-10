En France, l’affichage dynamique cohabite encore avec l’affichage plus traditionnel sur papier. C’est ainsi que l’on peut croiser des affiches fraîchement collées dans le métro pour ensuite apercevoir un écran géant LED en sortant du même métro. Mais au-delà des affiches publicitaires, l’affichage dynamique, dit aussi affichage digital, se généralise dans des secteurs de plus en plus diversifiés.

Voici quelques exemples d’utilisations qui sont faites en terme affichage numérique

Les bornes interactives

Les bornes interactives sont mises en place pour permettre au consommateur d’avoir accès à une information ou un service sans avoir à faire la queue devant un guichet. On en trouve par exemple dans les gares SNCF où il est possible de consulter les horaires et les tarifs des trains directement sur l’écran de la machine, sans passer par un employé de la gare. Il est également possible d’acheter son billet sur cette même borne. Il existe des bornes distributrices de gel comme on peut le voir chez iagona.

Les murs d’image

Pour obtenir le plus grand écran possible, on peut faire appel à des sociétés spécialisées dans le domaine qui assemblent des écrans LED afin de restituer une image géante. Ces écrans géants LED peuvent être réalisés aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ils sont pratiques lors d’une conférence rassemblant beaucoup de monde ou encore pour de l’affichage publicitaire en centre commercial.

Les tables tactiles

Ces tables, ludiques et interactives, sont une sorte de tablette géante. Elles sont conçues pour les enfants (basses, bords arrondis…) mais se déclinent aussi en version adultes pour qui voudrait s’en servir au sein de son entreprise par exemple (présenter sa société, notices informatives…).

D’autres utilisations de l’écran dynamique

On trouve bien d’autres exemples encore où l’affichage dynamique est mis en application. Parmi ces nombreux exemples on distingue le frigo interactif ; le miroir connecté qui nous donne notre poids et des conseils sur notre état de santé, le pupitre tactile pour nous faciliter la prise de parole lors d’une conférence etc

Vous l’aurez compris, les exemples et les applications sont bien trop nombreux pour être tous cités ici. L’affichage dynamique n’en est qu’à ses débuts et il devient pourtant quasi-omniprésent dans notre vie quotidienne.