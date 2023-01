Supply Chain est un terme qui revient souvent mais qui reste pourtant encore mal compris de certains. Il est souvent confondu avec la logistique. Or, la logistique n’est qu’une partie de la Supply Chain, une des étapes parmi les nombreuses autres étapes.

Dans cet article, nous allons essayer d’expliquer simplement ce qu’est la Supply Chain avec un exemple concret pour mieux assimiler le propos.

Définition de la Supply Chain

La Supply Chain, également appelée chaîne d’approvisionnement en français, est un processus permettant de planifier, mettre en œuvre et contrôler les différents flux liés à un produit : les flux physiques, financiers et flux d’informations.

En d’autres termes, plus simples, c’est l’ensemble des étapes et des réseaux liés à la commercialisation d’un produit, depuis sa fabrication jusqu’à son arrivée entre les mains du client. Plusieurs entreprises et fournisseurs apparaissent sur une même supply chain au fil des étapes.

Exemple concret : la supply chain d’un bonnet d’hiver

Un entrepreneur qui décide de se lancer dans la vente de bonnets se devra de planifier minutieusement les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement à travers une stratégie solide.

La planification est la première étape de la supply chain : coordonner les étapes et faire des prévisions solides.

Vient ensuite le moment de la recherche des matières premières : notre entrepreneur devra choisir la matière pour son bonnet (laine, coton) et rechercher des fournisseurs. C’est le moment où il doit réfléchir au prix, à la quantité, au lieu d’achat, etc.

Étape suivante : la production : choisir le lieu et l’usine qui se chargera de transformer les matières premières en un produit fini : le bonnet.

Le stockage : le bonnet fabriqué doit être entreposé avant d’être expédié.

Le transport / la logistique : le bonnet est livré aux magasins et aux distributeurs

Et enfin la vente au client : le bonnet est finalement livré au client qui l’a acheté dans un magasin ou commandé en ligne.

Voilà ce qu’est grossièrement une supply chain, sachant qu’à chaque étape des informations et des finances sont échangées entre les différents acteurs de la chaîne. C’est la combinaison des flux physiques (matières premières, transport, etc.) financiers et flux d’informations qui constituent en somme la supply chain.

Où s’informer sur l’actualité de la Supply Chain ?

La Supply Chain, étant étroitement liée aux avancées technologiques, évolue beaucoup. Pour se tenir au courant des dernières nouvelles en relation avec la Supply Chain, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Vous pouvez consulter des revues professionnelles telles que Supply Chain Brain ou Supply Chain Management review.

Vous pouvez tout simplement passer par des blogs qui traitent de l’actu de la Supply Chain comme le blog mecalux ou le blog de Amalo Recrutement.

Ou bien, vous pouvez vous tenir informé via les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou à travers des associations comme l’ASCM.

Les moyens d’information sont divers et chacun peut trouver le média qui lui convient le mieux.