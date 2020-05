Notez cet Article

La limite du chat vidéo de WhatsApp passe à huit dans une nouvelle mise à jour

L’acquisition de Facebook par WhatsApp permet aux utilisateurs d’obtenir plus de ce qu’ils veulent, avec une nouvelle mise à jour qui augmente la limite de chat vidéo de quatre à huit personnes.

WABetaInfo a fait l’annonce le 27 avril avec les mots suivants : “La version web de WhatsApp pour Android permet désormais à 8 participants de participer à des appels de groupe ! Les chats vidéo de groupe et les appels de groupe verront la nouvelle limite passait à 8 personnes, contre 4 auparavant.”

Cela signifie que les utilisateurs peuvent s’amuser deux fois plus sur WhatsApp avec deux fois plus de personnes. Plus on est nombreux, plus on rit, non ?

Pourquoi la limite augmente-t-elle ?

La pandémie actuelle et les règles de distanciation sociale dans le monde entier font que de nombreux employés travaillent à domicile. Les familles ne peuvent pas se réunir pour les réunions de famille, les vacances et les occasions spéciales telles que les mariages, les naissances…

Facebook veut que WhatsApp reste compétitif par rapport à d’autres services tels que son propre Facebook Messenger, Skype, Zoom et d’autres. L’augmentation de la limite des appels vidéo de groupe permettra à un plus grand nombre de membres de la famille et d’amis de se connecter en ligne simultanément.

De nombreux services de chat vidéo et d’appel ont été considérés comme des luxes dans le passé. Avec la pandémie, tout le monde est à la maison sans autre moyen de communication que les téléphones fixes, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les services de chat vidéo de la télévision intelligente. WhatsApp a une réelle opportunité d’élargir sa base d’utilisateurs tout en rendant les utilisateurs chevronnés encore plus heureux avec ce service.

Comment obtenir la nouvelle limite de 8 personnes pour WhatsApp ?

La question qui préoccupe tous les utilisateurs est la suivante : “comment obtenir la nouvelle limite de 8 personnes de WhatsApp ?” La nouvelle mise à jour est disponible pour Android et iOS. Cependant, les utilisateurs d’Android ne peuvent télécharger la nouvelle mise à jour que sur le Web pour le moment.

Comme l’indique WABetaInfo, la mise à jour, dont le numéro de version est 2.20.141, n’est disponible qu’en version web. La mise à jour officielle de Google Play n’est pas encore prête pour le primetime.

Néanmoins, les utilisateurs d’Android intéressés peuvent se rendre sur le site web de WhatsApp et obtenir la nouvelle mise à jour avant la date prévue. Il pourrait y avoir quelques bugs ici et là, donc attendre la version officielle de Google Play pourrait être la meilleure option.

Comment WhatsApp se positionne-t-elle par rapport aux autres services de chat/appel vidéo ?

WhatsApp permet à 8 personnes de participer à des appels de groupe et à des chats vidéo. En revanche, l’application de chat vidéo et d’appels de groupe Duo de Google peut désormais accueillir 12 personnes à la fois. Google Duo prennait en charge le même nombre de personnes que WhatsApp l’année dernière. Skype a augmenté sa limite d’appels et de discussions de groupe de 25 à 50 personnes en avril 2019.

Sur Facebook, la scène du chat vidéo/appel de groupe est verrouillée. Depuis cette semaine, la société dirigée par M. Zuckerberg a mis en place des salles de messagerie Facebook permettant à 50 personnes de discuter sans limite de temps.

Les utilisateurs des salles de messagerie n’auront même pas besoin de télécharger l’application Facebook Messenger pour participer à un chat vidéo. Facebook prévoit d’intégrer les Messenger Rooms à WhatsApp dans les prochaines semaines.

Source : AndroidHeadlines