En France, la 5G commence à faire ses premiers pas

Qu’est-ce que la 5G?

Un an s’est maintenant écoulé depuis l’annonce de la première expérimentation de la 5G à Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Toulouse. Le premier opérateur à franchir le pas était Orange télécom, qui avait annoncé des tests dans d’autres villes d’ici 2021.

Ces derniers mois, cependant, le sujet de la 5G a été de plus en plus associé à la controverse sur les risques présumés pour la santé qui ont fini par être soudés aux préoccupations liées à la propagation du coronavirus.

Sur cette page, vous trouverez toutes les informations relatives à la 5G, du fonctionnement de la technologie à la situation française, en passant par les mesures gouvernementales en la matière et évidemment les dernières études sur les risques sanitaires possibles.

La 5G représente la prochaine génération de réseaux Internet mobiles et promet une vitesse plus rapide et une connexion plus fiable sur les smartphones et autres appareils. Il est l’héritier de l’actuel standard 4G LTE, avec lequel une (probablement longue) période de coexistence est attendue avant le passage définitif au nouveau standard.

Grâce à l’utilisation conjointe de technologies réseau de pointe et des dernières études menées sur le sujet, la 5G devrait proposer des connexions avec une vitesse beaucoup plus élevée que l’actuelle: on pense que des vitesses de téléchargement de l’ordre de 1 Go / s seront la norme. .

La 5G devrait également être l’infrastructure sous-jacente de «l’Internet des objets», car un réseau capable de transférer une grande quantité de données sera nécessaire.

Quelle est la vitesse de la 5G?

La vitesse de la 5G varie d’une zone à l’autre pour le moment et les résultats obtenus se caractérisent par des différences même significatives.

Quant à la France, les premiers tests réalisés à Paris par Orange et Bouygues, ont renvoyé des valeurs égales à 350 Mb / s, loin de celles promises par la 5G lorsqu’elle est pleinement opérationnelle, mais il faut dire que nous sommes toujours dans un stade très précoce de développement et de diffusion des réseaux 5G.

Au contraire, lors de la présentation du réseau (donc dans un contexte «contrôlé»), des débits (en téléchargement) d’environ 1000 Mb / s ont été atteints, avec le Samsung Galaxy S10 5G. À ces résultats, il faut ajouter ceux obtenus lors de la conférence de presse de SFR lors de l’annonce de l’arrivée de la 5G. A cette occasion, environ 580 Mb / s ont été atteints.

Il y a quelques semaines, Opensignal, une société spécialisée dans les tests de vitesse et l’évaluation des performances des réseaux mobiles, a réalisé des tests sur la vitesse de la 5G dans différents pays du monde.

En conséquence, pour le moment, le pays avec le réseau 5G le plus rapide est les États-Unis, où les utilisateurs ont réussi à atteindre une vitesse de 1,8 Gb / s sur leurs appareils.

Il s’agit d’un débit 2,7 fois supérieur au maximum réalisable par les réseaux 4G américains, soit 678 Mbps. Bref, ces résultats nous font comprendre le potentiel du réseau mobile de nouvelle génération.

La société britannique attribue les excellentes performances du pays aux étoiles et écrit sur le fait que les opérateurs américains s’appuient sur le spectre d’ondes millimétriques (mmWave) qui offre des performances élevées, mais avec une portée inférieure. Tous les autres pays utilisent le spectre de fréquences inférieur à 6 GHz (sous-6).

La deuxième place du classement revient à la Suisse, où les utilisateurs ont pu bénéficier de débits égaux à 1,1 Gbps (soit 2,6 fois plus), tandis que le Royaume-Uni a obtenu la place la plus basse en enregistrant un maximum de 569 Mbps, ce qui est 1,3 fois supérieur à la 4G.

Dans tous les cas, Opensignal estime que l’expérience utilisateur de la 5G s’améliorera rapidement, grâce à l’activation progressive de nouvelles parties du spectre par les opérateurs et aux développements technologiques qui permettront l’utilisation de différentes bandes en même temps.

De plus, il y a quelques mois, TechRadar UK et TechRadar USA ont pu tester les premiers réseaux 5G au Royaume-Uni et aux États-Unis et ont pu voir comment les choses se passaient.

Par exemple, des vitesses de 1,4 Gbit / s ont été atteintes à Chicago, mais dans certains cas, il a été nécessaire de se déplacer à proximité immédiate de l’antenne pour rester proche de cette valeur. Dans tous les cas, des collègues de TechRadar US rapportent qu’ils ont réussi à obtenir des résultats proches de 1 Gbps avec une certaine cohérence. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cependant, à Londres la situation est moins rose avec des débits atteignant un maximum de 550 Mbps, bien inférieurs à ceux observés aux USA et il y avait aussi une forte variabilité dans les résultats: la fourchette a été incluse entre un minimum de 200 et un maximum de 550 Mbps.

Nous terminons en disant que lors d’un test réalisé à Londres, OnePlus 7 Pro s’est avéré plus rapide que le Samsung Galaxy S10 5G et les appareils LG.

OnePlus 7 Pro 5G a réussi à atteindre des débits proches de 700 Mb / s, accroché au réseau EE, premier opérateur à activer la 5G sur le sol britannique. Si l’on compare ce résultat avec le débit moyen de la 4G dans la même zone (30 Mb / s et 6 Mb / s), on se rend compte de l’énorme potentiel des réseaux mobiles de nouvelle génération.

Le Samsung Galaxy S10 5G était le plus lent parmi les smartphones testés, avec un pic de 548 Mbps, le LG V50 atteignait à la place 598 Mbps, tandis que l’Oppo Reno 5G enregistrait une vitesse de 592 Mbps.

Cependant, ces tests ne disent pas grand-chose, ils ne doivent être pris que comme une indication générale, aussi parce que pour le moment, le réseau 5G n’est pas du tout répandu, il est donc trop tôt pour dire quelles vitesses peuvent être atteintes une fois que le réseau de nouvelle génération est vraiment devenu Masse.

5G et risques pour la santé

De plus en plus souvent, parler de 5G signifie désormais faire référence aux nombreuses controverses sur les risques présumés pour la santé à tel point qu’au début de la nouvelle épidémie de coronavirus, il y avait ceux qui avaient émis l’hypothèse d’un lien possible entre la propagation du virus et ce type de signal.

Après sept ans d’études, le troisième organe de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), reconnu par l’Organisation mondiale de la santé, a mis à jour ses lignes directrices pour la protection contre les ondes électromagnétiques (CEM). Les précédents, à partir de 1998, sont toujours adéquats pour la 5G mais cette étude complémentaire vise à donner plus de garanties.

Le président de l’ICNIRP, Eric van Rongen, a expliqué que “en maintenant les nouvelles directives appliquées, les technologies 5G ne causeront aucun dommage“. L’étude est basée sur l’analyse de rapports scientifiques réalisés par l’Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne et une équipe de scientifiques.

Quelles Fournisseurs proposeront la 5G en France ?

Orange, SFR, Bouygues télécom et FREE commencent déjà à communiqué sur leurs offres de forfait 5G. Les prix des forfaits téléphoniques n’ont pas encore été dévoilés, mais l’on s’attend déjà à de fortes offres promotionnelles. L’offre de parrainage Bouygues devrait surement reprendre et SFR et Free devraient surement proposer des forfaits avec réductions la première année.

Quel sera l’impact concret de la 5G sur la vie quotidienne?

Des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides

Diffusion plus fluide du contenu en ligne

Appels vidéo et Internet de meilleure qualité

Connexions de données plus fiables

Plus d’appareils IoT connectés

Diffusion de technologies et d’innovations avancées, y compris les voitures autonomes et les villes intelligentes

Appels vocaux de meilleure qualité

La voix haute définition n’était pas une priorité pour la conception de réseaux 3G et 4G, mais avec la 5G, vous pouvez vous attendre à des appels vocaux et vidéo où la qualité vocale sera meilleure, plus nette et beaucoup plus réaliste.

De plus, la technologie appelée Voice over 5G (Vo5G) semble faire partie des différents services 5G avec les appels vidéo, la télé présence, la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR).

Streaming 8K

Il existe aujourd’hui peu de fournisseurs qui proposent du contenu en streaming en 4K, et les clients s’appuient sur des lignes fibre ou VDSL. Avec les réseaux 5G, cependant, il serait potentiellement possible d’atteindre une résolution de 8K. Et sans avoir à attendre longtemps pour la mise en mémoire tampon.

C’est un exemple assez évident de la façon dont la vitesse 5G peut faire la différence: la possibilité de transférer plus de données en moins de temps signifie que vous pouvez transmettre avec une résolution plus élevée sans remarquer les différences de temps de chargement ou de fluidité.

Bien sûr, nous n’avons toujours pas de smartphones ou de téléviseurs capables d’exploiter cette possibilité, mais ils arriveront bientôt. Huawei, par exemple, travaille sur un téléviseur 8K avec une connexion 5G.

5G et jeux vidéo

La 5G apportera également de nombreux avantages au monde des jeux vidéo. En fait, ce type de connexion garantira une faible latence pour la joie de ceux qui jouent en multijoueur. Le fait que la 5G vous permette de jouer sans problème signifie également qu’à l’avenir, vous pourrez vous amuser avec vos titres préférés même dans les endroits où une bonne connexion wi-fi est absente.

La 5G et le monde militaire

Comme toutes les innovations majeures, la 5G jouera également un rôle dans le monde militaire. Par exemple, il peut être utilisé dans des systèmes de défense liés aux armes hypersoniques, dans la création de bases militaires intelligentes, dans le cas de dispositifs portables qui fournissent des informations sur l’armée en temps réel et dans la mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielle pour aéronefs sans pilote en plus de utilisation de diffusions 4K.

5G et ville intelligente

Selon les experts, la 5G favorisera le développement des villes intelligentes. Par exemple, grâce à cette nouvelle technologie, les véhicules pourront être connectés les uns aux autres et recevoir des informations en temps réel sur les embouteillages et les accidents. Les feux de signalisation seront également connectés et peuvent être ajustés en temps réel pour permettre une circulation fluide. De plus, les véhicules de secours pourront identifier en temps réel le meilleur itinéraire pour rejoindre le lieu de l’accident avec un avantage évident pour la communauté.

Enfin, la 5G pourrait favoriser les économies d’énergie grâce à la plus grande efficacité découlant de l’utilisation de capteurs qui éteignent l’éclairage lorsqu’une route ou un bâtiment est désert, par exemple. La 5G, dans ce contexte, est l’infrastructure qui permet à tous ces capteurs de se connecter et de communiquer entre eux en temps réel.