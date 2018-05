La journaliste Maria Latifi n’est plus

Une pionnière du journalisme culturel vient de nous quitter. L’ancienne directrice de la chaîne culturelle et éducative Arrabiaa de la SNRT et présentatrice de l’émission culte Namadij sur 2M, est décédée hier soir, à l’âge de 66 ans, après un long combat contre la maladie.

Connue au sein de la chaîne de Aïn Sebaâ pour son professionnalisme et son humilité, la défunte, parfaitement bilingue, était une passionnée de cinéma et de littérature. Maria Latifi a été parmi les premières journalistes du royaume à concevoir et présenter une émission sur le monde de l’art au Maroc.

Namadij, sacrée “meilleure émission culturelle” par Noujoum Bladi en 2003, a permis à son public au début des années 2000 d’aller chaque semaine à la rencontre de grands noms du monde de la peinture, du 7ème art ou des lettres, comme Mohamed Kacimi, Abderrahim Benhalima ou encore Hossein Talal. Son parcours académique témoigne de sa grande érudition. Maria Latifi, bibliovore, a en effet fait des études de littérature à Neuilly en France, avant de décrocher un doctorat en communication à la prestigieuse université parisienne de la Sorbonne.