Avez-vous déjà été confronté à la situation frustrante où votre iPhone s’est désactivé et vous ne vous souvenez plus du code d’accès ? Ou peut-être que vous n’avez pas accès à un ordinateur pour effectuer une restauration à partir d’une sauvegarde ? Ne vous inquiétez pas, car dans cet article, nous allons vous présenter quelques astuces pratiques pour débloquer iPhone désactivé sans code.

Perdre l’accès à son iPhone peut être un véritable cauchemar, mais il existe des solutions alternatives que vous pouvez essayer. Si vous avez oublié votre code d’accès, les méthodes que nous allons partager ici peuvent vous aider à retrouver l’accès à votre appareil. Continuez à lire pour découvrir comment débloquer un iPhone désactivé.

Votre iPhone désactivé comment le réactiver sans code

Afin de réactiver un iPhone désactivé sans iTunes et sans code, vous aurez besoin d’un logiciel tiers. Dans cette méthode, vous allez découvrir comment débloquer un iPhone désactivé via AnyUnlock. AnyUnlock est un logiciel conçu pour débloquer différents types de verrouillages iOS, et parmi ses fonctionnalités est la possibilité de débloquer un iPhone désactivé facilement et en quelques clics seulement. En outre, AnyUnlock est compatible avec tous les appareils iOS et il fonctionne sous Windows et Mac.

Suivez les étapes ci-dessous pour débloquer iPhone désactivé via AnyUnlock :

En premier lieu, téléchargez et installez AnyUnlcok sur votre PC/Mac puis lancez-le et connectez votre iPhone via son câble USB.

Une fois l’iPhone connecté, sélectionnez Déverrouiller Écran Sans Code.

Tapez sur Commencer.

Confirmez la version iOS de votre iPhone puis tapez sur Télécharger.

En dernier lieu, appuyez sur Déverrouiller Maintenant.

Vous pouvez réactiver un iPhone désactivé sans code.

Votre iPhone désactivé comment le réactiver sans ordinateur

Si vous avez un iPad, et que vous vous souvenez de vos identifiants iCloud, vous pouvez l’utiliser pour réactiver un iPhone sans ordinateur.

Si vous vous posez la question « j’ai un iPhone désactivé comment le réactiver sans ordinateur ? », voici comment faire :

Sur votre iPad, lancez Safari et allez sur le site icloud.com/find et connectez-vous avec vos identifiants iCloud.

Sélectionnez ensuite votre iPhone désactivé.

Pour finir, tapez sur Effacer l’iPhone puis confirmez l’opération.

Comment réactiver un iPhone désactivé avec iTunes

Il est possible de réactiver un iPhone désactivé avec iTunes en utilisant le mode de récupération. Cependant l’opération est un peu difficile et elle varie selon le modèle de votre iPhone. Voici donc les étapes à suivre pour débloquer iPhone désactivé avec iTunes :

D’abord, branchez le câble USB sur votre iPhone mais pas sur l’ordinateur.

Ensuite, vous devez démarrer votre iPhone en mode de récupération : Pour iPhone 8, iPhone X et modèles ultérieurs : Appuyez rapidement sur le bouton d’augmentation du volume, puis relâchez-le rapidement. Appuyez ensuite rapidement sur le bouton de diminution du volume, puis relâchez-le rapidement. Enfin, maintenez enfoncé le bouton latéral (ou le bouton d’alimentation) jusqu’à ce que le logo iTunes (ou le logo du câble USB) apparaisse à l’écran. Pour iPhone 7 et iPhone 7 Plus : Maintenez enfoncés simultanément le bouton latéral (ou le bouton d’alimentation) et le bouton de diminution du volume jusqu’à ce que le logo iTunes (ou le logo du câble USB) apparaisse à l’écran. Pour iPhone 6s et modèles antérieurs, ainsi que pour l’iPod touch : Maintenez enfoncés simultanément le bouton principal (ou le bouton d’accueil) et le bouton supérieur (ou le bouton d’alimentation) jusqu’à ce que le logo iTunes (ou le logo du câble USB) apparaisse à l’écran.

Une fois en mode de récupération, lancez iTunes et connectez votre iPhone au PC.

Enfin, sélectionnez l’option Restaurer l’iPhone.

Tableau de comparaison des trois façons de réactiver un iPhone désactivé

Voici un tableau comparant les trois méthodes mentionnées ci-dessus qui permettent de réactiver un iPhone désactivé :

Méthode Réactiver iPhone sans code Réactiver iPhone sans ordinateur Facile à utiliser AnyUnlock Oui Non Oui, très facile Localiser Non, nécessite les identifiants iCloud Oui Facile iTunes Oui Non Difficile

Conclusion

Il existe différentes méthodes permettant de réactiver un iPhone désactivé. Cependant, certaines méthodes sont difficiles à suivre et d’autres nécessitent les identifiants iCloud. Si vous êtes à la recherche du moyen le plus facile pour débloquer un iPhone désactivé, il n’y a pas mieux qu’AnyUnlock, l’outil est très facile à utiliser ainsi qu’il est compatible avec tous les appareils iOS et même ceux qui tournent sous la dernière version iOS 16.

Si cet article vous a montré comment débloquer un iPhone désactivé, partagez-le avec d’autres utilisateurs sur les réseaux sociaux et les forums.