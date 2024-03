iPad désactivé, se connecter à iTunes：Plusieurs méthodes pour y accéder à nouveau

L’iPad est une tablette tactile très populaire qui vous permet de profiter de nombreuses fonctionnalités, comme surfer sur le web, regarder des vidéos, jouer à des jeux, lire des livres, etc. Cependant, il peut arriver que vous rencontriez un problème avec ce dernier : il se désactive et vous demande de vous connecter à iTunes. Cela signifie que vous avez saisi un mot de passe incorrect trop de fois, ou que votre appareil a été volé ou perdu. Dans ce cas, vous ne pouvez plus accéder à votre iPad ni à vos données. Que faire alors ? Existe-t-il un moyen de déverrouiller votre iPad sans perdre vos données ? La réponse est oui ! Dans cet article, nous allons vous présenter trois méthodes efficaces pour résoudre ce problème de mot de passe Apple oublié.

Méthode 1 : Récupérer et déverrouiller l’iPad avec iTunes

Si vous avez déjà synchronisé votre iPad avec iTunes auparavant, vous pouvez utiliser la méthode que nous allons vous présenter pour le restaurer et le déverrouiller :

Connectez votre iPad à l’ordinateur avec lequel vous l’avez synchronisé et lancez iTunes.

Cliquez sur l’icône de votre iPad en haut à gauche de l’écran et choisissez « Résumé ».

Cliquez sur « Restaurer l’iPad » et confirmez votre choix.

Attendez que le processus se termine et suivez les instructions à l’écran pour configurer votre iPad.

Cette méthode vous permet de récupérer votre iPad, cependant elle risque d’effacer aussi toutes vos données et réglages. Si vous avez une sauvegarde iTunes, vous pouvez la restaurer après avoir déverrouillé votre iPad.

Méthode 2 : Déverrouillage à distance par iCloud

Si vous avez pensé à activer la fonction « Localiser mon iPad » sur votre appareil, vous pouvez utiliser iCloud pour le déverrouiller à distance. Voici comment faire :

Connectez-vous à votre compte iCloud sur un autre appareil ou sur un navigateur web.

Cliquez sur « Localiser » et choisissez votre iPad sur la carte.

Cliquez sur « Effacer l’iPad » et confirmez votre choix.

Attendez que le processus se termine et suivez les instructions à l’écran pour configurer votre iPad.

Cette méthode peut être utilisée pour le déverrouillage d’iPad, mais elle efface aussi toutes vos données et réglages. Si vous avez une sauvegarde iCloud, vous pouvez la restaurer après avoir déverrouillé votre appareil.

Méthode 3 : Déverrouiller l’iPad en un clic avec Tenorshare 4uKey

Pour finir, nous allons vous parler d’une dernière solution qui est sans aucun doute la meilleure si vous n’avez pas de sauvegarde iTunes ou iCloud, ou si vous ne voulez pas passer par des étapes compliquées. En effet, il existe une méthode plus simple et plus rapide pour déverrouiller votre iPad : utiliser grâce au Téléchargement Gratuit Tenorshare 4uKey for ios, ce logiciel vous permet de déverrouiller votre iPad en un clic, sans avoir besoin de mot de passe ou de compte Apple. Voici comment l’utiliser :

Téléchargez et installez Tenorshare 4uKey sur votre appareil.

Connectez votre iPad à l’ordinateur et lancez le logiciel.

Cliquez sur « Déverrouiller l’écran de verrouillage ».

Suivez les instructions à l’écran pour télécharger le firmware correspondant à votre iPad.

Cliquez sur « Démarrer le déverrouillage » et patientez jusqu’à ce que le processus se termine.

Le logiciel permet de déverrouiller l’iPad en quelques minutes. De plus, en cas de perte de données, il est possible de les récupérer avec le logiciel de Tenorshare : UltData. L’outil est capable de récupérer vos données perdues ou supprimées à partir de votre appareil iOS, de votre sauvegarde iTunes ou iCloud, ou même de votre compte iCloud.

Un logiciel avantageux

Tenorshare 4uKey for ios est un logiciel offrant de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes de déverrouillage de votre iPad :

Il est facile à utiliser : pas besoin de connaissances techniques ni de manipulations compliquées. Il suffit de suivre les instructions à l’écran et de cliquer sur un bouton.

Il est rapide : vous pouvez déverrouiller votre iPad rapidement, sans attendre de longues heures et gagner du temps.

Il est compatible : il prend en charge tous les modèles d’iPad et toutes les versions d’iOS, y compris les plus récentes.

Il est sécurisé : il ne contient pas de virus ni de logiciels malveillants. Il respecte votre vie privée et ne collecte pas vos données personnelles.

Il est polyvalent : il ne se limite pas à déverrouiller votre iPad. Il peut aussi supprimer le compte Apple sans mot de passe, réparer le système iOS en cas de problème, contourner le verrouillage d’activation iCloud, et bien plus encore. Il vous offre une solution complète pour gérer votre appareil iOS.

Comme vous pouvez le voir, Tenorshare 4uKey for ios est un logiciel qui vous simplifie la vie et vous permet même de résoudre le problème de l’iPad désactivé se connecter à iTunes sans tracas.

En conclusion

Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs méthodes pour déverrouiller votre iPad désactivé en cas de mot de passe apple oublié. Cependant, la plupart d’entre elles nécessitent de restaurer votre appareil et de perdre vos données. Si vous voulez éviter cela, nous vous recommandons d’utiliser Tenorshare 4uKey for ios, un logiciel qui vous permet de déverrouiller votre iPad en un clic, sans mot de passe ni compte Apple. De plus, Tenorshare 4uKey vous offre d’autres fonctionnalités, comme la suppression de compte Apple sans mot de passe, la réparation du système iOS et bien plus encore ! Alors si vous êtes intéressé par Tenorshare 4uKey, vous pouvez le télécharger dès maintenant et profiter de ses nombreux bénéfices !