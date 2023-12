L’intelligence artificielle (IA), contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas si récente. Elle émergeait déjà sous forme conceptuelle dans les années 1950, alors même que les concepteurs des grandes machines IA actuelles n’étaient pas encore nés.

Le concept a eu le temps d’évoluer depuis lors, passant des systèmes règles simples aux modèles actuels complexes de deep learning. L’une des plus grandes avancées en matière d’IA au cours de ces dernières années est Chat GPT : un modèle de langage développé par OpenAI. Se distinguant par sa capacité de compréhension et de génération de texte de manière contextuelle, Chat

GPT a donné lieu à une effervescence mondiale qui a mis le sujet de l’IA au centre des intérêts et des débats.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle consiste à imiter les fonctions cognitives humaines. On parle d’intelligence artificielle pour une machine capable d’apprendre de manière automatique, de résoudre des problèmes et d’imiter le raisonnement humain.

Bien que non visible aux premiers abords, l’IA est de plus en plus présente autour de nous, intégrant un très grand nombre d’objets technologiques du quotidien. Du téléphone portable à la voiture, en passant par le miroir ou la montre au poignet, l’IA n’a pas fini d’occuper de l’espace dans nos vies.

L’évolution de l’IA

La genèse de l’IA remonte à près de trois quarts de siècle, dans les années 1950, quand apparaissait le concept de machines pouvant reproduire des fonctions cognitives humaines.

Avec le temps, des avancées significatives ont eu lieu avec des moments spectaculaires comme la victoire de l’ordinateur AlphaGo sur le champion du jeu de Go après que l’IA avait déjà montré sa puissance face aux meilleurs joueurs d’échecs.

Récemment, on a assisté aux progrès impressionnants des modèles de langage comme Chat GPT développé par OpenAI.

L’avenir de l’IA intéresse aujourd’hui beaucoup de monde. Certains s’en réjouissent et y voient une possibilité de progrès en matière de santé notamment, tandis que d’autres s’inquiètent des préoccupations éthiques et sécuritaires face notamment aux théories de l’homme-machine.

Focus sur ChatGPT : le symbole des progrès de l’IA

Si dans le monde scientifique, les capacités de l’IA étaient bien connues, le grand public, quant à lui, a découvert un avant-goût ce qu’est l’intelligence artificielle avec la mise à disposition gratuite par OpenAI de son robot sur internet : le modèle de langage Chat GPT.

Les utilisateurs ont été bluffés par les réponses créatives et originales générées par le programme de conversation en ligne. Sa compréhension contextuelle lui permet de capter les nuances d’une conversation et de répondre de manière cohérente. Les interactions paraissent naturelles et offrent une approche dynamique avec une capacité rédactionnelle élevée.

Les applications de Chat GPT sont variées. Son apprentissage continu lui permet de s’améliorer, d’élargir ses compétences et de s’adapter à divers domaines comme l’assistance virtuelle, la création de scripts ou même le développement de sites internets.

Un utilisateur ordinaire peut se servir de Chat GPT pour rédiger une lettre de motivation, trouver des recettes de cuisine, résumer un texte, traduire un texte, résoudre un problème mathématique et bien d’autres applications encore.

Conclusion

En bref, Chat GPT est une prouesse technologique, une démonstration claire et tangible de ce que l’intelligence artificielle permet de réaliser. C’est une avancée pleine de promesses et de défis.