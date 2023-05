Comment installer une alarme connectée pour sécuriser votre maison ?

Vous venez d’emménager dans votre nouvelle maison et vous désirez la sécuriser ? Optez pour une alarme connectée capable de vous alerter durant vos absences. Grâce à ces alarmes innovantes, vous pourrez piloter le dispositif à distance et bénéficier d’une sécurité optimale. Dans cet article, on vous propose de découvrir comment installer un système d’alarme intelligent afin d’être 100 % protégé des intrusions.

Une alarme connectée, c’est quoi exactement ?

Une alarme connectée est un système de sécurité intelligent sans fil connecté à internet. Celle-ci envoie un signal d’alerte en cas d’intrusion détectée. Il est possible de programmer et de piloter ce dispositif via un smartphone, une tablette ou un ordinateur par le biais d’une application. L’alarme est connectée et peut donc s’associer à d’autres équipements (lumière, caméra..) et même avec les assistants vocaux comme Alexa pour les modèles les plus sophistiqués.

Les types d’alarmes

Sur le marché, vous pourrez trouver différents types d’alarmes connectées tels que :

Le système d’alarme sans fil : cette alarme est modulable, ce système dispose d’un boîtier central, de détecteurs et de capteurs, et d’une sirène.

: cette alarme est modulable, ce système dispose d’un boîtier central, de détecteurs et de capteurs, et d’une sirène. Les alarmes GSM : cette alarme au mode GSM dispose d’un transmetteur téléphonique capable de communiquer l’alerte sur smartphone.

Quel professionnel appeler pour installer un système de sécurité ?

Si vous préférez recourir à un professionnel pour installer rapidement votre alarme intelligente, deux choix s’offrent à vous :

L’électricien

Un spécialiste de l’installation d’alarme.

À noter qu’il est préférable de contacter un spécialiste pour les alarmes sans fil plutôt que l’artisan électricien. Appeler un expert vous permettra de bénéficier d’un service complet et de faire installer une alarme qui répond à vos besoins. De plus, le spécialiste possède les outils et les connaissances nécessaires pour une installation réussie.

Comment se passe l’installation ?

Concernant l’installation, elle se fera en plusieurs étapes :

Le branchement du câble d’alimentation pour relier la centrale d’alarme au secteur ou bien l’insertion des piles dans le logement. L’installation sur votre appareil de l’application numérique de gestion du système d’alarme. La configuration de l’alarme et des équipements sur l’application.

Par la suite, vous pourrez installer le détecteur et les autres équipements dans votre logement.

Les avantages d’un système de protection connectée

Grâce au système d’alarme connectée, vous pourrez protéger votre maison en temps réel et obtenir des réponses rapides pour une surveillance optimale. La technologie innovante de ces appareils vous offre la possibilité de tout contrôler à distance et ce type d’alarme est simple d’utilisation.

En résumé, si vous voulez protéger et surveiller votre habitat, pensez à installer une alarme connectée par un professionnel qui se chargera de tout !

