Infogérance cloud : les avantages pour votre parc informatique 

L’infogérance se définit par l’externalisation d’un système d’information à un prestataire spécialisé. Cette dernière, combinée au cloud, permet d’optimiser la performance de l’infrastructure et contribue au bon développement de l’entreprise. Grâce au cloud (serveurs accessibles sur le net) les sociétés n’ont plus à gérer elles-mêmes les serveurs physiques. L’infogérance dans le nuage en comparaison avec l’infogérance traditionnelle comporte de nombreux bénéfices. C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous présenter les enjeux de l’infogérance cloud ainsi que ses avantages.

Quels sont les enjeux de l’infogérance cloud ?

De nos jours, les entreprises désireuses d’adopter le cloud sont confrontées à de nombreux défis en termes de complexité, de protection de données, de performance et de coût. En effet, les organismes doivent opter pour une solution sur mesure adaptée à leurs besoins comme celle offerte par Enix afin de simplifier la gestion des différents services.

Il faut savoir qu’avec l’aide de ce type de prestataire spécialisé en infogérance cloud, vous pourrez protéger vos ressources cloud contre les cyberattaques, optimiser vos dépenses liées au cloud en améliorant la précision des coûts et améliorer la gestion de l’intégralité de vos services. De plus, vous serez accompagné durant toutes les étapes de votre transition vers le cloud (conception, déploiement, supervision…). La société dispose d’une grande expertise dans le domaine du cloud computing et est partenaire avec de nombreux fournisseurs cloud.

Les bénéfices de l’infogérance cloud

À présent, il est temps d’énumérer les avantages que possède l’infogérance cloud :

La flexibilité : il est possible pour les entreprises de choisir leur fournisseur et leur type de cloud.

La scalabilité du cloud : c'est la capacité à adapter rapidement et facilement la quantité de ressources numériques en fonction des besoins.

La fiabilité : cette solution est fiable et hautement sécurisée, elle permet d'obtenir une infrastructure robuste.

L'innovation : les entreprises peuvent bénéficier de tous les avantages du cloud computing (adaptabilité, dernières technologies…) tout en déléguant la gestion de leurs infrastructures à des professionnels. De plus, cette solution valorise la transformation digitale des entreprises.

La productivité : l'externalisation des tâches aide les équipes internes à se concentrer sur les activités stratégiques pour la croissance de l'entreprise.

Le gain de temps grâce à la réduction des délais de maintenance.

L'économie sur les coûts liés à la maintenance des équipements (matériel, logiciel…).

Conclusion

En conclusion, l’infogérance cloud est un service qui consiste à confier la gestion de son infrastructure cloud à un prestataire spécialisé. Ce service permet aux entreprises de bénéficier des avantages du cloud tout en déléguant les contraintes techniques et opérationnelles à un expert du domaine. L’infogérance cloud répond aux enjeux de sécurité, de coût et de complexité du cloud en apportant des solutions adaptées à chaque besoin.

De plus, elle offre également des bénéfices en termes de flexibilité, de scalabilité, de fiabilité, d’innovation, de productivité et d’économie. Cette solution est idéale pour optimiser la performance de son parc informatique et contribuer au bon développement de son entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’infogérance cloud, n’hésitez pas à contacter Enix, le spécialiste de l’infogérance cloud native.

