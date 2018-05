Inauguration de l’ambassade US à Jérusalem, 60 morts à Gaza

60 Palestiniens tués, dont plusieurs mineurs, et près de 2400 blessés. C’est le triste bilan du bain de sang lundi à la frontière de la bande de Gaza lors de manifestations contre l’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem. C’est la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l’été 2014.

Si à Jérusalem, officiels américains et israéliens ont célébré en grande pompe un moment « historique » dans l’enceinte de la nouvelle ambassade, dans la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens ont protesté contre cette inauguration. Les plus résolus ont affronté, au péril de leur vie, les tirs des soldats israéliens, lançant des pierres et forçant la barrière lourdement gardée.

La direction palestinienne a crié au « massacre » alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié l’usage de la force par le droit d’Israël à défendre ses frontières contre « les agissements terroristes » du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne Gaza et auquel Israël a livré trois guerres depuis sa prise de pouvoir en 2008.

Cette inauguration est en fait la concrétisation de l’une des promesses les plus controversées du président Donald Trump. Les violences qu’elle a provoquées suscitent une vive inquiétude internationale. La Turquie et l’Afrique du Sud ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël. Les adversaires d’Israël et des ONG ont de nouveau condamné l’Etat hébreu pour « usage disproportionné de la force ».

Ce chiffre macabre pourrait augmenter puisqu’une nouvelle mobilisation est prévue près de la frontière ce mardi, jour où les Palestiniens commémorent la Nakba, la « catastrophe » qu’a constitué pour eux la création d’Israël en 1948 et qui a été synonyme d’exode pour 700 00 parmi eux.