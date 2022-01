Venez découvrir l’essentiel d’iCloud Drive

Le service de stockage Apple connu sous le nom d’iCloud vous réserve bien des surprises. En effet, ce service ingénieux permet de stocker en toute sécurité vos données en plus de les tenir à jour de manière automatique. Mais ce n’est pas tout, car il est aussi possible de sauvegarder vos fichiers grâce à iCloud Drive ainsi que de les partager avec vos proches très facilement ! Sans attendre, découvrons ensemble l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur iCloud.

iCloud et iCloud drive, quelle différence ?

iCloud représente la globalité du service en ligne de la marque qu’on ne présente plus « Apple ». Il permet de stocker dans « le cloud » aussi prénommé le nuage toutes les données que nous possédons, et ce, de manière totalement sécurisée. De plus, il est composé d’un compte messagerie comprenant 5 GO d’espace de stockage gratuit. Sachez que pour pouvoir bénéficier des autres fonctionnalités qu’il détient et ajouter plus de stockage, il faudra s’abonner à iCloud+

Concernant iCloud drive, c’est l’application qui permet de gérer tout ce qui a trait à iCloud. À travers elle, vous aurez accès et pourrez synchroniser tous vos documents à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC Windows. D’ailleurs, c’est en vous connectant à iCloud que vous accéderez ensuite à iCloud Drive. Actuellement, vous devez sûrement vous demander comment cela se passe-t-il.

Pour se connecter à votre compte iCloud Drive, vous devez tout d’abord vous identifier. À noter que vous allez garder le même identifiant Apple que vous utiliserez sur tous vos appareils.

Pour se connecter via votre Iphone/Ipad :

Allez dans « Réglages », Tapez votre identifiant Apple, Cliquez sur « iCloud » dans le Menu.

Ensuite, vous pourrez sélectionner tous les documents et les applications que vous souhaitez stocker dans votre iCloud Drive.

Pour se connecter à iCloud sur internet :

Allez sur iCloud.com, Saisissez votre identifiant Apple, Cliquez sur la flèche à droite du mot de passe, Accédez aux données.

Attention, vous n’aurez accès qu’aux fichiers que vous aurez précédemment stockés et synchronisés dans iCloud. N’oubliez pas que vous avez la capacité de vous connecter à ce service de stockage avec tous vos appareils de la marque Apple.

Pour récupérer des données perdues sur iCloud Drive, vous aurez un délai de 30 jours après la suppression du fichier en question. Par contre, sachez qu’il est impossible de récupérer un document supprimé définitivement.

À présent, voyons comment il faut procéder afin de reprendre des données supprimées. Sur iCloud.com, vous irez dans les suppressions récentes puis vous choisirez de tout récupérer ou bien, vous sélectionnerez seulement les fichiers souhaités. Il est important de savoir qu’un fichier supprimé d’iCloud sera enlevé de tous vos appareils connectés au service, donc prenez garde !

Vous savez dès à présent ce qu’est iCloud Drive et ce que vous pouvez faire en utilisant ce service de stockage qui est très pratique. Il ne vous reste plus qu’à vous y connecter pour gérer vos nombreux documents en toute sécurité.

Pour aller plus loin sur iCloud Drive en vidéo