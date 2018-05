Le groupe OCP s’allie à l’Emirati Adnoc

Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) et le Groupe OCP sont en train d’étudier la création d’une joint-venture (JV) de production d’engrais de « classe mondiale ».

Objectif : accélérer l’exécution des stratégies de croissance des deux groupes. L’accord a été annoncé en marge du Downstream Investment Forum d’Adnoc, tenu ce début de semaine à Abu Dhabi. Ce projet vient renforcer le partenariat, annoncé en décembre 2017, relatif à la conclusion d’un important accord à long terme de fourniture de soufre.

La future entreprise de production d’engrais bénéficiera des avantages compétitifs des deux groupes, notamment les ressources en soufre, les expertises ammoniac-gaz et logistique maritime d’Adnoc, ainsi que l’accès d’OCP aux plus importantes ressources mondiales de phosphate, son savoir-faire dans l’industrie des engrais et l’importance de son réseau commercial. La JV devrait ainsi comprendre deux hubs de production, l’un à Ruwais (EAU) et l’autre à Jorf Lasfar (Maroc) – incluant des nouvelles capacités de production et d’autres existantes.

Ce partenariat intervient concomitamment à l’annonce par Adnoc de l’augmentation de ses capacités de production de soufre – actuellement de l’ordre de 7 millions de tonnes- de plus de 50% à mesure que la compagnie accroit ses capacités de valorisation et de traitement de ses ressources gazières. Côté OCP, le partenariat s’inscrit dans le contexte du programme d’expansion à grande échelle, visant à répondre à la croissance de la demande mondiale en engrais.