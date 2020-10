5 / 5 ( 1 vote )

Lorsque l’on se lance à son propre compte, il peut être tentant de le faire à deux. Pourquoi ? Tout simplement pour se simplifier la tâche en la partageant avec un associé ou en partageant les frais relatifs aux investissements. Bref, il y a plusieurs motivations qui nous poussent à prendre un associé pour monter son business, mais est-ce une si bonne idée que cela ? C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.

1- Avoir un associé: les nombreux avantages

Gérer une entreprise à deux peut être beaucoup plus simple que de le faire soi-même. En effet, il y a certaines choses qui peuvent être largement simplifiées et qui montrent qu’à plusieurs, on est souvent plus forts :

Partage de l’investissement : Lancer une entreprise peut demander un certain budget. Surtout lorsque cela nécessite la location d’un local commercial, d’un bureau ou d’un magasin. Mais il y a également bien souvent du matériel à acquérir ou des formations à faire pour pouvoir exceller dans son domaine. Investir tout cet argent à deux peut être un véritable soulagement et permettre de se lancer dans un projet que nous n’aurions peut être jamais pu élaborer seul.

Partage des connaissances : Chacun est différent et a des qualités et des défauts. De même, chacun a son parcours scolaire, familial et social. Cette multitude de facteurs font que chaque personne peut avoir quelque chose à apporter à une entreprise. S’associer avec quelqu’un qui posséderait un savoir indispensable à nos affaires, que nous ne posséderions pas nous-même, est donc un gros plus.

Une entraide et un esprit de cohésion : Se lancer seul peut être parfois déroutant… Il y a des hauts et des bas, et les jeunes entrepreneurs ont tendance à abandonner aux premières difficultés. L’avantage d’être à plusieurs, c’est que l’on peut se serrer les coudes, s’encourager mutuellement et aider l’autre à ne pas baisser les bras en cas de coup de mou.

Partage des tâches : L’entreprenariat, c’est beaucoup de travail, surtout dans les débuts. Pouvoir compter sur quelqu’un d’autre pour nous aider à avancer dans nos tâches au quotidien n’est donc pas de refus et nous permet d’avancer plus vite.

2- Mais attention, tout n’est pas toujours si simple

S’associer avec quelqu’un peut être une véritable chance pour la croissance de son entreprise, mais il ne faut pas croire que tout soit toujours tout rose… Il est primordiale de bien choisir la personne avec qui l’on fait équipe car sinon, cela peut être une série de déboires, et ce pour plusieurs raisons :

Premièrement, lorsqu’on lance une entreprise, on passe énormément de temps avec la personne qui nous accompagne. Il faut donc être capable de bien la connaître et de savoir si l’on peut passer plusieurs heures par jour avec elle.

Deuxièmement, il y aura beaucoup d’histoires d’argent. Et qui dit billets, dit souvent conflits. Il n’est pas toujours évident de s’entendre sur toutes les dépenses que l’on croit nécessaires ou non, et cela peut partir en véritable clash. Prenez garde de monter une entreprise avec quelqu’un qui est réellement sur la même longueur d’ondes que vous, et qui est prêt à faire des concessions et à débattre en cas de litiges. Beaucoup d’entreprises coulent à cause d’associés qui n’ont pas réussis à s’entendre sur la façon de gérer les choses.

Pour conclure, s’associer peut être une très bonne idée si c’est LA personne qu’il vous faut. Il faut que les deux parties s’entendent dès le début sur leurs objectifs et sachent parler et échanger régulièrement. Si vous envisagez de prendre une seconde personne pour gérer votre entreprise, il ne faut jamais se précipiter et bien peser le pour et le contre.