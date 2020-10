Notez cet Article

Les French Days sont maintenant l’évènement à ne pas loupé ! Ils arrivent 2 fois par an et durent 3 jours. Il rivalise avec le fameux Black Friday en novembre. A l’origine ce sont six leaders du e-commerce français – Cdiscount, Rue Du Commerce, Showroomprive.com, Fnac-Darty, Boulanger et La Redoute – qui ont lancé le principe en 2018. De nombreuses enseignes les ont suivi. Il ne reste qu’aujourd’hui, lundi 28 septembre, pour en profiter ! Voici notre petite sélection de produit high-tech.

Le Smartphone Incassable Blackview BV9100 à la batterie de 13000 mAh : 195,49 € au lieu de 359,99 € !

Batterie ayant la meilleures capacité au monde ! Permet au téléphone de fonctionner pendant 60 jours (1440H)

Utilisez avec un câble OTG de type C, il peut fournir de l’énergie à un autre smartphone, à une lampe ou à une radio,

30W (5V/6A) charge rapide avec une vitesse deux fois plus rapide que la charge de 9V/2A. Une batterie aussi grande peut quand même être chargée en seulement 2h30 !

Propulsé par le puissant processeur Octa-Core et 4GB RAM, il vous apportera une expérience super fluide

Android 9.0 Pie exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour offrir une expérience plus intelligente et plus rapide.

Caméras arrière doubles 16MP

Appareil photo avant 16MP

Écran 6,3 pouces FHD + gouttes d’eau avec une résolution d’écran de 1080 * 2340

Protection anti-chute de 1,5M permet aux utilisateurs de ne pas s’inquiéter des écrans cassés. ②

IP68/IP69K imperméable permet au téléphone de fonctionner comme d’habitude dans l’eau, mode caméra sous-marine peut enregistrer la beauté de la plongée.

Certificat Militaire Américain MIL- STD-810G indique que le téléphone a réussi le test de chute, de vibration et de température extrême (-30℃+50℃).

L’Enceinte connecté Echo Dot (3ème génération) en tissu anthracite : 24,99 € au lieu de 59,99 € !

Design doux travaillé avec du tissu.

Commande vocale.

Son précis et puissant.

Compatible avec Alexa : elle répond à vos questions, lis les nouvelles, consulte la météo, programme vos alarmes, contrôle es appareils connectés compatibles..

La Caméra Sport AKASO 4K WiFi : 69,29 € au lieu de 89,99 € !

Résolution vidéo 4K / 24 images par seconde, une résolution vidéo 2K / 30 images / seconde et 1080p / 60 images par seconde et des photos 20 MP, AKASO caméra sport Brave 6 vous permet de réaliser de superbes vidéos Full HD et des vidéos uniques, idéal pour un partage.

Stabilisation électronique de l’image (EIS) intégrée produit des vidéos stables et fluides

Le Mini Vidéoprojecteur YABER Full HD : 67,97 € au lieu de 169,99 € !

Qualité sonore supérieure à celle des projecteurs ordinaires. Équipé d’un haut-parleur HiFi

Petite taille, il peut être stocké et transporté facilement à l’extérieur.

La Caméra de Surveillance Reolink Argus Pro HD avec Panneau Solaire : 91,99 € au lieu de 119,99 € !

Raspberry Pi 4 Modèle B (4 B) 4Go TICTID : 81,59 € au lieu de 149,99 € !

Raspberry Pi 4 modèle B avec processeur quad-core A72 à 1,5 GHz, New Soc BCM2711. Nouvelle mise à jour basée sur le Raspberry Pi 3 B. Bande passante triplée (filaire et sans fil) et capacité à maintenir des performances élevées plus longtemps. Support réseau local sans fil à 2,4 GHz et 5 GHz 802.11b/g/n/ac et Ethernet Gigabit à haut débit.