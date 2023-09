Le choix de devenir freelance peut être accompagné de défis moins attrayants, notamment la gestion administrative et financière. C’est là qu’intervient le portage salarial, une option de plus en plus prisée. Explorerons les raisons convaincantes pour lesquelles de nombreux freelances choisissent de se lancer en portage salarial, et comment cette solution offre le meilleur des deux mondes : l’indépendance du freelance et la sécurité du statut salarié.

Quels sont vos défis en tant que freelance ?

Le statut de freelance, bien qu ‘offrant des avantages indéniables, présente des défis majeurs tels que la gestion administrative, la recherche de clients, l’instabilité financière, l’absence de couverture sociale, l’isolement professionnel et la complexité fiscale. Mais, ces obstacles ne sont pas insurmontables, et de nombreux freelances les surmontent grâce à des compétences de gestion, des réseaux professionnels solides et des ressources appropriées. Cependant, d’autres vont préférer se décharger de toutes ces tâches.

Pourquoi choisir le portage salarial ?

Le portage salarial émerge comme une solution judicieuse pour les freelances qui cherchent à surmonter les défis du travail indépendant tout en préservant l’autonomie professionnelle. Pour cela, vous devez connaître vos besoins auxquels peut répondre le portage salarial. Mais quels sont réellement les avantages du portage salarial ?

Avantages financiers : Le portage salarial vous offre une stabilité financière précieuse. Vous disposez ainsi d’une garantie de revenu régulier, car vous percevez un salaire mensuel, même si vous ne facturez pas de missions pendant un mois donné. Cette stabilité facilitera votre planification budgétaire, votre gestion des dépenses et l’accès à des crédits si nécessaire.

Couverture sociale : Ce statut va également vous offrir une couverture sociale similaire à celle des salariés traditionnels. Cela comprend l’assurance maladie, l’assurance chômage, la retraite, et parfois même d’autres avantages tels que les congés payés. Ainsi, vous pourrez bénéficier de la sécurité sociale tout en maintenant votre indépendance professionnelle.

Faciliter la recherche de clients et la gestion administrative : Vous aurez accès à un réseau de clients et d’entreprises grâce à votre société de portage. Cette dernière peut jouer un rôle actif dans votre recherche de missions. De plus, la gestion administrative, la facturation et le suivi des paiements sont gérées par la société de portage, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur votre activité principale.

Le portage salarial va ainsi vous offrir une alternative attrayante si vous recherchez de la stabilité financière, une couverture sociale et de la simplification administrative. Cette approche permet de concilier votre liberté avec la sécurité du statut salarié, vous permettant de profiter de tous les avantages. C’est pourquoi de plus en plus de professionnels choisissent le portage salarial pour développer leur carrière tout en minimisant les défis associés au statut freelance traditionnel. Cliquez ici pour consulter le guide .

Comment se lancer ?

Analysez les différentes offres sur le marché afin de choisir la société qui répondra le mieux à vos attentes. Nous vous conseillons d’étudier les avis et la réputation, d’effectuer des simulations de salaires sur les différents sites et n’hésitez pas à contacter les sociétés pour échanger avec elles. Une fois votre choix effectué, vous signerez votre contrat avec la société de portage salarial puis vous pourrez débuter vos missions !