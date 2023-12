Free Mon Compte est un service en ligne qui permet aux abonnés de Free de gérer facilement leur compte, leur forfait et leurs options. Que vous soyez client Freebox, mobile ou les deux, vous pouvez accéder à votre espace client personnalisé depuis n’importe quel appareil connecté à internet. Dans cet article, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur Free Mon Compte, comment vous inscrire, vous connecter, modifier votre offre, payer vos factures, contacter le service client et plus encore. Nous vous donnons également des conseils pour sécuriser votre compte et résoudre les éventuels problèmes techniques. Enfin, nous vous présentons les dernières modifications apportées à Free Mon Compte et quelques ressources supplémentaires disponibles pour vous aider.

Présentation de » Free Mon Compte » et de son rôle dans la gestion des comptes

Si vous êtes abonné à l’opérateur Français Free, vous devez sûrement déjà avoir entendu parler de “ Free Mon Compte “. En effet, Free Mon Compte est le nom du service en ligne dédié aux espaces abonnées. Ces espaces se divisent en deux catégories :

L’espace pour les clients de la Freebox

L’espace pour les clients abonnés à Free mobile.

Ainsi, Free Mon Compte permet aux abonnés de Free de gérer leur compte très facilement, mais pas seulement. Car grâce au service, ils peuvent aussi gérer :

Les factures : il est possible de les consulter et de les payer en ligne, de les télécharger ou même de demander un remboursement…

Les offres : les abonnées ont la possibilité de modifier leurs offres, leurs coordonnées, etc.

Les options : on peut résilier ou souscrire à de nouvelles options (télévision, bouquet de chaîne…)

Les équipements : il est possible de gérer l’intégralité de ses équipements tels que la Freebox, le décodeur TV, la télécommande, le téléphone mobile, le boîtier fibre, etc.

Les services : il s’agit de la gestion des services comme le service FreeWiFi, le service Femtocell, le service Multi TV…

Inscription et Connexion à » Free Mon Compte «

Comment créer un compte Free ?

Pour créer un compte Free et accéder à Free Mon Compte, c’est très simple ! Il vous suffira de suivre le guide qui va suivre. À noter que les étapes d’inscription au compte varient en fonction de votre abonnement. Nous allons commencer par voir la création de compte pour les abonnés Freebox. Une fois que vous aurez souscrit à l’offre de votre choix selon votre éligibilité en vous rendant sur le site officiel de free dans la rubrique “ nos offres” (il est aussi possible de le faire en magasin ou en contactant le 1044), vous devrez suivre les étapes suivantes :

Remplissez le formulaire en ligne avec vos coordonnées et informations personnelles. Une fois fait, vous recevrez une confirmation de votre commande par e-mail ou courrier accompagnée de vos identifiants de connexion à l’espace client Freebox. Patientez le temps du raccordement de votre ligne au réseau Free. Lors de cette étape, un technicien peut intervenir. Réceptionnez vos équipements à votre domicile afin de les installer et d’activer la Freebox. Connectez-vous à votre espace Free Mon Compte en vous rendant sur le site internet de Free. Cliquez sur l’onglet “ Espace abonné “. Tapez votre identifiant personnel et votre mot de passe. Commencez à gérer votre compte.

Comment se connecter à son espace abonnés freebox via l’application mobile ?

Les abonnés freebox ont accès à une nouvelle application mobile depuis fin 2022. L’application offre un accès au compte freebox, au code WiFi, aux factures, etc. Pour accéder à Free Mon compte dessus, suivez ces étapes :

Téléchargez l’application mobile (sur Google play store ou l’App store). Connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe personnel.

La création du compte Free Mon Compte mobile

L’inscription au compte free mobile ressemble à celle de la freebox à quelques détails près. Car cette fois-ci, vous devrez souscrire à un abonnement Free mobile pour bénéficier d’un forfait 5G/4G+ illimitée ou d’un forfait 2€, sans engagement. Pour cela, faites ce qui va suivre :

Allez sur le site web de Free mobile dans la rubrique “ Nos offres “ pour choisir l’un des forfaits proposés. Remplissez le formulaire en ligne avec vos renseignements personnels et vos coordonnées. Attendez de recevoir par courrier ou par mail la confirmation de commande, votre carte SIM ainsi que vos identifiants mobile. Rendez-vous de nouveau sur le site web Free mobile. Cliquez sur “ Espace abonné “. Renseignez votre identifiant et mot de passe présents sur votre contrat/facture. Commencez à gérer vos comptes.

Conseils et solutions aux problèmes courants liés à l’inscription.

En cas d’oubli ou de perte de vos identifiants, ne paniquez pas ! Car vous avez la possibilité de les récupérer en cliquant sur le lien “ vous avez oublié votre mot de passe “ dans la rubrique espace abonné. Par la suite, vous devrez renseigner votre numéro de téléphone et votre code postal afin de recevoir un e-mail ou un SMS contenant vos nouveaux identifiants. À noter qu’en cas de problèmes, vous pouvez aussi appeler le service client de Free au 1044.

Gestion des Forfaits et Options sur » Free Mon Compte «

La visualisation et la modification de son forfait se font en quelques clics :

Connectez-vous à votre espace abonné.

Sélectionnez la rubrique “ Mon abonnement “.

“. Consultez les offres pour choisir celle qui convient.

Validez la demande de changement.

Pour l’offre mobile :

Connectez-vous à votre espace abonné Free mobile.

Sélectionnez la rubrique “ Mon offre “

“ Cliquez sur “ Changer de forfait “ pour modifier votre forfait.

“ pour modifier votre forfait. Cliquez sur “ Mes options “ pour souscrire ou résilier des options.

Facturation et Paiements sur « Free Mon Compte »

Sachez que vous pouvez consulter et télécharger vos factures Freebox et Mobile sur votre Espace Abonné avec vos identifiants. De plus, vous avez la possibilité de payer votre facture Free Mobile par téléphone ou en ligne depuis votre Espace Abonné. Il est aussi possible de modifier votre moyen de paiement ou votre adresse de facturation depuis ce dernier. Par ailleurs, vous pouvez utiliser Internet+ Freebox pour payer vos achats en ligne sur votre facture Freebox.

Nous vous conseillons de bien vérifier vos coordonnées bancaires et de signaler tout changement à Free pour éviter de rencontrer des problèmes de facturation ou de paiements.

Service Client » Free Mon Compte «

Si vous avez besoin de contacter le service client Free, vous pouvez les joindre par :

Téléphone au 1044 au prix d’un appel local ;

Mail via l’espace abonné en cliquant sur l’onglet assistance ;

Courrier à cette adresse : Free – Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08.

Afin d’obtenir de l’aide sur le support technique de Free, nous vous invitons à consulter le site Assistance Free qui vous propose des guides, des tutoriels, des vidéos et des FAQ sur les différents services et équipements de Free. À noter que pour contacter le service technique, vous pouvez le faire par téléphone en appelant le 3244 (appel gratuit pour les abonnés freebox) ou par mail.

Sécurité de Free Mon Compte

Afin de vous aider à sécuriser votre compte au maximum, voici quelques conseils pratiques :

Optez pour un mot de passe fort et unique pour votre espace abonné ;

Souscrivez à l’option McAfee pour bénéficier d’une protection complète de vos données ;

pour bénéficier d’une protection complète de vos données ; Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour générer des mots de passe ultras sécurisés ;

Prenez garde au phishing.

FAQ concernant « Free Mon Compte »

Comment récupérer mon mot de passe ?

Pour récupérer votre mot de passe Freebox ou Mobile, vous pouvez cliquer sur le lien “ Mot de passe oublié “. Il se trouve sur la page de connexion de votre espace.

Comment suivre ma consommation de données ?

Pour suivre votre consommation de données Freebox ou Mobile, vous pouvez vous connecter à votre Espace Abonné et consulter le tableau de bord Suivi de consommation. Vous y verrez les détails de vos appels, SMS, MMS, Internet et services utilisés.

Comment résilier mon abonnement ?

Pour résilier votre abonnement, vous devez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : Free – Forfait Mobile – Résiliation – 75371 Paris Cedex 08. Vous indiquerez votre numéro de ligne, votre nom, votre prénom et votre adresse postale. Puis, vous recevrez une confirmation de résiliation par mail ou par courrier. Ensuite, vous devrez restituer votre matériel Freebox ou votre carte SIM dans les 15 jours suivant la résiliation .

Quels sont les avantages de l’espace client sur » Free Mon Compte » ?

Les avantages de l’espace client sur “ Free Mon Compte ” sont variés. Vous pouvez y gérer facilement et efficacement votre abonnement, vos factures, vos options, vos services et vos coordonnées. Vous pouvez aussi accéder à l’assistance en ligne, au formulaire de contact, au service technique et à la FAQ. De plus, l’espace client offre des services exclusifs comme Internet+ Freebox, McAfee ou Youboox.

Comment déclarer un problème technique en ligne ?

Pour déclarer un problème technique en ligne, rendez-vous sur le site Assistance Free et cliquez sur le bouton “ Déclarer un problème “. Vous devrez alors choisir le type de problème que vous rencontrez (connexion, téléphonie, télévision, etc.) et suivre les instructions à l’écran.

Quelles sont les dernières modifications apportées à » Free Mon Compte » ?

Free a récemment apporté quelques modifications à son service, parmi elles, on peut citer :

La mise à jour du site Assistance Free afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur aux abonnées ;

La modification des conditions de changement du nom ou du titulaire associé à l’abonnement Freebox. Il faut désormais envoyer un courrier recommandé ;

L’ajout d’une nouvelle option à l’espace abonné freebox (Youboox un service de lecture en ligne).

Ressources Supplémentaires

À présent, Free Mon Compte n’a plus aucun secret pour vous ! Cependant, afin de compléter les nombreuses informations sur le service et de vous aider à bien comprendre son fonctionnement, nous vous invitons à consulter ces liens :