Le besoin d’un retour à une hygiène de vie saine se fait de plus en plus ressentir dans notre société. Et pour cause, la nourriture malsaine, le stress, le manque d’activités physiques… influent de plus en plus sur notre santé physique et mentale. Ces méfaits ne s’appliquent pas qu’à l’humain mais également sur les animaux. Ce besoin de changement s’exprime donc également chez les propriétaires d’animaux, soucieux de l’état de santé de leurs petits (ou grands) protégés ! Le naturopathe animalier intervient alors pour conseiller au mieux les propriétaires, vers cette transition à une hygiène de vie plus saine. Alors qu’est-ce qu’un naturopathe animalier, et quel est son salaire ?

Le métier de naturopathe animalier :

Bien sûr la naturopathie est une médecine alternative maintenant bien connue de tous. En revanche on n’est peut être pas tous informés sur les métiers qui en découlent, et notamment sur le métier de naturopathe animalier. C’est pourtant un métier passionnant qui offre de bonnes opportunités et notamment de bonnes opportunités salariales. Il existe d’ailleurs de très bonnes formations pour devenir naturopathe animalier.

L’état de santé de nos compagnons les animaux se dégradent de plus en plus. Que ce soit leur nourriture, qui la plupart du temps est complètement industrielle et de mauvaise qualité, ou notre environnement, de plus en plus pollué, et parfois stressant, ou même le manque de sorties, d’activités physiques… Autant de raisons qui font que leur santé se dégrade. Comme dit précédemment, le naturopathe animalier offre justement la possibilité de revenir vers une hygiène de vie plus saine pour nos animaux, et cela afin d’améliorer leur état.

Les naturopathes animaliers peuvent travailler dans des cliniques vétérinaires des fermes, des écuries, des refuges pour animaux, ou même des parcs zoologiques.

Contrairement aux vétérinaires classiques, le naturopathe animalier ne va pas simplement traiter les symptômes sans essayer de comprendre la cause mais il va plutôt s’en servir pour rechercher l’origine de la maladie ou du désagrément. Par ce biais il va informer et accompagner les propriétaires d’animaux vers des causes favorisant leur bien-être.

Ce métier, en plus d’être passionnant, est une vraie bénédiction pour nos amis les animaux.

Quel salaire ?

Un naturopathe animalier débutant touche en moyenne 25 000 euros à 35 000 euros par an, pour aller jusqu’à 80 000 euros par an, pour une personne expérimentée. Bien sûr, ces chiffres peuvent varier selon différents facteurs comme :

La zone géographique. Une personne exerçant dans une grande ville touchera plus qu’une personne exerçant en province.

Le statut. Est-ce que le naturopathe animalier est salarié ou bien indépendant ? Ce statut joue forcément sur le revenu.

La législation du pays. Certains pays ne reconnaissent pas ce métier. Le salaire sera donc forcément plus bas que dans un pays où le métier est reconnu.

Les compléments de salaire. Le naturopathe peut très bien, en plus de sa fonction, vendre des produits nécessaires à l’application de ses conseils.

En conclusion, le métier de naturopathe animalier est un métier passionnant qui connaît un vrai essor depuis quelques temps, et cela dû aux besoins de modifier nos hygiènes de vies et tous les méfaits qui en découlent. De très bonnes formations existent pour se former et avoir ce métier en main, permettre de s’épanouir professionnellement parlant, et faire en même temps le bien à tous ces animaux qui nous accompagnent au quotidien.