Google My Business fait partie des services les plus utilisés et proposés par l’enseigne Google. La principale utilité de cet outil, c’est de permettre de booster le trafic et la visibilité de votre activité sur internet. C’est un service gratuit qui intègre une kyrielle de fonctions qu’il faut nécessairement maîtriser pour un usage optimal. Pour cela, il faut passer par une formation efficiente Google my business. Voici quelques bonnes raisons et informations pour faire une telle formation.

Pourquoi faire une formation Google my business ?

Il existe diverses raisons qui peuvent motiver, professionnels et particuliers à faire une formation Google my business. Aujourd’hui, il est impossible de se passer d’un moteur de recherche comme Google. C’est le plus utilisé dans le monde d’internet. Alors, faire une formation Google my business permet de maîtriser cet outil et de se donner les chances d’être plus présent sur Google. Que ce soit un particulier ou un professionnel, cette formation contribue à booster la visibilité des activités et services proposés sur internet.

Maîtriser Google My Business, c’est savoir gérer le référencement de votre structure. Faire une formation Google my business, c’est pouvoir utiliser et manipuler soi-même une fiche de renseignement complète portant sur votre activité ou votre entreprise. Ce sont surtout un ensemble de fiches d’établissement défini en fonction de la requête et de la localisation de l’internaute. Grâce à la formation, vous pourrez vous-même y insérer diverses informations comme :

l’adresse de votre entreprise,

votre activité principale,

vos horaires d’ouverture,

des photos,

des informations de contact, etc.

Il faut ajouter que vous pourrez ouvrir et consulter des avis d’utilisateurs relatifs à votre activité. Vous serez également en mesure de créer une FAQ où seront intégrées les questions les plus régulières ainsi que les recherches associées. La formation permet d’avoir un contrôle optimal de cette fiche et de l’exploiter judicieusement. Se former à Google my Business permet aussi de comprendre la notion de positionnement sur des mots-clés recherchés par votre audience cible. Ainsi, une manière de mieux travailler votre référencement naturel.

Il existe diverses manières de se former avec l’outil Google my business. L’une des options les plus prisées aujourd’hui, c’est de faire une Formation en ligne. Il s’agit d’un apprentissage à distance proposé par une structure spécialisée ou un expert Google my business. Il existe une diversité de plateformes web qui propose ce type de programme en mode gratuit ou payant.

Cependant, il faut savoir bien choisir votre structure sur internet en prenant en compte divers critères. Il faut regarder la réputation, les références, les avis, les outils pédagogiques proposés, les programmes théoriques et pratiques, entre autres. En plus des formations en ligne, vous pouvez également vous former à Google my business à travers une école ou un institut de formation spécialisée.

Il faut privilégier les établissements réputés dirigés par de véritables experts en communication et marketing digital. L’école à choisir doit pouvoir disposer d’un site vitrine où il est possible de s’informer sur la formation notamment les horaires, les modalités et les intervenants. Parmi les autres options possibles pour faire la formation Google my business, il y a les agences de communication. En effet ces structures spécialistes de la communication digitale intègrent diverses formations parmi leurs offres de services. Si vous n’avez pas les moyens de vous payer une formation Google my business, vous pouvez vous former gratuitement en consultant des tutoriels fichiers ou vidéo sur internet. Ces documents sont gratuitement mis à disposition des internautes par de nombreuses plateformes web.

À qui est destinée la formation Google my business ?

La formation Google my business, qu’elle soit en présentiel ou à distance, s’adresse à divers profils de professionnels et particuliers. Ce sont notamment toutes celles et ceux qui visent à donner un coup de pouce à leurs activités sur le web. Vous pouvez donc faire la formation que vous soyez :

entrepreneurs,

gérants de TPE ou encore de PME,

commerçants,

webmaster,

responsable web marketing, entre autres.

Également la formation Google my business est utile pour l’ensemble des services dits de proximité. Cela va des hôtels jusqu’aux artisans, en passant par les architectes, les médecins, les gîtes, entre autres. Aucun prérequis n’est mis en avant pour participer à cette formation. Cependant, la maîtrise de l’outil informatique et de l’environnement web serait un atout non négligeable. Qu’importe, à l’issue d’une formation Google my business, vous aurez acquis l’ensemble des compétences requises pour améliorer votre visibilité.

Que retenir ?

Aujourd’hui, de nombreux professionnels ont compris l’importance de se former dans les outils Google notamment le service Google my business. Ne pas opter pour une telle formation, c’est pousser votre activité à l’agonie notamment dans un marché aussi concurrentiel. La plateforme web offre de nombreuses opportunités en termes de visibilité et la maîtrise d’un outil comme Google my business constitue un incontournable. Les divers atouts de cette formation précédemment cités peuvent suffire alors à vous convaincre.

Tuto Vidéo pour commencer à se lancer sur Google My Business