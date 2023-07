Formation Google Analytics ga4 : la maîtrise des mesures multidomaines (cross domain tracking)

La formation Google Analytics ga4 vous est utile si vous avez plusieurs sites et voulez unir leurs sessions de visites. La configuration de ce paramètre dans les liens externes empêche l’activation du canal des mesures améliorées lors des clics de sortie. L’avantage ici est que cela vous permet de mieux analyser le temps passé d’un visiteur et son comportement sur vos interfaces. Devenez donc toujours plus expert du trafic sur le Web ! Ajoutez une nouvelle compétence à votre analyse en suivant la formation Google Analytics ga4 !

Apprenez à suivre plusieurs domaines avec la formation Analytics ga4

En mettant à jour Google Analytics ga4, le géant du Web a rendu la traçabilité des domaines beaucoup plus simple. Fini le temps où il fallait tout configurer à l’extérieur ou par un processus. Dorénavant, la conservation d’un seul ID dans les cookies permet de ne pas en produire de nouveaux systématiquement à chaque transmission. Exception faite aux sous-domaines qui ne nécessitent aucune configuration pour parvenir à ce modèle, cela étant initialement prévu. Pour réaliser les changements, vous devrez alors vous rendre sur la page Administration et être dans le rôle d’éditeur. Pensez à bien contrôler la balise de l’ensemble des pages du code HTML. Cela doit se faire pour chacun des domaines visés pour entrer au sein des mesures multidomaines. On doit alors bien constater que l’ensemble des pages empruntent un ID de tag qui est identique.

Déroulé de la configuration

Après être entrés sur votre espace Admin, rendez-vous dans ;

La colonne intitulée Propriété dans le Flux de données.

Allez dans Web

Continuez en passant par le flux de données Web (détails)

Faites un clic sur l’intitulé Configurer les paramètres de la balise visualisable en dessous

Dans la session Paramètres, allez sur Configurer vos domaines

Vous allez ensuite devoir Inclure les domaines qui correspondent à l’une des conditions suivantes ;

Une correspondance particulière

Un identifiant affilié au Domaine

Vous devez maintenant Ajouter une condition. Cela vous permet d’intégrer le domaine souhaité ainsi que les suivants.

Pour terminer, pensez à enregistrer les modifications

La formation Google Analytics ga4 est là pour vous aider et vous guider à chacune de ces étapes.

Vérifiez l’état de bon fonctionnement de votre cross domain tracking

La formation Analytics ga4 vous aide jusqu’au bout en vous apprenant à tester votre nouvelle fonctionnalité. Pour accomplir cela, le plus facile est de faire le test vous-même en transitant d’un de vos sites à un autre. Vous devez vous rendre compte que l’URL_gl figure bien sur le second de vos deux sites. Afin d’ouvrir le domaine de destination, vous devez cliquer directement sur le lien. Vous pouvez également faire un envoi via le formulaire. Si vous rencontrez un problème d’URL, vérifiez alors la conformité entre les deux domaines dans le paramétrage.

Soyez dans l’air du temps en faisant cette mise à jour novatrice au cœur d’une formation Google Analytics ga4 ! Celle-ci doit vous permettre de toujours mieux sonder les allées et venues de vos clients ou prospects sur vos sites.