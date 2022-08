Le DevOps est en plein essor, et devient la méthodologie de développement logiciel la plus adoptée en entreprise. Découvrez les nombreux débouchés possibles après une formation dans ce domaine.

Le monde de la technologie évolue sans cesse. Dans le domaine des logiciels et applications, les méthodologies de développement ont également subi de nombreux changements au cours de la dernière décennie.

Les concepts comme Agile, Scrum, ou la CI/CD ont conquis la sphère de l’économie numérique. La méthode DevOps connaît également un véritable essor, et les experts sont désormais très demandés en entreprise.

Qu’est-ce que DevOps ?

La méthodologie DevOps rencontre un succès phénoménal pour le développement logiciel, car elle permet de gagner un temps précieux et de réagir plus rapidement aux retours des utilisateurs.

Le terme “DevOps” est composé des termes “développement” et “opérations”. Il s’agit d’un ensemble de pratiques, d’outils, et d’une philosophie culturelle visant à automatiser et à intégrer les processus entre les équipes de développeurs et les équipes IT.

Apparue en 2007, cette nouvelle approche repose sur le travail d’équipe, la collaboration et l’automatisation technologique. Cette méthode a vu le jour à l’origine pour répondre aux nouvelles contraintes de l’ère du numérique.

Grâce à ses nombreux avantages, le DevOps est désormais la méthode de prédilection pour le développement de logiciels. Elle est aussi très utilisée pour le développement d’applications de Data Science et de Machine Learning.

Par conséquent, les experts sont très recherchés dans tous les secteurs. Afin de propulser votre carrière, vous pouvez suivre une formation DevOps en alternance ou en bootcamp et profiter de nombreuses opportunités professionnelles.

Qu’est-ce qu’un ingénieur DevOps ?

L’ingénieur DevOps est un expert permettant l’adoption de la culture DevOps au sein d’une entreprise. Il s’agit d’un métier difficile, mais hautement rémunéré.

C’est aussi une excellente voie de reconversion pour les professionnels du développement logiciel, du networking ou des opérations IT. Au quotidien, l’ingénieur DevOps s’occupe de l’automatisation, du monitoring, de la configuration, du networking ou encore de l’Infrastructure en tant que Code (IaC).

Les tâches d’automatisation incluent notamment le déploiement de code, la configuration d’environnement et d’infrastructure, ou même les tests de qualité. Le but est d’accélérer la livraison sans pour autant sacrifier la qualité ou la sécurité.

Ce métier requiert donc une large variété de compétences techniques, et se destine principalement aux ingénieurs expérimentés. Toutefois, une expertise en DevOps est aussi un précieux atout pour une large variété de rôles.

Les métiers du DevOps en plein essor

Face à l’adoption massive en entreprise, le DevOps profite d’une croissance effrénée. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le nombre d’offres d’emploi dans le domaine du développement logiciel devrait atteindre 22% au cours de cette décennie contre une moyenne de 8% pour l’ensemble des métiers.

Les métiers du DevOps ne représentent qu’une partie de cette croissance, mais leur contribution est majeure. À l’heure actuelle, on compte près de 2 millions d’emplois dans ce domaine.

Le portail d’emploi Indeed.com a observé une hausse de 75% du nombre d’offres d’emploi DevOps. De même, les mentions de compétences DevOps ont augmenté de 50% sur le réseau social LinkedIn. De grandes entreprises comme Accenture, Barclays ou Facebook sont en recherche constante de professionnels DevOps.

Ce n’est pas surprenant, puisque les entreprises ayant implémenté la philosophie DevOps profitent d’une croissance rapide et de hautes performances. Elles effectuent leurs déploiements 30 fois plus rapidement que la concurrence.

Un salaire attractif

Comme beaucoup d’emploi du domaine de l’informatique, les métiers du DevOps sont hautement rémunérés. Selon Builtin, le salaire de base moyen d’un ingénieur DevOps aux États-Unis atteint 125 000 dollars.

Il peut monter jusqu’à 300 000 dollars pour les professionnels expérimentés. En France, selon Talent.com, un ingénieur DevOps touche en moyenne 3750 euros par mois ou 45 000 euros par an. Selon le Dice Tech Salary Report, les ingénieurs DevOps comptent parmi les cinq métiers les mieux rémunérés dans le domaine technologique.

Bien évidemment, plusieurs facteurs influencent ce salaire. C’est le cas de la localisation géographique, du niveau d’expérience, ou encore de l’employeur et de son secteur d’activité.

Les perspectives d’évolution

L’ingénieur DevOps peut rapidement progresser dans sa carrière. Un ingénieur débutant pourra évoluer vers le métier d’architecte DevOps, ou même vers le rôle de manager d’un département complet. Il peut aussi devenir ingénieur de test DevOps ou ingénieur Cloud DevOps.

Il est également possible de se reconvertir dans un rôle similaire comme celui d’ingénieur de fiabilité de site (SRE). Bien évidemment, les meilleures places sont peu nombreuses et convoitées…

Par ailleurs, le DevOps offre aussi des opportunités de mobilité horizontale. Les compétences en ingénierie DevOps sont recherchées dans toutes les industries, et le professionnel peut aisément changer de secteur d’activité s’il le souhaite.

En conclusion, une formation DevOps permet de profiter d’innombrables opportunités. À condition d’acquérir les compétences requises, vous pourrez exercer un métier hautement rémunéré, très demandé dans tous les secteurs et offrant d’importantes perspectives d’évolution professionnelle !

