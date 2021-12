Pour évoluer sur les chantiers, les engins sont incontournables. Toutefois, il n’est pas si facile de piloter ces derniers, car il y a des risques majeurs à prendre en compte. Nous vous conseillons de bien vous renseigner en fonction de vos besoins et de votre profession. Avoir une formation CACES R389 est un gage de qualité et de sérénité. Les salariés peuvent alors évoluer dans les meilleures conditions et ils rassemblent des connaissances incontournables.

Profitez d’une formation de 5 jours au maximum

Ce cursus est proposé sur 35 heures au total, elles sont réparties sur plusieurs jours, cela permet d’adopter un bon rythme et d’évoluer dans des conditions optimisées pour travailler. Il est possible de passer cette formation dans une entreprise, un centre spécialisé ou encore à distance. Vous n’êtes donc pas contraint de vous rendre sur place, cela permet d’organiser son temps en fonction des besoins et des disponibilités. Avoir une formation CACES R389 vous permettra de vous préparer à des épreuves théoriques, mais également pratiques. Vous serez alors capable d’appliquer toutes les consignes et même d’identifier les anomalies.

L’examen de l’engin est incontournable notamment pour repérer facilement toutes les anomalies.

Vous communiquerez les défauts aux personnes concernées comme les services de maintenance.

Cette formation ne débouche pas sur un diplôme, vous aurez tout de même un certificat d’aptitude qui est indispensable pour travailler sur les chantiers.

Si vous n’avez pas suivi une formation CACES R389, sachez qu’il est impossible de piloter des chariots élévateurs par exemple.

Concernant les prérequis, vous pouvez vous enregistrer dès que vous le souhaitez si votre profession nécessite l’utilisation d’un tel certificat. Si vous souhaitez accéder au programme complet pour cette formation, il est possible de contacter le site Internet. Vous pourrez alors obtenir rapidement toutes les notions qu’il sera nécessaire d’emmagasiner.

Des tests pratiques et théoriques sont incontournables

Pour valider vos acquis dans le cadre de cette formation CACES R389, sachez qu’il est nécessaire de passer des tests théoriques et pratiques. Pour les premiers, vous aurez un questionnaire avec des interrogations très importantes qui sont liées forcément à votre futur statut de pilote d’engins élévateurs. Vous devrez avoir les connaissances nécessaires pour évaluer les problèmes et les communiquer en temps voulu au bon service. En ce qui concerne la pratique, vous aurez également un exercice précis avec des catégories spécifiques. Le but est donc de voir si vous maîtrisez toutes les commandes ainsi que les consignes de sécurité. La formation est à valider en entreprise ou encore en centre, cela dépend de votre choix. Lorsque le cursus est terminé, vous avez accès à votre attestation de présence.

Une évaluation est aussi transmise et il faudra par exemple la soumettre à votre employeur pour qu'il atteste de vos nouvelles compétences. Il sera ensuite le seul à prendre la décision concernant l'autorisation de conduite. Si vous souhaitez vous renseigner concernant les tarifs, vous pouvez demander un devis précis. Ce dernier est surtout incontournable si vous devez passer la formation CACES R389 dans votre entreprise, dans le cadre d'un cursus en interne. Le paiement sera alors réalisé par votre employeur.