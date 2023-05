Les avancées technologiques ont engendré un monde connecté, de nouvelles opportunités mais ont également ouvert la porte à de nouvelles menaces. La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure aussi bien pour les entreprises, les particuliers que pour les organisations publiques.

Ayant fait de la protection des systèmes d’information une priorité, les organismes, publics ou privés, expriment une forte demande de sécurité informatique. C’est dans ce cadre que se sont développées des carrières dans le secteur de la cybersécurité, et donc des formations pour mener à ces carrières.

Dans cet article, nous aborderons les différents types de formations en cybersécurité actuellement disponibles pour quiconque désire se former.

Les différents domaines de la cybersécurité

La cybersécurité, c’est l’ensemble des pratiques et des mesures de protection des systèmes informatiques, réseaux, informations et données, contre les attaques malveillantes.

C’est une matière qui recouvre plusieurs domaines spécialisés :

La sécurité des systèmes d’exploitation (OS) : protection des appareils mobiles, serveurs et postes de travail contre les attaques et les vulnérabilités.

(OS) : protection des appareils mobiles, serveurs et postes de travail contre les attaques et les vulnérabilités. La sécurité des réseaux : protection des infrastructures de communication (LAN, WAN, etc.) contre les intrusions et les attaques.

: protection des infrastructures de communication (LAN, WAN, etc.) contre les intrusions et les attaques. La sécurité des applications : protection des logiciels et des applications web contre les attaques et les vulnérabilités.

: protection des logiciels et des applications web contre les attaques et les vulnérabilités. La gestion des incidents de sécurité : réaction face aux incidents de sécurité tels que les attaques DDoS, les intrusions, etc.

Il existe encore de nombreux domaines de la cybersécurité. Chacun d’entre eux nécessite des connaissances et des compétences spécifiques : c’est le rôle des formations en cybersécurité qui forment des professionnels compétents dans un des domaines de la sécurité informatique.

Les formations en cybersécurité

Les formations en cybersécurité sont le moyen d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir un professionnel dans ce domaine. Il existe de nombreux types de formations disponibles. Toutes ne se valent pas. Chacune possédant ses caractéristiques, ses avantages et ses défauts.

Les formations universitaires

Étant donné l’importance du sujet, il existe bien évidemment des formations universitaires en cybersécurité.

Il faut au minimum disposer d’un niveau bac +3 en cybersécurité pour être estimé compétent sur le marché du travail. Il sera difficile de trouver des recruteurs qui se fient à un niveau moindre de formation.

Ainsi, parmi les formations bac +3 en cybersécurité, on peut trouver :

Bachelor Cybersécurité

Licence professionnelle informatique

Licence pro Métiers de l’informatique

Licence générale d’informatique

etc.

Pour ceux qui sont plus motivés et désirent approfondir leurs connaissances et développer leurs compétences, ils peuvent continuer jusqu’à bac +5 ou bac +6. Il s’agit de formations en université, en école privée ou en école d’ingénieurs :

Diplôme d’écoles d’ingénieurs (Télécom Paris, CentraleSupelec, Mines…)

Master ingénierie des réseaux de communication mobiles et sécurité

Mastère spécialisé Cybersécurité et cyberdéfense

Master Cyberdéfense et sécurité de l’information

Master ingénieur système, réseaux et cybersécurité

Mastère spécialisé Conception, architecture de réseaux et cybersécurité

etc.

Les certifications professionnelles

Ce sont des certifications délivrées par des organismes parfois reconnus à l’échelle internationale. Elles attestent de vos connaissances et compétences de base en cybersécurité.

On distingue notamment :

les certifications générales : CompTIA Security+; Certified Information Systems Security Professional (CISSP), etc. Elles concernent les domaines de la sécurité des systèmes d’exploitation, la gestion des risques ou encore la sécurité des réseaux.

: CompTIA Security+; Certified Information Systems Security Professional (CISSP), etc. Elles concernent les domaines de la sécurité des systèmes d’exploitation, la gestion des risques ou encore la sécurité des réseaux. les certifications spécialisées : Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Information Security Manager (CISM) et d’autres. Elles vous spécialisent dans un domaine spécifique.

Les formations en ligne

Il existe également des possibilités de se former en ligne, de manière autonome (formations non diplômantes) via des plateformes d’apprentissage en ligne comme Coursera ou Udemy ou des cours et programmes en ligne comme les cours sur le “Cybersecurity MicroMasters” de l’Université de Mayland et “Ethical hacking” de Offensive Security.

En bref

Les formations en cybersécurité sont plus que jamais d’actualité. Selon votre profil, votre âge, vos objectifs, il existe plusieurs moyens de se former, que ce soit dans un cadre universitaire, professionnel ou autonome en ligne. Les opportunités et les possibilités sont variées pour quiconque souhaite évoluer dans ce domaine.

