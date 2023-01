Lorsque la société Apple lance en 2015 l’Apple Watch, elle popularise auprès du grand public la smartwatch. Cette combinaison de fonctionnalités centralisées autour du poignet fait très vite des émules : Samsung, Google, Fitbit et bien d’autres se lancent eux aussi dans la course à la montre connectée.

Cependant, l’Apple Watch reste la plus populaire des montres connectées et n’en finit pas de se décliner en modèles divers et variés.

C’est quoi une montre connectée ?

Une montre connectée, ou smartwatch, est un appareil qui intègre les fonctionnalités d’un ordinateur de poche au sein d’une montre. Elle est connectée à un smartphone ou un ordinateur via le Wifi ou une connexion Bluetooth. L’utilisateur reçoit ainsi les notifications directement sur sa montre, peut se diriger grâce à un navigateur GPS intégré et installer des applications.

C’est en quelque sorte une continuité du smartphone en version moins encombrante.

Les caractéristiques générales de l’Apple Watch

Depuis 2015, la montre connectée d’Apple a subi de nombreuses évolutions. Elle rassemble les fonctionnalités d’un ordinateur miniature et d’un dispositif de suivi de santé. Avec une Apple Watch au poignet, vous pouvez passer un appel téléphonique, surveiller votre rythme cardiaque ou recevoir vos notifications.

Les avantages de l’Apple Watch

Ses fonctionnalités

L’Apple Watch est compatible avec les autres appareils Apple tels que l’iPhone ou l’iPad. Les utilisateurs ont la possibilité de synchroniser leurs données, de contrôler leurs appareils à distance et de recevoir les notifications directement sur la montre.

Grâce à un GPS intégré, l’Apple Watch permet de suivre et d’optimiser les séances de marche ou de course. Divers capteurs sont intégrés dans la montre afin de surveiller le rythme cardiaque, les efforts physiques, le sommeil, etc.

L’Apple Watch est résistante à l’eau. Il est possible d’effectuer une baignade montre à la main ou une séance de natation.

Ses Designs

L’Apple Watch est disponible dans des modèles divers avec des matériaux, des couleurs variés afin de satisfaire un maximum de consommateurs. Chacun peut par exemple personnaliser sa montre avec le bracelet de son choix : en nylon, en cuir, en silicone ou encore en acier.

En résumé

L’Apple Watch est une smartwatch polyvalente. Elle est compatible avec les autres produits Apple et dispose de fonctionnalités très riches. Ses designs sont également très variés afin de convenir à tous les styles.

