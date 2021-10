Votre iMac vient de planter et vous habitez en Ile-de-France ? Vous avez donc un peu de chance dans votre malheur car Cyber-Jay n’est pas loin de chez vous. Si vous cherchez un réparateur Mac compétant, à l’écoute et approvisionné en produits Apple, vous allez frapper à la bonne porte. Voici les nombreuses bonnes raisons de vous rendre chez ce prestataire.

Cyber-Jay c’est plusieurs boutiques de réparation d’iMac à Paris

Implanté depuis 2005 en tant que réparateur spécialisé dans les produits de la marque à la pomme, Cyber-Jay dispose aujourd’hui, pour votre confort, de deux boutiques à Paris. La première se trouve au 165 rue du faubourg Poissonnière dans le 9ème arrondissement, et la seconde est au 4 rue Monsieur le Prince dans le 6ème. Mais si vous n’habitez pas à côté, ils ont des coursiers qui peuvent se déplacer chez vous après vous avoir eu au téléphone et vous ramener votre machine une fois remise sur pieds.

Pour votre sécurité et celle des autres, les boutiques respectent les normes sanitaires et gestes barrières. Il incombe à chaque visiteur de porter un masque, de se badigeonner les mains de gel hydroalcoolique et de tousser dans son coude. Et les employés sont soumis aux mêmes règles ! Les surfaces sont régulièrement nettoyées à l’aide d’une solution biocide qui vient à bout de tous les virus. Ainsi, vous pourrez aisément circuler au sein des espaces prévus à cet effet, en limitant les risques d’attraper un coronavirus pour une réparation iMac efficace et sans danger.

Possibilité de livraison partout en France

Mais si par malheur vous n’habitez pas la capitale et que vous voulez leur confier votre machine, sachez que Cyber-Jay est un réparateur Mac aux petits soins qui peut tout-à-fait s’occuper de vous à distance. Comment ça marche ?

Il vous suffit de téléphoner à un expert de chez eux qui se chargera de vous établir un diagnostique en fonction des éléments de panne que vous lui décrirez. Si vous êtes un peu timide ou que vous n’avez pas le temps de passer un coup de fil, vous pouvez même remplir un formulaire de contact directement sur leur site et ils se chargeront de vous répondre dans les plus brefs délais.

Ensuite, il ne vous restera qu’à emballer soigneusement votre machine et leur envoyer depuis votre point poste le plus proche.

Vous pouvez même leur demander une iBox qu’ils vous enverront et dans laquelle votre Mac sera soigneusement transporté jusqu’à leur boutique de réparation.

Et si jamais vous n’avez pas une confiance totale aux services de livraison standards, sachez qu’ils peuvent se déplacer directement chez vous pour moins de 50euros, sans que vous n’ayez à payer le retour !

Un diagnostic clair pour éviter les surprises

Chez Cyber-Jay, la transparence est de mise. Pas de surprise lorsque vous viendrez récupérer votre appareil. Ils vous font un diagnostic clair de votre panne ainsi qu’un devis sur mesure du coût des réparations. En fonction des interventions nécessaires sur votre iMac et des éventuelles pièces à changer, il faudra compter un plus ou moins grand budget.

Mais pas de panique, leurs prix sont tout à fait abordables et il est fort probable que vous vous mettiez d’accord assez rapidement. Après tout, rien ne vous engage puisque le devis est 100 % gratuit.

Mais Cyber-Jay ce n’est pas qu’un réparateur Mac…

Au delà de la réparation de Mac, Cyber-Jay peut réparer n’importe quel appareil de chez Apple. Ils ont une maîtrise des produits de cette marque assez impressionnante et même votre iPod ne devrait pas tarder à fonctionner de nouveau si vous le leur confiez. Il en est de même pour votre iPhone ou encore votre iPad.

Leurs boutiques proposent aussi plusieurs services. Parmi eux :

Le nettoyage de vos appareils : il est très important de nettoyer scrupuleusement et régulièrement vos machines car la poussière est pour elles un ennemi impitoyable.

: il est très important de nettoyer scrupuleusement et régulièrement vos machines car la poussière est pour elles un ennemi impitoyable. La vente d’appareils d’occasion : Si vous n’avez pas les moyens de vous payer du neuf ou que vous avez l’âme d’un écolo, vous pourrez trouver chez eux des iPod, iPhones, iPad et Macbook d’occasion à des prix cassés malgré une garantie de minimum un an.

: Si vous n’avez pas les moyens de vous payer du neuf ou que vous avez l’âme d’un écolo, vous pourrez trouver chez eux des iPod, iPhones, iPad et Macbook d’occasion à des prix cassés malgré une garantie de minimum un an. Le rachat des appareils dont vous ne vous servez plus : En fonction de l’état de celles-ci, ils pourront vous racheter vos machines inutilisées à un prix très correct. Cela permettra de leur offrir une seconde vie et de faire des heureux !

: En fonction de l’état de celles-ci, ils pourront vous racheter vos machines inutilisées à un prix très correct. Cela permettra de leur offrir une seconde vie et de faire des heureux ! La récupération de vos données : Enfin, Cyber-Jay propose de récupérer vos données en cas de casse ou de panne de votre ordinateur Mac. C’est une opération très difficile et fastidieuse, mais rien ne fait peur à son équipe d’experts en réparation de produits d’Apple.

Bien sûr, tous ces services sont disponibles en ligne et vous pouvez consulter leur site internet pour regarder quotidiennement les disponibilités et trouver l’occasion de vos rêves. Profitez-en même pour aller jeter un coup d’œil à leur blog dans lequel vous pourrez trouver plein d’astuces et de nouvelles croustillantes concernant la marque à la pomme.