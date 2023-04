Dans le contexte économique actuel, caractérisé par une forte concurrence, beaucoup d’entreprises choisissent d’externaliser certaines de leurs activités. En décidant de confier certaines de leurs activités, notamment le secteur informatique, à une entreprise tierce, elles bénéficient de certains avantages qui leur permettent de demeurer concurrentiel mis s’exposent également à certains risques.

Les avantages de l’externalisation informatique

L’externalisation informatique, autrement dit, confier la gestion de son système informatique à une entreprise tierce, est une pratique répandue chez les entreprises, grandes ou petites. Externaliser son service informatique procure plusieurs avantages.

La réduction des coûts

L’externalisation informatique peut contribuer à réduire les coûts pour une entreprise. Le recrutement et la formation de personnel spécialisé peut s’avérer très coûteux pour une entreprise tandis que le fait d’externaliser peut permettre d’économiser de l’argent en réduisant les charges salariales.

La collaboration avec des experts

L’entreprise, en externalisant son système informatique, peut avoir accès à des prestataires dotés d’une grande expertise. Beaucoup de prestataires spécialisés dans le secteur informatique proposent leurs services aux entreprises qui souhaitent externaliser la gestion de leur système informatique.

La flexibilité

L’externalisation informatique offre une grande flexibilité, à plusieurs niveaux. D’une part, la flexibilité dans le temps : il est possible de faire appel à des prestataires pour des missions limitées dans le temps. D’autre part, la flexibilité dans la gestion : une entreprise peut décider d’externaliser une partie seulement de ses tâches informatiques et non l’ensemble de son système.

Les limites de l’externalisation informatique

L’externalisation informatique offre de nombreux avantages aux entreprises, mais elle possède également ses limites.

La perte de contrôle

Il peut être préoccupant pour une entreprise de confier la gestion de son infrastructure informatique à un prestataire tiers. Le risque demeure en effet de perdre le contrôle de son système, notamment sur la protection et la sécurité des données.

Le risque de dépendance

Il y a toujours un risque de dépendance lorsqu’une entreprise décide de confier ses tâches informatiques à un prestataire tiers. Elle peut en effet se retrouver en situation de difficulté si l’entreprise tierce cesse ses activités ou rencontre des problèmes financiers.

Il existe encore d’autres inconvénients comme les coûts cachés, les problèmes de communication ou encore la mauvaise qualité de service. Il convient donc de se pencher sérieusement sur la question, d’en évaluer les bénéfices et les risques avant de s’engager dans cette voie.