Chaque fois qu’il s’agit d’apporter les modifications nécessaires aux vidéos, choisir le meilleur éditeur vidéo devient une chose délicate. La plupart des éditeurs vidéo de bonne réputation vous facturent des frais pour continuer à utiliser leurs services. Cependant, il n’est pas facile pour tout le monde de payer à ces éditeurs une redevance mensuelle. Par conséquent, il devient crucial de rechercher un éditeur qui ne facture aucun frais tout en fournissant gratuitement toutes les fonctionnalités premium.

Heureusement, trouver et utiliser un tel éditeur gratuit n’est plus un rêve. L’un des éditeurs vidéo en ligne pour YouTube, nommé CapCut, est livré gratuitement avec toutes les fonctionnalités de stabilisation premium. Oui, vous avez bien entendu ! Il ne s’agit pas seulement d’un éditeur en ligne entièrement gratuit, mais il offre également des fonctionnalités premium intéressantes. Curieux de découvrir les fonctionnalités gratuites qu’il vous apporte ? Voici les détails!

Principales fonctionnalités de l’éditeur vidéo gratuit pour YouTube

Heureusement, cet incroyable stabilisateur vidéo vous permet de profiter gratuitement des fonctionnalités impressionnantes et attrayantes suivantes.

Supprime les tremblements des vidéos

Ce stabilisateur fonctionne sur les principes de l’intelligence artificielle et de la technologie gyroscopique. Ces deux éléments jouent un rôle important dans l’élimination efficace des tremblements des vidéos. En conséquence, les vidéos sont extrêmement fluides avec des graphismes améliorés.

Corrigez tous les types de flous

De même, une autre fonctionnalité incroyable de cet éditeur gratuit est qu’il supprime considérablement tous les flous de vos vidéos. Même un éditeur manuel doté de fonctionnalités premium ne peut pas faire ce travail parfaitement. Cependant, cet éditeur utilise l’apprentissage automatique et la technologie du gyroscope pour effectuer ce travail parfaitement et sans effort.

Corrigez toutes les distorsions

Outre le flou, il élimine également les vidéos de tous types d’autres défauts et distorsions. Par conséquent, cela ajoute une plus grande clarté aux vidéos et les rend plus visibles et plus attrayantes avec tout leur contenu.

Améliorer et rehausser les visuels

De plus, une caractéristique impressionnante de l’utilisation de ce stabilisateur gratuit est qu’il améliore consciencieusement les visuels des vidéos. Les vidéos résultantes sont plus belles, lumineuses, nettes et interactives grâce à des visuels améliorés.

Boostez l’esthétique en améliorant la qualité

L’esthétique joue un grand rôle dans la détermination de la qualité globale d’une vidéo. Ainsi, le stabilisateur vidéo accorde une grande attention à l’amélioration de l’esthétique des vidéos. Grâce à l’amélioration de l’esthétique, des visuels et de la clarté, la qualité globale des vidéos s’améliore également considérablement.

Résultats rapides et garantis

La technologie de l’IA et les transformations automatiques basées sur l’apprentissage automatique accélèrent ce processus. Vous obtenez les résultats de stabilisation en un seul clic. De plus, les résultats sont parfaits et au-delà des attentes, comme si un professionnel avait apporté ces modifications aux vidéos.

Sûr et sécurisé

Une autre caractéristique impressionnante de l’utilisation de ce stabilisateur vidéo ou éditeur vidéo est qu’il est entièrement sûr et sécurisé. La confidentialité de votre contenu n’est pas menacée ici. Il assume l’entière responsabilité de la confidentialité de votre contenu et garantit qu’il est en sécurité ici pour l’édition et la stabilisation.

Téléchargements illimités sans filigrane

Enfin et surtout, ce merveilleux éditeur vidéo n’imprime aucun filigrane sur les vidéos pendant le processus de stabilisation et d’édition. De cette façon, cela vous ouvre les portes de plus d’opportunités en partageant vos vidéos avec d’autres. Personne ne peut même deviner qu’il s’agit de vidéos montées et stabilisées, sauf à être surpris par vos compétences.

Comment utiliser la stabilisation vidéo par CapCut ?

Pourquoi perdre du temps à stabiliser manuellement vos vidéos alors que vous disposez d’une stabilisation vidéo gratuite aussi incroyable ? Suivons ces étapes simples et innovantes pour utiliser cet incroyable éditeur et générer des chefs-d’œuvre conscients à partir de vos vidéos.

Étape 1 : Inscrivez-vous gratuitement

Dans un premier temps, vous visiterez d’abord le site Web CapCut pour profiter de l’offre d’inscription gratuite. Cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous gratuitement » et remplissez le formulaire. Vérifiez l’e-mail de vérification pour approuver votre compte et connectez-vous ici. Lorsque vous vous connectez à cet incroyable éditeur, la première chose que vous voyez est la page d’accueil. Dans la barre de menu supérieure de la page d’accueil, parcourez les outils pour choisir « Stabilisation vidéo AI ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira sur votre écran pour la stabilisation vidéo.

Étape 2 : Téléchargez votre vidéo

Ici, vous verrez le bouton de téléchargement devant votre écran. Ce bouton vous permet de choisir n’importe quelle vidéo depuis votre Dropbox, Google Drive ou depuis le Cloud. Vous pouvez également choisir n’importe quelle vidéo de l’appareil que vous utilisez et la déposer dans cet éditeur.

Étape 3 : Aperçu des modifications avant/après

Lorsque l’éditeur récupère votre vidéo, il ne faut que quelques secondes pour transformer votre vidéo en une vidéo stabilisée. Les technologies d’IA et de gyroscope font leur magie sur la vidéo et en génèrent une version super cool. Utilisez le bouton d’aperçu à votre droite pour revoir les modifications apportées aux visuels avant/après.

Étape 4 : Exporter la vidéo stabilisée

Après la prévisualisation, la dernière étape consiste à exporter et à télécharger cette vidéo de chef-d’œuvre incroyablement attrayante sur votre ordinateur. N’hésitez pas à le partager sur votre site Web, votre blog, vos réseaux sociaux ou ailleurs. Répétez également les étapes ci-dessus pour stabiliser et rédiger des versions impressionnantes de vos vidéos ordinaires.

Conclusion

Pourquoi investir autant d’argent alors qu’il existe un éditeur vidéo entièrement gratuit pour YouTube pour vous ? Profitons de cette opportunité et dépêchons-nous de l’utiliser pour générer des vidéos étonnantes. Suivez le guide ci-dessus pour transformer et stabiliser autant de vidéos que vous le souhaitez. Hypnotisez-vous et vos proches avec les résultats les plus surprenants que cet éditeur génère pour vos vidéos simples.