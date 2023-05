Avez-vous déjà songé à promouvoir votre entreprise à l’aide des étiquettes autocollantes imprimées ? Ces étiquettes sont facilement personnalisables grâce aux divers prestataires de services d’impression en ligne. Dans cet article, nous allons découvrir à quoi servent réellement les étiquettes adhésives dans l’univers de l’industrie ainsi que leur processus de fabrication. En parallèle, on vous propose de vous partager les avantages qu’elles offrent et des conseils pour choisir un bon fournisseur.

À quoi servent les étiquettes ?

L’étiquette autocollante possède une place importante dans le monde du commerce et dans de nombreux domaines d’activité. Car c’est un outil de communication majeur servant à l’identification des produits en les rendant plus facilement reconnaissables aux yeux des consommateurs. Elles sont de véritables supports publicitaires au service des stratégies marketing des entreprises. En outre, elles leur permettent de :

Promouvoir des nouveaux produits,

Partager des offres spéciales,

Faire la promotion d’un événement,

Renforcer l’image de la marque.

De quoi se compose une étiquette adhésive ?

Les étiquettes adhésives sont aussi utilisées par les entreprises pour partager des renseignements. De ce fait, elles se composent de différentes informations telles que :

Le prix

Le nom de la marque

Le nom du produit

La date de péremption et les ingrédients pour les produits agro-alimentaires

La date de fabrication

La quantité.

Le processus d’impression d’une étiquette autocollante

Pour connaître le processus d’impression d’une étiquette adhésive, il faut avant tout s’attarder sur l’une des techniques d’impression employées. Il en existe trois principales :

L’impression numérique : cette technique ne nécessite pas de plaque ou de film, car les images sont imprimées via un fichier numérique et une imprimante à jet d’encre. On utilise cette méthode pour les productions rapides et de petites quantités.

L’impression flexographique : cette technique fonctionne par l’intermédiaire de plaques en relief flexibles. Grâce à cette impression, on obtient des étiquettes de qualité parfaitement adaptées à une grande production.

L’impression offset : elle utilise des plaques métalliques pour imprimer l’image sur l’étiquette. Elle est parfaite pour les impressions en couleurs.

Les avantages de personnaliser ses étiquettes

Faire appel à un fournisseur pour imprimer des étiquettes autocollantes personnalisées comporte beaucoup d’avantages pour les entreprises :

C’est un outil de communication économique et polyvalent.

Elles s’utilisent sur diverses surfaces physiques.

Elles permettent de véhiculer une image de marque unique.

Elles boostent la visibilité des marques.

Elles permettent d’étendre la notoriété des entreprises.

Comment choisir son fournisseur ?

À présent, voici quelques conseils pour choisir un bon fournisseur d’étiquettes adhésives à personnaliser. Nous vous recommandons de vous baser sur vos besoins et d’opter pour la technique d’impression la plus adaptée à vos attentes (quantité de production, couleur, date…). De plus, il faudra prendre en compte le budget dont vous disposez, l’expérience du prestataire, mais aussi la qualité des équipements qu’il utilise afin de faire le meilleur choix. Par ailleurs, un autre paramètre à ne pas négliger est le délai d’impression.

En résumé, les étiquettes adhésives d’entreprise sont très utiles pour les marques et leur stratégie de communication. Elles possèdent de nombreux bénéfices et il est possible d’utiliser de multiples techniques d’impression en fonction du besoin. À vous de jouer !

