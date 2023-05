Peu de domaines subsistent encore où les nouvelles technologies n’ont pas opéré un changement plus ou moins important. L’enseignement ne fait pas exception.

Quand on parle d’école, d’éducation et de nouvelles technologies, on pense d’abord aux tableaux blancs interactifs de plus en plus présents au sein des établissements. On peut également penser aux logiciels éducatifs que les enseignants aiment utiliser pour accompagner les élèves en difficulté ou en manque de motivation. Mais il y a un volet bien plus important, plus conséquent et à plus grande échelle auquel on fait moins souvent allusion : il s’agit des espaces numériques de travail (ENT). Ils sont pourtant un bel exemple de la manière dont les innovations technologiques peuvent modifier la manière d’enseigner.

Dans cet article, nous nous intéresserons à un espace en particulier : l’ENT Ile-De-France. Cette plateforme numérique collaborative a été mise en place par le Ministère de l’Education Nationale avec pour objectifs de moderniser et simplifier l’enseignement.

Qu’est-ce que l’ENT Île-de-France ?

L’ENT Ile De France est une plateforme numérique destinée aux élèves, aux enseignants et aux parents de la région Île-de-France. Plus précisément aux lycées d’Île-de-France, d’où son appellation également d’ENT Monlycee.net.

Sur cette plateforme, les élèves, parents et enseignants peuvent communiquer et collaborer. Les ressources numériques, pédagogiques sont accessibles à tous les utilisateurs.

L’ENT permet de consulter les notes, les emplois du temps, de gérer les absences, les retards et de faciliter la gestion administrative de l’établissement scolaire. Pour faire simple, tout est pensé afin de simplifier la vie à tous les partis : parents, élèves, enseignants et administration. L’objectif est de mettre la technologie au service de l’enseignement.

Les avantages de l’ENT Île-de-France

L’ENT Monlycee.net est une plateforme éducative collaborative qui présente de nombreux avantages.

Une plateforme simple d’utilisation

L’ENT Île-de-France a été mise en place par l’Education Nationale à destination des enseignants, des élèves et des parents d’élèves. C’est un public plutôt large, auquel il faut ajouter l’administration des établissements concernés. Pour que cet espace numérique, qui s’apparente à un réseau social, soit utilisé de manière optimale par chaque acteur, il a été conçu de sorte qu’il soit simple et pratique.

Par une simple connexion sur la page d’accueil, en entrant les identifiants personnels, l’utilisateur accède à la plateforme, aux données, aux documents et outils numériques disponibles. Il est très facile pour chacun de trouver ce qu’il recherche sur le réseau, qu’il s’agisse de gestion pédagogique et vie scolaire, de ressources numériques, de communication ou de services administratifs.

Une gestion optimisée des outils de vie scolaire

Côté enseignant, l’ENT Monlycee.net permet de gagner un temps précieux et d’être plus productif grâce à la numérisation de plusieurs outils qu’ils utilisent au quotidien. Il devient plus facile de gérer leurs emplois du temps, la messagerie, le cahier de textes et bien d’autres tâches. ils peuvent plus facilement avoir accès aux ressources pédagogiques, aux programmes dans leur entièreté, directement à partir de leur ordinateur ou même leur smartphone.

Plus d’autonomie pour les élèves

Les élèves des établissements concernés ont accès à un bureau virtuel à tout moment. Ils peuvent travailler depuis chez eux ou depuis leur lycée. Ils ont accès à de nombreuses ressources pédagogiques. Ils peuvent entre autres y trouver les leçons faites en classe, leurs évaluations, du travail supplémentaire proposé par leur enseignant… C’est un moyen très efficace pour faire gagner les apprenants en autonomie. Le fait qu’ils puissent envoyer des messages à leurs enseignants participe également à développer des habitudes d’autonomie chez eux.

Une communication plus fluide

Côté parents d’élèves, eux aussi profitent des avantages de l’ENT Île-de-France, notamment au niveau de la communication. Ils peuvent en effet communiquer beaucoup plus facilement avec les enseignants et l’administration de l’établissement que fréquentent leurs enfants.

Ceci, alors qu’en général, ils ressentent rarement le besoin de contacter l’établissement puisque la plateforme permet de suivre la scolarité de leurs enfants en temps réel. Ils peuvent en effet consulter les emplois du temps, les bulletins, les devoirs, les cahiers de textes, les absences et retards, en bref garder un œil bienveillant sur le parcours scolaire de leurs enfants, par une simple connexion à leur espace sur l’ENT.

Comment s’authentifier sur l’ENT Île-de-France ?

L’inscription s’effectue de manière très simple, que ce soit pour les élèves, les parents ou les enseignants. Il suffit de se rendre sur la page d’accueil de la plateforme et renseigner les identifiants de connexion fournis par l’établissement en début d’année scolaire.

La page d’authentification est accessible depuis le site ENT Île-de-France ou Monlycee.net. Après avoir précisé votre profil, parent, élève ou enseignant, vous pourrez vous authentifier avec vos identifiants. Cette étape est importante car les fonctionnalités ne sont pas les mêmes en fonction de votre situation.

Je n’arrive pas à me connecter sur l’ENT Île-de-France

En dehors d’un bug temporaire, la cause la plus fréquente est simplement une erreur dans le nom d’utilisateur ou le mot de passe.

La solution est simple : il suffit de signaler que vous avez oublié votre mot de passe ou votre nom d’utilisateur. Un e-mail devrait vous être envoyé par la suite contenant votre nom d’utilisateur ou vous demandant de modifier votre mot de passe.

Si rien n’y fait, contactez votre établissement afin de l’informer du problème et lui demander qu’il vous fournisse de nouveaux identifiants de connexion.

Existe-t-il une application mobile ENT Île-de-France ?

Une application mobile ENT Île-de-France a été développée et est disponible sur Android. Un outil pratique pour accéder rapidement à votre espace personnel. Vous pouvez suivre et gérer vos informations personnelles directement à partir de l’appli dotée d’une interface fluide et facile à utiliser.

Des problèmes de sécurité sur la plateforme ENT Île-de-France ?

Malgré les efforts mis en place pour assurer la sécurité informatique de la plateforme ENT Île-de-France, l’an dernier, en 2022, une cyberattaque a visé l’ENT. Suite à cette attaque, un grand nombre d’adhérents n’ont pas pu accéder à leur espace personnel et leurs informations. L’auteur du piratage a été identifié et une plainte à été déposée contre lui auprès du procureur de la république. Les utilisateurs ont été invités à modifier leurs identifiants suite à l’incident.