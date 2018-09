Des enfants sahraouis bénis par le pape, le Vatican s’explique La rédaction

Différents journaux ont montré des photos du pape François bénissant des enfants présentés comme originaires du Sahara. Un communiqué du Nonce apostolique résidant à Rabat, parvenu à l’agence de presse officielle du royaume, affirme que « la position du Saint-Siège sur la question du Sahara n’a pas été modifiée » et condamne par ailleurs leur « utilisation politique ».

« Les audiences hebdomadaires que le Saint-Père accorde aux pèlerins du monde entier sont de nature exclusivement pastorale » et « n’ont aucune connotation politique », souligne le communiqué.

Plus tôt dans la journée, l’agence de presse algérienne APS a publié une dépêche annonçant que « le pape François a reçu des enfants sahraouis au siège du Vatican à Rome, en présence du représentant du Front du Polisario en Italie Ammar Mih, de responsables d’associations et de solidarité avec la cause sahraouie et de milliers de personnes venues du monde entier pour visiter le siège de l’Eglise catholique ».

La clarification rapide de la nonciature apostolique près le royaume s’explique par le fait que le pape François doit se rendre, 33 ans après son prédécesseur Jean-Paul II, en visite au Maroc. Le pape doit se rendre à Marrakech les 10 et 11 décembre prochain pour assister à la cérémonie de signature du « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », un évènement qui parachève une conférence intergouvernementale organisée sous l’égide de l’ONU.