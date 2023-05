La fiche signalétique d’une entreprise est en quelque sorte sa fiche d’identité. C’est à travers elle que l’entreprise pourra être connue en détail par les prospects, les employés mais également les investisseurs.

Les objectifs de cette simple fiche d’identité pour entreprises sont nombreux. C’est justement le sujet que nous abordons dans cet article.

Qu’est-ce qu’une fiche signalétique ?

La fiche signalétique d’une entreprise est un document sur lequel figurent un certain nombre d’informations très détaillées sur ses produits et ses services. On y retrouve généralement des informations pertinentes sur la direction de l’entreprise, ses financements, ses produits et services, ses concurrents et son histoire.

Contrairement aux idées reçues, nul besoin d’être au CAC 40 pour posséder sa fiche signalétique. Les entreprises, petites ou grandes, peuvent trouver différents intérêts dans l’établissement d’une fiche signalétique. Une petite structure par exemple y trouvera un moyen efficace de gagner en crédibilité tandis qu’une entreprise plus grande peut s’en servir pour partager publiquement toutes sortes d’informations qu’elle juge pertinentes à être mise sur la scène publique.

Quels sont ses objectifs ?

Les objectifs d’une fiche signalétique sont multiples. Cependant, ils se retrouvent tous plus ou moins liés par un tronc commun : le marketing. En effet, lorsqu’une entreprise décide de partager ses informations, aussi variées soient-elles, à ses clients et ses prospects, le but final n’est pas de l’informer, mais bel et bien de le convertir et le fidéliser.

Il en est de même lorsqu’une entreprise affiche son histoire, ses produits, ses financements. L’objectif est clairement d’asseoir son image de marque sur le marché, et de pousser les investisseurs à s’intéresser à elle à travers les divers chiffres positifs et encourageants qu’elle partage.

C’est une stratégie qui vise plusieurs cibles en même temps : les prospects, les clients, les investisseurs et les employés. A chacun d’entre eux elle délivre un message précis.

Que contient une fiche signalétique ?

Lorsque vous lisez une fiche signalétique, vous devez être capables d’accéder immédiatement aux informations les plus importantes et les plus pertinentes. Comme quand le douanier ouvre votre passeport et voit directement votre photo et votre nom, tout de suite suivi de détails physiques propres à vous identifier (taille, poids, couleurs d’yeux, etc.). Pareil pour la fiche signalétique d’une entreprise qui contient :

La date de création de l’entreprise

Son nom

Le nom et le statut du dirigeant

L’univers professionnel

L’adresse de son siège social

de son siège social La forme juridique de l’entreprise

de l’entreprise La taille et l’effectif de l’entreprise

Le numéro de SIRET ou de SIREN et le code NAF

Les coordonnées de l’entreprise : numéro de téléphone, courriel…

de l’entreprise : numéro de téléphone, courriel… Le chiffre d’affaires

Conclusion

La fiche signalétique d’une entreprise affiche des informations qui permettent d’une part de vérifier la légitimité de celle-ci et d’autre part de déployer son image de marque auprès du grand public. L’entreprise gagne en crédibilité car elle est capable de se montrer transparente au su et au vu de tous. Elle participe aussi par la même occasion à intéresser les prospects et à fidéliser la clientèle.

A chaque entreprise de mettre en avant ses points forts dans la fiche signalétique afin qu’elle constitue une promotion positive de la société.