Conseils e-mailing : comment améliorer son taux d’ouverture ?

Lancer une campagne d’e-mailing est simple, peu coûteux et peut se révéler très efficace. C’est un outil puissant à la portée de tous. Un moyen économique de prospecter et communiquer avec ses clients. L’ennui, c’est qu’un grand nombre d’e-mails ne sont pas lus par le destinataire.

Si c’est vrai que l’e-mailing dispose d’un potentiel marketing énorme, il n’en demeure pas moins que le taux d’ouverture constitue un frein à la réussite de la campagne.

Dans cet article, nous vous proposons quelques conseils pour améliorer votre taux d’ouverture lors de vos campagnes d’e-mailing.

Peaufinez l’objet de votre e-mail

L’objet de votre e-mail est la première chose que les destinataires voient. Il peut susciter leur intérêt et leur donner envie d’ouvrir votre courrier comme il peut provoquer l’effet inverse ou les laisser indifférents.

Votre objet doit être court, concis et percutant. Vous pouvez par exemple poser une question intrigante pour titiller leur curiosité.

Personnalisez votre e-mail

Un mail personnalisé, qui a l’air de s’adresser exclusivement au destinataire, aura plus de chance d’être lu. Vous pouvez utiliser son prénom et adapter le contenu en fonction de ses centres d’intérêt. Mais cela suppose que vous disposez d’informations suffisantes sur vos clients, et cela passe entre autres par la segmentation.

Segmentez vos listes de diffusion

Vous ne pouvez pas envoyer un e-mail différent à chaque contact, mais vous ne devez pas non plus envoyer le même e-mail à tous vos contacts. Créez des listes de diffusion pertinentes : en fonction de l’âge, du genre, des intérêts, de l’emplacement géographique, etc. Avec une bonne connaissance de vos clients, vous pouvez segmenter de manière optimale vos listes de diffusion et envoyer des e-mails plus ciblés, plus personnels, donc plus susceptibles d’être ouverts.

Soignez la forme

Le visuel est très important. Utilisez une mise en page claire, aérée, pas trop chargée. Le cœur du message et l’appel à l’action doivent être facilement lisibles. Ne découragez pas vos lecteurs avec une police d’écriture minuscule et un texte présenté en un bloc compact. Privilégiez plutôt une grande police et des espaces sur votre page.

Faites des tests

Effectuez beaucoup de tests en modifiant une variable à chaque fois (objet, contenu, heure d’envoi…) et analysez les résultats afin de déterminer la meilleure option. Plus vos tests seront nombreux, plus les résultats seront pertinents et permettront d’ajuster votre stratégie et d’optimiser votre taux d’ouverture.

En appliquant ces conseils, vous pouvez augmenter votre taux d’ouverture d’e-mails. Pensez également à éviter les pratiques qui pourraient déclencher un filtre anti-spam, choisissez un nom d’expéditeur professionnel et respectez les bonnes pratiques de l’e-mail marketing.

