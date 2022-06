Face à la concurrence qui ne cesse de croître dans la plupart des domaines professionnels, il est essentiel de se démarquer. La rapidité et l’efficacité sont des atouts majeurs à mettre en avant. En effet, diriger une société comporte de nombreux secteurs différents, c’est pourquoi, il est essentiel d’avoir les meilleurs outils informatiques et logiciels afin de pouvoir être réactif et compétitif. Aujourd’hui, de nombreux logiciels sont proposés notamment concernant l’ECM. Cependant, il n’est pas toujours facile de faire le bon choix. Nous allons tenter ici de vous apporter des réponses précises afin que vous puissiez vous équiper avec l’ECM qui vous correspond.

Qu’est-ce qu’un ECM ?

Un ECM ou Enterprise Content Management, signifie en français la Gestion de Contenu d’Entreprise. Il s’agit d’un outil de gestion informatique qui a pour fonction de répertorier et stocker tous les documents nécessaires à l’entreprise afin de gagner en rapidité et en efficacité dans la gestion des contenus au quotidien et de faciliter les échanges auprès des différents intervenants comme les employés, les fournisseurs et les clients.

Par ailleurs, l’ECM offre encore plus de fonctionnalités comme la stratégie de management de contenu de la société et les différents outils de gestion des données comme les applications Internet, les justificatifs électroniques ou papier ainsi que les emails.

Afin de bénéficier des meilleures fonctionnalités existantes, il est indispensable d’équiper votre société avec un enterprise content management reconnu et de qualité !

Quels sont les avantages d’un ECM ?

Équiper son entreprise d’un ECM offre de nombreux avantages. Tout d’abord, la gestion complète de votre entreprise sera enregistrée de façon numérique sur une base de données entièrement sécurisée. Terminés le gaspillage et l’achat de papiers !

De plus, l’ECM permet de pouvoir archiver vos documents électroniquement, d’éditer des bulletins de paie numériquement, de dématérialiser les dossiers des clients et des fournisseurs ainsi que des factures, de gérer la signature des différents contrats ainsi que la gérance de la partie comptabilité.

Enfin, en plus du fait que les informations soient stockées de façon complétement sécurisée, l’ECM permet de pouvoir échanger avec les différents intervenants de façon interne et externe à l’entreprise.

Les différents services proposés par la plateforme

La plateforme est constituée de plusieurs fonctionnalités permettant de vous proposer un accompagnement complet pour pouvoir :

Capturer : afin de rendre les échanges avec les associés plus simples, les documents vont être reconnus automatiquement par ce système. Cela vous permettra de gagner en rapidité ainsi qu’ en sécurité .

: afin de rendre plus simples, les documents vont être par ce système. Cela vous permettra de ainsi qu’ . Conserver : grâce à la maniabilité du portail utilisateur , l’archivage et le classement des documents seront disponibles sur le coffre-fort centralisé .

: grâce à la , des documents seront disponibles sur le . Créer : afin d’améliorer votre relation client, les équipes professionnelles s’occupent de rédiger vos courriers.

Aujourd’hui, et plus que jamais, il est primordial d’être équipé de la meilleure des manières concernant toutes les démarches administratives afin de toujours satisfaire les employés ainsi que la clientèle ! En effet, une société à la pointe de la technologie apporte de réelles capacités pour son avenir !