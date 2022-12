Vous êtes un grand amateur de sport, vous exercez un métier physique, ou bien vous êtes tout simplement sujet à des douleurs musculaires dans votre quotidien ? Pourquoi ne pas opter pour des produits innovants capables de soulager vos courbatures en un rien de temps ? Grâce à des appareils high-tech, modernes et spécialement conçus pour réduire les douleurs corporelles que l’on peut éprouver suite à des efforts physiques, vous pourrez récupérer rapidement et être de nouveau opérationnel. Sans plus tarder, découvrez 3 solutions qui apaiseront vos tensions musculaires.

1- Prendre soin de son corps avec le pistolet de massage

Avez-vous déjà entendu parler du pistolet de massage musculaire ? Cet outil technologique de remise en forme est un appareil devenu indispensable afin d’espérer suivre une thérapie par vibration/percussion à la maison. Le pistolet d’auto massage permet de masser la surface du corps, mais aussi le muscle en profondeur. Grâce à lui, les muscles et la circulation sanguine sont stimulés. Il est possible de trouver votre appareil de récupération idéal sur sport-orthese.com pour diminuer efficacement vos courbatures et tensions musculaires.

Outre ces avantages, l’outil comporte de nombreux autres bienfaits. Notamment pour booster les performances sportives des sportifs ou pour lutter contre le stress. Ainsi, après une dure journée de travail, masser les parties douloureuses de votre corps vous permettra de vous détendre et de récupérer sans avoir recours à un quelconque médicament. De plus, l’appareil de massage aide à prévenir l’obésité et le diabète, car les vibrations contractent et relâchent les muscles.

2- S’équiper de bottes de compression

Les bottes de pressothérapie (ou bottes de compression) contribuent à prévenir les problèmes de circulation veineuse. Elles viennent drainer les toxines (lactates…) accumulées durant l’effort dans les jambes (Normatec / Reboots…), pour retrouver des jambes fermes et légères rapidement. Afin que votre équipement soit le plus efficace possible, voici quelques conseils :

Sélectionnez le bon réglage en fonction de vos besoins : souvent, il est possible de choisir entre deux réglages (le mode séquentiel, idéal pour apaiser la rétention d’eau et traiter la cellulite, et le mode continu qui est parfait pour atténuer les problèmes d’insuffisance veineuse).

: souvent, il est possible de choisir entre deux réglages (le mode séquentiel, idéal pour apaiser la rétention d’eau et traiter la cellulite, et le mode continu qui est parfait pour atténuer les problèmes d’insuffisance veineuse). Soyez le plus détendu possible : afin que vos muscles puissent se décontracter, n’hésitez pas à faire des exercices de respiration durant la séance.

: afin que vos muscles puissent se décontracter, n’hésitez pas à faire des exercices de respiration durant la séance. Bien s’hydrater : vous pourrez ainsi éliminer plus facilement les toxines et faciliter le travail du système lymphatique.

3- Utiliser un appareil d’électrostimulation

Les électrostimulateurs avec leurs programmes d’électrostimulation musculaire (Compex, Bluetens…) sont aussi en mesure de chasser les courbatures. De plus, ils possèdent des programmes spéciaux de musculation. Il faut savoir que la méthode de l’électrostimulation fait gagner en tonus musculaire. En effet, les décharges électriques sollicitent les muscles en profondeur.

Cet outil de rééducation permet de soulager les douleurs grâce aux électrodes, en plus de rééduquer certaines fonctions musculaires. Ainsi, les vertus thérapeutiques de l’électrostimulateur sont attestées par le corps médical, au vu de ses effets relaxants et de sa capacité de travailler en douceur les lésions.

En conclusion, si vous souffrez de douleurs ou de blessures musculaires suite à des efforts physiques trop intenses. Il suffit de les éradiquer en optant pour un de ces trois appareils à la pointe de la technologie et aux multiples vertus : le pistolet de massage, les bottes de pressothérapie et les électrostimulateurs.