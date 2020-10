Le fabricant français d’enceintes haut de gamme Devialet lance sa première paire d’écouteurs appelée Devialet Gemini. La marque est connu pour ses produits d’excellence à des tarifs inabordables pour la majorité des gens. Son produit phare, l’enceinte Gold Phantom, se vend par exemple à 2 590 euros. Les écouteurs intra-auriculaires sont dotés d’une fonction de suppression active du bruit et coûtent “seulement” 299 euros, ce qui est une vraie évolution pour la marque.

Elle avait déjà fait un premier pas vers le grand public en 2018 avec une version moins cher de ses enceintes : les Reactors à partir de 990 euros. En faisant ce choix, Devialet viens sur le terrain d’Apple , de Samsung et de Huawei.

« C’était un choix stratégique difficile. On était attendu sur des casques filaires à 1 000 euros. On a fait le choix radical de s’adresser au plus grand nombre »

Franck Lebouchard , dirigeant de la société