Devenir data scientist avec le langage Python

À l’ère du numérique et des nouvelles technologies, la science des données plus connue sous le nom de data science s’est nettement démocratisée. En parallèle, le langage de programmation python s’est lui aussi popularisé au point d’être le plus utilisé pour l’analyse de données. Ainsi, si vous prévoyez de devenir un data scientist, il vous est nécessaire d’apprendre le python via des cours ou une formation python. Dans cet article, on vous explique ce qu’est un data scientist ainsi que le langage python. Comment choisir une formation adéquate ? Et quels sont les avantages de se former ?

Le langage python, c’est quoi exactement ?

Python est un langage de programmation open source figurant dans le top 3 des langages les plus employés par les développeurs à travers le monde. Ce langage est à la fois :

Interprété

Multiparadigme

Multiplateforme.

Il est très utilisé dans ces domaines :

Développement d’application Web

La data science

Développement de logiciel.

Définition du data scientist

Un data scientist a pour principal rôle l’analyse et le traitement des données (Big data) d’une entreprise. Il récupère les datas des clients ou des employés et les valorise afin d’aider les entreprises à la prise de décisions de manière stratégique. Il est donc capable de collecter les données les plus pertinentes à partir d’algorithmes et d’optimiser leur exploitation. Étant donné qu’il n’y a pas vraiment de formation spécialisée pour devenir un spécialiste des données, il est recommandé de se former aux statistiques, à la programmation (notamment le langage python) et aux mathématiques.

Quelle formation python choisir ?

Vous l’aurez compris, suivre une formation en ligne python comme celle proposée par expertpython.fr vous ouvrira des portes pour vous lancer dans la data science ou le développement web. Optez pour des cours avec des formateurs expérimentés dans la science de données vous permettra de bénéficier d’un enseignement et des leçons de qualité. De plus, les formations sont certifiantes et éligibles au CPF. Avant de vous lancer, pensez tout de même à vérifier si les cours proposés sont adaptés à votre niveau (niveau débutant, avancé…) et à bien déterminer vos objectifs d’apprentissage.

Les avantages de se former au python pour la data science

Le langage python comporte de nombreux bénéfices pour la data science. Pour commencer, il est parfaitement adapté aux novices en programmation et est donc simple à étudier, car son code est lisible. De plus, python est un langage gratuit (open source) qui dispose d’une grande communauté d’utilisateurs prêts à aider en cas de problèmes. Par ailleurs, ce langage possède une bibliothèque très riche. Il est compatible avec la plateforme Big data open source Hadoop, et ce peu importe sa version. Et bien entendu, l’un des principaux avantages de ce langage est qu’il permet d’accéder à une multiplicité d’offres d’emploi. La maîtrise du python est très recherchée en data science et dans le domaine du développement web.

Pour conclure

Vous pouvez devenir un data scientist en suivant une formation en ligne diplômante sur le langage Python. Ce langage de programmation est très demandé, il vous permettra de pouvoir exercer dans les sciences des données et dans de nombreux autres domaines au vu de sa grande popularité. N’attendez plus !