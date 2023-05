Démarche RSE : comment établir une stratégie efficace ?

En tant qu’entreprise, s’engager dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) comporte de multiples avantages et permet aux sociétés d’être plus performantes. En effet, accorder de l’importance au bien-être des employés aide à booster leur productivité. De plus, montrer son intérêt pour la préservation de l’environnement attire de nouveaux collaborateurs. Si vous êtes chef d’entreprise et que vous parvenez à mettre en place une stratégie RSE efficace, vous allez augmenter vos performances de 13 %. Découvrez comment réaliser une stratégie de développement durable réussie.

Une démarche RSE, c’est quoi exactement ?

Une approche RSE consiste à se préoccuper des enjeux du développement durable et social. Les entreprises mettent en place diverses pratiques dans le cadre de la politique RSE afin d’impacter positivement la société et de contribuer au respect de l’environnement. Grâce à une stratégie RSE, elles peuvent améliorer leur image de marque. La RSE est fondée sur 3 principaux piliers (le pilier économique, social et environnemental). Ainsi, lorsqu’une entreprise désire adopter une approche RSE, elle met en place un plan d’action afin de répondre aux enjeux du développement durable.

Comment définir les enjeux prioritaires ?

Pour établir une bonne stratégie, vous devez être capable de définir les enjeux prioritaires de la RSE pour votre entreprise. Pour cela, vous pouvez analyser la matérialité afin d’évaluer les thématiques et d’identifier les enjeux matériels pertinents pour votre organisme. Ces derniers doivent aussi répondre aux attentes des parties prenantes internes et externes, car ils disposent d’un rôle majeur dans les stratégies de RSE. Ainsi, vous parviendrez à établir une hiérarchie des enjeux prioritaires et à optimiser votre plan d’action.

L’importance du rôle des parties prenantes pour réussir sa stratégie

Les parties prenantes sont des acteurs essentiels au bon vivre d’une entreprise. Ils contribuent de par leur activité à la vie de l’entreprise et sont tous connectés entre eux. Il est donc primordial de savoir manager ces acteurs, de les consulter et de communiquer de manière transparente dans le cadre d’une approche RSE afin de construire une stratégie ensemble et prendre en compte les besoins des différentes parties. Sachez que les parties prenantes sont la clé d’une stratégie de développement durable réussie.

Évaluez votre démarche RSE

Une fois que vous aurez réussi à déployer une stratégie validée par tous les acteurs. Il va falloir évaluer et mesurer le ROI. En suivant les indicateurs clés de performance (KPI), vous pourrez savoir si votre stratégie est vraiment efficace et si vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Par ailleurs, pensez à vous aider de la norme ISO 26000 pour comparer vos progrès. De plus, il est impératif de maintenir le dialogue avec les parties prenantes et d’améliorer constamment les actions au sein de votre entreprise. Établissez un rapport extra-financier RSE (reporting) afin de mesurer et suivre les résultats obtenus.

En somme, la politique RSE doit être au cœur des entreprises. Elles doivent pouvoir répondre aux enjeux du développement durable grâce à la mise en place d’une stratégie RSE performante. Pour réussir leur plan d’action, elles doivent dialoguer avec les parties prenantes et s’engager à répondre à leurs attentes.